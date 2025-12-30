L’Effemeride Pisana del 30 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:54 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Martedì 30 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:48, le ore di luce solare sono 8 e 57 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 310mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Ruggero di Canne, vescovo

Canne, Barletta, seconda metà dell’XI secolo – Canne, 30 dicembre 1129

Patrono di Barletta, Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

Mentre l’antica città pugliese di Canne, già risorta altre volte dalle rovine, stava vivendo un’ulteriore disfatta causata dal normanno Roberto il Guiscardo, il vescovo Ruggero (sec XI) si trovò a reggere le sorti della sua città natale, restando unico riferimento per la sua gente prostrata dalla miseria e dalla fame. Il suo episcopio restò sempre aperto, divenendo la casa degli ultimi e degli indifesi. Un’antica sua fonte biografica riporta: “Andava scalzo con lo piede nudo per quelle campagne cercanno le limosine per li poveri”. Ruggero fu tenuto in grande stima anche dai pontefici Pasquale II e Gelasio II, i quali più volte gli affidarono incarichi delicati, quale messaggero di pace. Morì il 30 dicembre 1129; aveva circa 60 anni.

E’ accaduto il 30 dicembre nel mondo:

1922 – Viene costituita l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)

1924 – Edwin Hubble annuncia che gran parte delle nebulose, prima osservate con telescopi meno potenti, non facevano parte della nostra galassia come si credeva, ma erano esse stesse galassie, fuori dalla nostra Via Lattea

1927 – La linea Ginza, la più vecchia linea metropolitana dell’Asia, apre a Tokyo

1940 – La California apre la sua prima freeway: la Arroyo Seco Parkway

1953 – Il primo televisore a colori viene messo in vendita al prezzo di circa 1.175 dollari

1968 – Frank Sinatra incide My Way

1972 – Guerra del Vietnam: gli Stati Uniti interrompono i pesanti bombardamenti del Vietnam del Nord

1993 – Israele e il Vaticano stabiliscono relazioni diplomatiche

2006 – L’ex-dittatore dell’Iraq Saddam Hussein viene giustiziato mediante impiccagione

2011 – A Samoa e Tokelau, a causa del passaggio dei due Stati a ovest della linea del cambiamento di data, il 30 dicembre 2011 è stato abolito

La frase del giorno di Frate Indovino:

Con doni e presenti si placano i potenti

Nati il 30 dicembre:

DIEGO DELLA VALLE

Imprenditore italiano

α 30 dicembre 1953

LEBRON JAMES

Giocatore di basket statunitense

α 30 dicembre 1984

JAY KAY

Cantante inglese, Jamiroquai

α 30 dicembre 1969

RUDYARD KIPLING

Scrittore inglese, premio Nobel

α 30 dicembre 1865 ω 18 gennaio 1936

PATTI SMITH

Cantante statunitense

α 30 dicembre 1946

TITO

Imperatore dell’antica Roma

α 30 dicembre 39 ω 13 settembre 81

PAOLO VILLAGGIO

Attore italiano

α 30 dicembre 1932 ω 3 luglio 2017

TIGER WOODS

Campione di golf statunitense

α 30 dicembre 1975

Deceduti il 30 dicembre:

ROBERT BOYLE

Scienziato chimico e fisico irlandese

α 25 gennaio 1627 ω 30 dicembre 1691

SADDAM HUSSEIN

Dittatore iracheno

α 28 aprile 1937 ω 30 dicembre 2006

RITA LEVI MONTALCINI

Scienziata italiana, premio Nobel

α 22 aprile 1909 ω 30 dicembre 2012

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Dicembre 29, 2025