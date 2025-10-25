L’Effemeride Pisana del 25 ottobre 2025

di Leonardo Miraglia
Sabato 25 ottobre 2025, il Sole sorge alle 7:43 e tramonta alle 18:20, le ore di luce solare sono 10 e 37 minuti
La Luna sarà in fase crescente
Oggi è il 247mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata internazionale degli artisti
Giornata mondiale della pasta
Giornata mondiale dei pizzaioli
Santo del giorno:
San Miniato di Firenze, martire
Nel mosaico dell’abside della celeberrima chiesa fiorentina che porta il suo nome, il protomartire Miniato è raffigurato come re, mentre la tradizione lo ritiene un soldato. Una leggenda lo identifica, infatti, con una testa coronata armena di passaggio in città intorno al 250, durante la persecuzione di Decio. Si rifiutò di venerare gli dèi pagani e venne messo a morte. Dopo molti supplizi, la narrazione vuole che prendesse in mano la testa mozzata e si recasse sul «mons florentinus». Ciò forse per giustificare l’edificazione del tempio su una collina fuori città, mentre il martirio sarebbe avvenuto nell’anfiteatro. Oggi si ritiene fosse un fiorentino, forse di umili origini, ucciso nei pressi di un’ansa dell’Arno, detta «gorgo», dove i fiorentini hanno a lungo venerato una Croce del gorgo.
Onomastici del giorno:
Arduino, Daria, Gavino, Nunzio
E’ accaduto il 25 ottobre:
- 79 – Il Vesuvio erutta violentemente, ricoprendo di ceneri e lapilli le città romane di Pompei, Stabia e Ercolano
- 1415 – L’esercito di Enrico V d’Inghilterra sconfigge i francesi nella battaglia di Azincourt
- 1854 – Battaglia di Balaklava durante la guerra di Crimea (Carica della brigata leggera)
- 1944 – Il Giappone lancia i primi attacchi dei kamikaze, durante la battaglia del Golfo di Leyte
- 1955 – Sadako Sasaki muore a causa dei raggi gamma in seguito ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki
- 1962 – Crisi dei missili di Cuba: Adlai Stevenson mostra all’ONU delle foto che dimostrano che missili sovietici sono installati a Cuba
- 1973 – Fine della guerra del Kippur
- 2007 – Primo volo commerciale dell’Airbus A380
Frase del giorno di Frate Indovino:
Quando arriva il dottore scompare il dolore
GEORGES BIZET
α 25 ottobre 1838 ω 3 giugno 1875
PRIMO CARNERA
α 25 ottobre 1906 ω 29 giugno 1967
FEDERICO CHIESA
α 25 ottobre 1997
DON CARLO GNOCCHI
Sacerdote cattolico italiano, beato
α 25 ottobre 1902 ω 28 febbraio 1956
PABLO PICASSO
α 25 ottobre 1881 ω 8 aprile 1973
JOHANN STRAUSS
α 25 ottobre 1825 ω 3 giugno 1899
ABEBE BIKILA
α 7 agosto 1932 ω 25 ottobre 1973
GEOFFREY CHAUCER
Scrittore, poeta, burocrate e diplomatico inglese
α Anno di nascita: 1343 ω 25 ottobre 1400
