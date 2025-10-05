L’Effemeride Pisana del 5 ottobre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:54 am• Attualità, Cultura, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

Domenica 5 ottobre 2025, il Sole sorge alle 7:18 e tramonta alle 18:54, le ore di luce solare sono 11 e 36 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 228mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale dell’insegnante

Giornata mondiale delle benedizioni delle flotte da pesca

Giornata mondiale della meningite

Giornata internazionale della diaspora africana

Giornata globale di James Bond

Festa della repubblica del Portogallo

Giorno della costituzione di Vanuatu

Santo del giorno:

Santa Maria Faustina Kowalska, vergine

Glogowiec, Polonia, 25 agosto 1905 – Cracovia, Polonia, 5 ottobre 1938

Helena Kowalska nacque il 25 agosto 1905 nel villaggio di Głogowiec in Polonia, terza dei dieci figli di una coppia di contadini. Lasciata la casa paterna a 16 anni, lavorò come donna di servizio in alcune famiglie finché, nell’agosto 1925, non entrò nella Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia a Varsavia; con la vestizione religiosa, assunse il nome di suor Maria Faustina. Impegnata nei più umili servizi in varie case della sua Congregazione, non lasciava trasparire nulla delle straordinarie comunicazioni divine che andava registrando nei suoi diari, cercando invece di vivere strettamente unita alla volontà di Dio e confidando nella sua misericordia. Malata di tubercolosi, morì il 5 ottobre 1938 nel convento di Cracovia-Łagiewniki, a 33 anni. Il culto alla Divina Misericordia, di cui si è fatta portavoce, si è ben presto diffuso in Polonia e non solo. Beatificata da san Giovanni Paolo II il 18 aprile 1993, è stata da lui canonizzata il 30 aprile 2000. I suoi resti sono venerati nel Santuario della Divina Misericordia a Cracovia-Łagiewniki.

Onomastici del giorno:

Afra, Attila, Costante, Flaviana, Placido, Tullia, Tullo

E’ accaduto il 5 ottobre:

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati

1789 – Settemila donne, partite a piedi all’alba da Parigi, giungono nel pomeriggio alla Reggia di Versailles: è la cosiddetta marcia su Versailles, in cui le donne reclamano provviste, impongono al re di accettare la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, e costringono Luigi XVI a tornare a Parigi

1795 – L’insurrezione realista del 13 vendemmiaio, a Parigi, viene repressa dalla truppa comandata dal giovane Napoleone Bonaparte nominato nello stesso giorno, all’improvviso, comandante della piazza di Parigi, con l’incarico di salvare la Convenzione nazionale dalla minaccia dei monarchici

1864 – Calcutta viene quasi completamente distrutta da un ciclone che provoca 60000 morti

1892 – Quasi tutta la Banda Dalton, una delle più famosi bande criminali del Far West, viene sterminata durante l’attacco alla First National Bank di Coffeyville, Kansas

1908 – La Bulgaria dichiara l’indipendenza dall’Impero ottomano e Ferdinando I di Bulgaria diventa zar

1930 – Il dirigibile britannico R101c si schianta in Francia mentre effettua il suo volo inaugurale verso l’India

1944 – In Francia per la prima volta è concesso il voto alle donne

1947 – Il presidente statunitense Harry S. Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca

1948 – Ad Ashgabat, Turkmenistan, un terribile terremoto causa circa 110000 morti

1954 – I governi di Italia, Jugoslavia, Regno Unito e Stati Uniti d’America firmano il Memorandum di Londra; Trieste verrà restituita all’Italia il successivo 26 ottobre

1962 Esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do Esce nel Regno Unito il primo film della serie dell’Agente 007 James Bond, Dr. No (in italiano Agente 007 – Licenza di uccidere)

1966 – Nei pressi di Detroit un sistema di raffreddamento malfunzionante causa una parziale fusione del nucleo alla Centrale elettronucleare Enrico Fermi; la radiazione venne tuttavia contenuta

1970 – Stati Uniti d’America: iniziano le trasmissioni dell’azienda di radiodiffusione pubblica PBS

1984 – Marc Garneau diventa il primo canadese nello spazio, a bordo dello Space Shuttle Challenger

1991 – Linus Torvalds pubblica la prima versione del kernel Linux

1994 – Omicidio di massa in Svizzera di 48 membri dell’Ordine del Tempio Solare

2000 – Dimostrazioni di massa a Belgrado portano alle dimissioni di Slobodan Milošević

2014 – Durante il GP del Giappone, il pilota Jules Bianchi è vittima di un grave incidente contro un mezzo di servizio: entrato subito in coma, morirà nove mesi dopo

La frase del giorno di Frate Indovino:

Ottobre gelato, ogni insetto è debellato

Nati il 5 ottobre:

DENIS DIDEROT

Filosofo francese

α 5 ottobre 1713 ω 31 luglio 1784

CICCIO INGRASSIA

Attore italiano

α 5 ottobre 1922 ω 28 aprile 2003

BRIAN JOHNSON

Cantante inglese, AC/DC

α 5 ottobre 1947

RAY KROC

Fondatore di McDonald’s, imprenditore statunitense

α 5 ottobre 1902 ω 14 gennaio 1984

GIGI SABANI

Presentatore TV e imitatore italiano

α 5 ottobre 1952 ω 4 settembre 2007

Deceduti il 5 ottobre:

STEVE JOBS

Informatico statunitense, fondatore di Apple Inc.

α 24 febbraio 1955 ω 5 ottobre 2011

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

