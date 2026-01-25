L’Effemeride Pisana del 25 gennaio 2026

Domenica 25 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:42 e tramonta alle 17:16, le ore di luce solare sono 9 e 34 minuti
La Luna sarà in fase crescente
Oggi è il 334mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
Conversione di San Paolo Apostolo
Thorens, Savoia, 21 agosto 1567 – Lione, Francia, 28 dicembre 1622
Protettore dei giornalisti, autori, scrittori, sordomuti, della stampa cattolica
Patrono di Piemonte, Inverso Pinasca, Champdepraz
La festa liturgica è celebrata dalla Chiesa latina e risale al VI secolo. Paolo, che si descrive come “indegno di essere chiamato apostolo”, è diventato testimone della risurrezione di Cristo. La sua vocazione è stata diretta da Gesù sulla via di Damasco, dove ha vissuto una conversione profonda. Nonostante avesse perseguitato i cristiani in buona fede, la grazia di Cristo lo ha trasformato, rivelandogli l’unità tra Cristo e i credenti. Le sue lettere riflettono il miracolo della grazia che ha vissuto, concludendo che Cristo è venuto per salvare i peccatori, di cui lui stesso è il primo.
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale sulla consapevolezza della lebbra
La citazione del giorno:
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri a morire. (Jean Paul Sartre)
E’ accaduto il 25 gennaio nel mondo:
- 1533 – Enrico VIII d’Inghilterra sposa la seconda moglie Anna Bolena
- 1755 – Viene fondata l’Università statale di Mosca
- 1820 – Viene inaugurato a Firenze il Gabinetto Vieusseux
- 1858 – La marcia nuziale di Felix Mendelssohn diventa una popolare musica da matrimonio dopo essere stata suonata in questo giorno alle nozze della figlia della regina Vittoria del Regno Unito con il principe ereditario Federico III di Prussia
- 1881 – Thomas Edison e Alexander Graham Bell formano la Oriental Telephone Company
- 189 – Nellie Bly completa il suo viaggio attorno al mondo in 72 giorni
- 1905 – In Sudafrica diviene noto il ritrovamento del diamante più grande del mondo, il Cullinan, dopo la sua acquisizione da parte di Frederick Wells
- 1919 – Viene ufficialmente accettata la proposta del presidente americano Woodrow Wilson di creare la Società delle Nazioni
- 1924 – A Chamonix (Francia) si disputano I Giochi olimpici invernali
- 1949
- All’Hollywood Athletic Club vengono presentati i primi Emmy Awards
- Prime elezioni in Israele: David Ben Gurion diventa primo ministro
- 1959 – Papa Giovanni XXIII indice il Concilio Ecumenico Vaticano II
- 1961 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film La carica dei cento e uno, 17º Classico Disney
- 1964 – Viene fondata l’azienda di vestiario sportivo Nike
- 1983 – Il sostituto procuratore di Trapani Giangiacomo Ciaccio Montalto viene ucciso sotto casa a Valderice nella sua Volkswagen Golf da un commando inviato da Mariano Agate su ordine di Salvatore Riina
- 1995 – Incidente del missile norvegese: la Russia rischia di lanciare un attacco nucleare dopo che il Black Brant XII, un razzo da ricerca norvegese, viene scambiato per un Trident statunitense, dalla stazione radar di primo allarme di Olenegorsk
La frase del giorno di Frate Indovino:
Chi fa le cose sue d’un soldo ne avrà due
GIORGIO GABER
α 25 gennaio 1939 ω 1 gennaio 2003
ETTA JAMES
α 25 gennaio 1938 ω 20 gennaio 2012
NOEMI
α 25 gennaio 1982
TONI SERVILLO
α 25 gennaio 1959
FRANCESCO STORACE
α 25 gennaio 1959
VIRGINIA WOOLF
α 25 gennaio 1882 ω 28 marzo 1941
VOLODYMYR ZELENSKY
α 25 gennaio 1978
Deceduti il 25 gennaio:
AL CAPONE
α 17 gennaio 1899 ω 25 gennaio 1947
GIULIO REGENI
Ricercatore universitario italiano, vittima di omicidio
α 15 gennaio 1988 ω 25 gennaio 2016
