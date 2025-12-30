L’Effemeride Pisana del 30 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia
Martedì 30 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:48, le ore di luce solare sono 8 e 57 minuti
La Luna sarà in fase crescente
Oggi è il 310mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
San Ruggero di Canne, vescovo
Canne, Barletta, seconda metà dell’XI secolo – Canne, 30 dicembre 1129
Patrono di Barletta, Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie
Mentre l’antica città pugliese di Canne, già risorta altre volte dalle rovine, stava vivendo un’ulteriore disfatta causata dal normanno Roberto il Guiscardo, il vescovo Ruggero (sec XI) si trovò a reggere le sorti della sua città natale, restando unico riferimento per la sua gente prostrata dalla miseria e dalla fame. Il suo episcopio restò sempre aperto, divenendo la casa degli ultimi e degli indifesi. Un’antica sua fonte biografica riporta: “Andava scalzo con lo piede nudo per quelle campagne cercanno le limosine per li poveri”. Ruggero fu tenuto in grande stima anche dai pontefici Pasquale II e Gelasio II, i quali più volte gli affidarono incarichi delicati, quale messaggero di pace. Morì il 30 dicembre 1129; aveva circa 60 anni.
E’ accaduto il 30 dicembre nel mondo:
- 1922 – Viene costituita l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)
- 1924 – Edwin Hubble annuncia che gran parte delle nebulose, prima osservate con telescopi meno potenti, non facevano parte della nostra galassia come si credeva, ma erano esse stesse galassie, fuori dalla nostra Via Lattea
- 1927 – La linea Ginza, la più vecchia linea metropolitana dell’Asia, apre a Tokyo
- 1940 – La California apre la sua prima freeway: la Arroyo Seco Parkway
- 1953 – Il primo televisore a colori viene messo in vendita al prezzo di circa 1.175 dollari
- 1968 – Frank Sinatra incide My Way
- 1972 – Guerra del Vietnam: gli Stati Uniti interrompono i pesanti bombardamenti del Vietnam del Nord
- 1993 – Israele e il Vaticano stabiliscono relazioni diplomatiche
- 2006 – L’ex-dittatore dell’Iraq Saddam Hussein viene giustiziato mediante impiccagione
- 2011 – A Samoa e Tokelau, a causa del passaggio dei due Stati a ovest della linea del cambiamento di data, il 30 dicembre 2011 è stato abolito
La frase del giorno di Frate Indovino:
Con doni e presenti si placano i potenti
Nati il 30 dicembre:
DIEGO DELLA VALLE
LEBRON JAMES
Giocatore di basket statunitense
α 30 dicembre 1984
JAY KAY
α 30 dicembre 1969
RUDYARD KIPLING
Scrittore inglese, premio Nobel
α 30 dicembre 1865 ω 18 gennaio 1936
PATTI SMITH
α 30 dicembre 1946
TITO
α 30 dicembre 39 ω 13 settembre 81
PAOLO VILLAGGIO
α 30 dicembre 1932 ω 3 luglio 2017
TIGER WOODS
α 30 dicembre 1975
ROBERT BOYLE
Scienziato chimico e fisico irlandese
α 25 gennaio 1627 ω 30 dicembre 1691
SADDAM HUSSEIN
α 28 aprile 1937 ω 30 dicembre 2006
RITA LEVI MONTALCINI
Scienziata italiana, premio Nobel
α 22 aprile 1909 ω 30 dicembre 2012
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/