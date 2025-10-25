L’Effemeride Pisana del 25 ottobre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:37 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Sabato 25 ottobre 2025, il Sole sorge alle 7:43 e tramonta alle 18:20, le ore di luce solare sono 10 e 37 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 247mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale degli artisti

Giornata mondiale della pasta

Giornata mondiale dei pizzaioli

Santo del giorno:

San Miniato di Firenze, martire

Nel mosaico dell’abside della celeberrima chiesa fiorentina che porta il suo nome, il protomartire Miniato è raffigurato come re, mentre la tradizione lo ritiene un soldato. Una leggenda lo identifica, infatti, con una testa coronata armena di passaggio in città intorno al 250, durante la persecuzione di Decio. Si rifiutò di venerare gli dèi pagani e venne messo a morte. Dopo molti supplizi, la narrazione vuole che prendesse in mano la testa mozzata e si recasse sul «mons florentinus». Ciò forse per giustificare l’edificazione del tempio su una collina fuori città, mentre il martirio sarebbe avvenuto nell’anfiteatro. Oggi si ritiene fosse un fiorentino, forse di umili origini, ucciso nei pressi di un’ansa dell’Arno, detta «gorgo», dove i fiorentini hanno a lungo venerato una Croce del gorgo.

Onomastici del giorno:

Arduino, Daria, Gavino, Nunzio

E’ accaduto il 25 ottobre:

79 – Il Vesuvio erutta violentemente, ricoprendo di ceneri e lapilli le città romane di Pompei, Stabia e Ercolano

1415 – L’esercito di Enrico V d’Inghilterra sconfigge i francesi nella battaglia di Azincourt

1854 – Battaglia di Balaklava durante la guerra di Crimea (Carica della brigata leggera)

1944 – Il Giappone lancia i primi attacchi dei kamikaze, durante la battaglia del Golfo di Leyte

1955 – Sadako Sasaki muore a causa dei raggi gamma in seguito ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki

1962 – Crisi dei missili di Cuba: Adlai Stevenson mostra all’ONU delle foto che dimostrano che missili sovietici sono installati a Cuba

1973 – Fine della guerra del Kippur

2007 – Primo volo commerciale dell’Airbus A380

Frase del giorno di Frate Indovino:

Quando arriva il dottore scompare il dolore

Nati il 25 ottobre:

GEORGES BIZET

Compositore francese

α 25 ottobre 1838 ω 3 giugno 1875

PRIMO CARNERA

Pugile italiano

α 25 ottobre 1906 ω 29 giugno 1967

FEDERICO CHIESA

Calciatore italiano

α 25 ottobre 1997

DON CARLO GNOCCHI

Sacerdote cattolico italiano, beato

α 25 ottobre 1902 ω 28 febbraio 1956

PABLO PICASSO

Pittore spagnolo

α 25 ottobre 1881 ω 8 aprile 1973

JOHANN STRAUSS

Compositore austriaco

α 25 ottobre 1825 ω 3 giugno 1899

Deceduti il 25 ottobre:

ABEBE BIKILA

Atleta, maratoneta etiope

α 7 agosto 1932 ω 25 ottobre 1973

GEOFFREY CHAUCER

Scrittore, poeta, burocrate e diplomatico inglese

α Anno di nascita: 1343 ω 25 ottobre 1400

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Ottobre 24, 2025