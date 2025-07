L’Effemeride Pisana del 30 luglio 2025

Written by Leonardo Miraglia• 7:20 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

mercoledì 30 luglio 2025, il sole sorge alle 6:03 e tramonta alle 20:45

Oggi è il 161mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani

Giornata internazionale dell’amicizia

Giornata mondiale dello snorkeling

Festa dell’indipendenza di Vanuatu

Santo del giorno:

San Pietro Crisologo vescovo e dottore della Chiesa

Imola, ca. 380 – 450

Nel 433 venne consacrato vescovo di Ravenna, dal Papa in persona, Sisto III. Il soprannome di Pietro è «Crisologo», che significa «dalle parole d’oro». La sua identità di uomo e di vescovo viene fuori chiaramente dai documenti che possediamo, circa 180 sermoni. E’ lì che troviamo veramente lui, con una cultura apprezzabile in quei tempi e tra quelle vicende, e soprattutto col suo calore umano e con lo schietto vigore della sua fede. Ravenna ai tempi di Pietro è una città crocevia di problemi e di incontri. Dall’Oriente lo consulta l’archimandrita Eutiche, in conflitto dottrinale col patriarca di Costantinopoli e con gran parte del clero circa le due nature in Gesù Cristo. Il vescovo di Ravenna gli risponde rimandandolo alla decisione del Papa (che ora è Leone I) «per mezzo del quale il beato Pietro continua a insegnare, a coloro che la cercano, la verità della fede». Una rigorosa indicazione, espressa sempre con linguaggio amico, con voce cordiale.

E’ accaduto il 30 luglio:

1733 – La prima loggia massonica apre in quelli che diventeranno gli Stati Uniti d’America

1756 – L’architetto Bartolomeo Rastrelli presenta all’imperatrice Elisabetta di Russia il Palazzo di Caterina finalmente completo dopo circa 40 anni di lavori; il palazzo è dal 1990 parte del Patrimonio dell’umanità UNESCO intitolato “Centro storico di San Pietroburgo e relativi gruppi di monumenti”

1792 – A Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta La Marsigliese

1930 – Nella finale della prima edizione della coppa del mondo di calcio, l’Uruguay sconfigge l’Argentina con il punteggio di 4-2

1932 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il cortometraggio Fiori e alberi della serie Sinfonie allegre prodotta da Walt Disney, il primo film in Technicolor tricromatico nella storia del cinema

1938 – L’industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di cavaliere di Gran Croce dell’Ordine dell’Aquila Tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazista conferibile a uno straniero, per l’impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l’esercito nazista di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazista

1945

Esce a Torino il primo numero del giornale sportivo Tuttosport

Seconda guerra mondiale: il sottomarino giapponese I-58 affonda la USS Indianapolis (CA-35), uccidendo 883 marinai

1956 – La risoluzione congiunta del Congresso degli Stati Uniti che istituisce la frase In God We Trust come motto nazionale degli USA viene firmata dal presidente Dwight Eisenhower, sancendone la validità legale

1966 – Per la prima e unica volta l’Inghilterra vince il mondiale di calcio battendo la Germania Ovest 4-2

1971 – Programma Apollo: l’Apollo 15 atterra sulla Luna

1974 – Scandalo Watergate: il presidente statunitense Richard Nixon cede le registrazioni della Casa Bianca su ordine della Corte suprema degli Stati Uniti

1980 – Vanuatu ottiene l’indipendenza dal Regno Unito e dalla Francia

2003 – In Messico l’ultima Volkswagen Maggiolino “vecchio tipo” esce dalla catena di montaggio

2006 – Il canale televisivo britannico BBC Two trasmette l’ultima puntata del programma musicale Top of the Pops dopo 42 anni di programmazione

Curiosità astrologiche per i nati il 30 luglio:

Chi è nato il 30 luglio appartiene al segno del Leone, un segno di fuoco governato dal Sole, che dona energia, carisma e un forte spirito di leadership. I nati in questo giorno si distinguono per una personalità solare e magnetica, spesso portata ad attirare l’attenzione in modo naturale. Sono persone entusiaste, creative e molto generose, capaci di ispirare chi le circonda.

Hanno una grande voglia di emergere, spesso spinta da una vocazione profonda a lasciare un segno positivo nel mondo. In loro si intrecciano passione e sensibilità: sotto la superficie forte e decisa si cela spesso un’emotività intensa, che li rende profondi anche nei legami affettivi. Sono leali, protettivi verso i loro cari e spesso molto idealisti.

Tuttavia, tra le sfide che possono incontrare ci sono l’orgoglio, l’ego un po’ ingombrante, e una certa inclinazione al dramma emotivo, soprattutto quando si sentono trascurati o feriti. Possono anche essere testardi o dominanti se si sentono messi in discussione.

Il loro destino spesso ruota attorno all’idea di brillare, ma con autenticità: imparare a usare il proprio potere personale non per imporsi, ma per guidare con cuore e ispirazione. In sintesi, chi nasce il 30 luglio è un Leone che unisce forza e cuore, e che trova il proprio equilibrio quando riesce a bilanciare la luce che emana con l’ascolto profondo degli altri.

I proverbi del 30 luglio:

Per San Pietro: se piove e fa gragnola, la durata è men di un’ora

A grandine iniziata non giova scampanata

Citazione del giorno:

Assai acquista chi perdendo impara (Michelangelo Buonarroti)

Nati il 30 luglio:

STEFANO BELISARI

Cantante italiano, Elio e le Storie Tese

α 30 luglio 1961

EMILY BRONTË

Scrittrice inglese

α 30 luglio 1818 ω 19 dicembre 1848

KATE BUSH

Cantante inglese

α 30 luglio 1958

HENRY FORD

Industriale, ingegnere e progettista statunitense

α 30 luglio 1863 ω 7 aprile 1947

ADRIANO GALLIANI

Manager italiano

α 30 luglio 1944

SELVAGGIA LUCARELLI

Attrice e conduttrice tv italiana

α 30 luglio 1974

CHRISTOPHER NOLAN

Regista statunitense

α 30 luglio 1970

JEAN RENO

Attore francese

α 30 luglio 1948

GABRIELE SALVATORES

Regista italiano

α 30 luglio 1950

ARNOLD SCHWARZENEGGER

Attore e politico statunitense

α 30 luglio 1947

GIORGIO VASARI

Pittore, architetto e storico italiano

α 30 luglio 1511 ω 27 giugno 1574

Deceduti il 30 luglio:

MICHELANGELO ANTONIONI

Regista italiano

α 29 settembre 1912 ω 30 luglio 2007

Regista svedese

α 14 luglio 1918 ω 30 luglio 2007

Attrice e comica italiana

α 18 novembre 1953 ω 30 luglio 2016

Esploratore italiano

α 21 gennaio 1885 ω 30 luglio 1978

Politico tedesco

α 1 aprile 1815 ω 30 luglio 1898

