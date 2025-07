L’Effemeride Pisana del 31 luglio 2025

Written by Leonardo Miraglia• 7:06 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

giovedì 31 luglio 2025, il sole sorge alle 6:04 e tramonta alle 20:44

Oggi è il 162mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata mondiale dei ranger delle foreste

Giornata mondiale dell’orgasmo

Santo del giorno:

Sant’Ignazio di Loyola sacerdote

Patrono di Piedimonte Etneo, Santo Stefano Lodigiano e dei musei

Azpeitia, Spagna, c. 1491 – Roma, 31 luglio 1556

Il grande protagonista della Riforma cattolica nel XVI secolo, nacque ad Azpeitia, un paese basco, nel 1491. Era avviato alla vita del cavaliere, la conversione avvenne durante una convalescenza, quando si trovò a leggere dei libri cristiani. All’abbazia benedettina di Monserrat fece una confessione generale, si spogliò degli abiti cavallereschi e fece voto di castità perpetua. Nella cittadina di Manresa per più di un anno condusse vita di preghiera e di penitenza; fu qui che vivendo presso il fiume Cardoner decise di fondare una Compagnia di consacrati. Da solo in una grotta prese a scrivere una serie di meditazioni e di norme, che successivamente rielaborate formarono i celebri Esercizi Spirituali. L’attività dei Preti pellegrini, quelli che in seguito saranno i Gesuiti, si sviluppa un po’ in tutto il mondo. Il 27 settembre 1540 papa Paolo III approvò la Compagnia di Gesù. Il 31 luglio 1556 Ignazio di Loyola morì. Fu proclamato santo il 12 marzo 1622 da papa Gregorio XV.

E’ accaduto il 31 luglio:

1498 – Durante il suo terzo viaggio nell’emisfero occidentale, Cristoforo Colombo diventa il primo europeo a scoprire l’Isola di Trinidad

1790 – Primo brevetto registrato negli Stati Uniti d’America: è concesso all’inventore Samuel Hopkins per l’ottenimento della potassa

1856 – Christchurch ottiene lo statuto di città, la prima città nella storia della Nuova Zelanda

1928 – Amsterdam: Elizabeth Robinson vince i 100 metri piani alle Olimpiadi nella prima gara femminile di atletica leggera nella storia delle Olimpiadi

1941 – Olocausto: Hermann Göring inizia a pianificare la Soluzione finale della questione ebraica

1954 – La vetta del K2, nel Karakorum, viene conquistata dalla spedizione italiana guidata da Achille Compagnoni, Ardito Desio e Lino Lacedelli

1964 – Programma Ranger: il Ranger 7 invia sulla Terra le prime foto ravvicinate della Luna

1969

La sonda della missione americana Mariner 6 raggiunge Marte: invierà alla Terra un totale di 75 foto

Elvis Presley si esibisce nel primo dei suoi 57 concerti all’International Hotel di Las Vegas

1971 – Programma Apollo: gli astronauti dell’Apollo 15 sono i primi a viaggiare su un veicolo lunare

1976 – La NASA pubblica la famosa foto della Faccia su Marte, scattata dalla sonda Viking 1 sei giorni prima

1980 – Dopo 66 giorni nello spazio, rientra a Terra la navetta russa Soyuz 36 con due uomini di equipaggio, il sovietico Valerij Nikolaevič Kubasov e l’ungherese Bertalan Farkas

1991 – Viene firmato il primo trattato START fra USA e Unione Sovietica per limitare le armi nucleari

1999 – La NASA fa precipitare intenzionalmente la navetta Lunar Prospector sulla Luna, terminando così la sua missione per individuare acqua ghiacciata sulla superficie lunare

2003 – News Corporation lancia una nuova piattaforma satellitare, Sky Italia

2012

In India avviene un black out nazionale

Michael Phelps batte il record di Larisa Latynina per il maggior numero di medaglie vinte alle Olimpiadi

Curiosità astrologiche per i nati il 31 luglio:

I nati il 31 luglio appartengono al segno del Leone e portano con sé tutte le caratteristiche tipiche di questo segno: carisma, energia e una forte personalità. Governati dal Sole, hanno una presenza luminosa, spesso magnetica, che li rende naturali leader o figure di riferimento nel loro ambiente. Tendono ad avere un cuore generoso e un grande bisogno di essere apprezzati, sia sul piano personale che professionale.

Chi nasce in questa data è spesso molto creativo, con un talento per l’arte, la scrittura, il teatro o qualsiasi forma espressiva. Hanno anche una componente ambiziosa, che li spinge a voler lasciare il segno nel mondo. Non di rado, mostrano una combinazione di forza d’azione (legata a Marte) e ottimismo espansivo (tipico di Giove), il che li rende capaci di sognare in grande ma anche di lavorare duramente per raggiungere i loro obiettivi.

Dal punto di vista emotivo, possono essere intensi e un po’ teatrali, ma sinceri: ciò che mostrano è ciò che provano. La loro sfida più grande può essere quella di trovare un equilibrio tra il bisogno di essere ammirati e quello di costruire relazioni autentiche e profonde.

Simbolicamente, sono rappresentati bene dal girasole, sempre rivolto verso la luce, e dal peridoto, la pietra che rafforza la fiducia in sé stessi e porta prosperità.

Il proverbio del 31 luglio:

Ogni fiore ha i propri odori ogni mano i suoi lavori

Citazione del giorno:

“Che cos’è la vita, se non un’estate piena di luce?” — James Henry Leigh Hunt

Nati il 31 luglio:

ROMANO BATTAGLIA

Giornalista e scrittore italiano

α 31 luglio 1933 ω 21 luglio 2012

ANTONIO CONTE

Allenatore ed ex calciatore italiano

α 31 luglio 1969

PRIMO LEVI

Scrittore italiano, testimone dell’Olocausto

α 31 luglio 1919 ω 11 aprile 1987

NERI MARCORÈ

Attore e presentatore tv italiano

α 31 luglio 1966

J.K. ROWLING

Scrittrice inglese

α 31 luglio 1965

FRANCA VALERI

Attrice italiana

α 31 luglio 1920 ω 9 agosto 2020

Deceduti il 31 luglio:

AYMAN AL-ZAWAHIRI

Terrorista egiziano, leader di Al-Qaeda

α 19 giugno 1951 ω 31 luglio 2022

GUIDO CREPAX

Fumettista italiano

α 15 luglio 1933 ω 31 luglio 2003

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Scrittore e aviatore francese

α 29 giugno 1900 ω 31 luglio 1944

DENIS DIDEROT

Filosofo francese

α 5 ottobre 1713 ω 31 luglio 1784

IGNAZIO DI LOYOLA

Santo spagnolo, fondatore dell’ordine dei Gesuiti

α 24 dicembre 1491 ω 31 luglio 1556

FRANZ LISZT

Compositore ungherese

α 22 ottobre 1811 ω 31 luglio 1886

GORE VIDAL

Scrittore, sceneggiatore e saggista statunitense

α 3 ottobre 1925 ω 31 luglio 2012

