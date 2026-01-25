L’Effemeride Pisana del 25 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:46 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Domenica 25 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:42 e tramonta alle 17:16, le ore di luce solare sono 9 e 34 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 334mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

Conversione di San Paolo Apostolo

Thorens, Savoia, 21 agosto 1567 – Lione, Francia, 28 dicembre 1622

Protettore dei giornalisti, autori, scrittori, sordomuti, della stampa cattolica

Patrono di Piemonte, Inverso Pinasca, Champdepraz

La festa liturgica è celebrata dalla Chiesa latina e risale al VI secolo. Paolo, che si descrive come “indegno di essere chiamato apostolo”, è diventato testimone della risurrezione di Cristo. La sua vocazione è stata diretta da Gesù sulla via di Damasco, dove ha vissuto una conversione profonda. Nonostante avesse perseguitato i cristiani in buona fede, la grazia di Cristo lo ha trasformato, rivelandogli l’unità tra Cristo e i credenti. Le sue lettere riflettono il miracolo della grazia che ha vissuto, concludendo che Cristo è venuto per salvare i peccatori, di cui lui stesso è il primo.

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale sulla consapevolezza della lebbra

La citazione del giorno:

Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri a morire. (Jean Paul Sartre)

E’ accaduto il 25 gennaio nel mondo:

1533 – Enrico VIII d’Inghilterra sposa la seconda moglie Anna Bolena

1755 – Viene fondata l’Università statale di Mosca

1820 – Viene inaugurato a Firenze il Gabinetto Vieusseux

1858 – La marcia nuziale di Felix Mendelssohn diventa una popolare musica da matrimonio dopo essere stata suonata in questo giorno alle nozze della figlia della regina Vittoria del Regno Unito con il principe ereditario Federico III di Prussia

1881 – Thomas Edison e Alexander Graham Bell formano la Oriental Telephone Company

189 – Nellie Bly completa il suo viaggio attorno al mondo in 72 giorni

1905 – In Sudafrica diviene noto il ritrovamento del diamante più grande del mondo, il Cullinan, dopo la sua acquisizione da parte di Frederick Wells

1919 – Viene ufficialmente accettata la proposta del presidente americano Woodrow Wilson di creare la Società delle Nazioni

1924 – A Chamonix (Francia) si disputano I Giochi olimpici invernali

1949 All’Hollywood Athletic Club vengono presentati i primi Emmy Awards Prime elezioni in Israele: David Ben Gurion diventa primo ministro

1959 – Papa Giovanni XXIII indice il Concilio Ecumenico Vaticano II

1961 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film La carica dei cento e uno, 17º Classico Disney

1964 – Viene fondata l’azienda di vestiario sportivo Nike

1983 – Il sostituto procuratore di Trapani Giangiacomo Ciaccio Montalto viene ucciso sotto casa a Valderice nella sua Volkswagen Golf da un commando inviato da Mariano Agate su ordine di Salvatore Riina

1995 – Incidente del missile norvegese: la Russia rischia di lanciare un attacco nucleare dopo che il Black Brant XII, un razzo da ricerca norvegese, viene scambiato per un Trident statunitense, dalla stazione radar di primo allarme di Olenegorsk

La frase del giorno di Frate Indovino:

Chi fa le cose sue d’un soldo ne avrà due

Nati il 25 gennaio:

GIORGIO GABER

Cantautore italiano

α 25 gennaio 1939 ω 1 gennaio 2003

ETTA JAMES

Cantante statunitense

α 25 gennaio 1938 ω 20 gennaio 2012

NOEMI

Cantante italiana

α 25 gennaio 1982

TONI SERVILLO

Attore italiano

α 25 gennaio 1959

FRANCESCO STORACE

Politico italiano

α 25 gennaio 1959

VIRGINIA WOOLF

Scrittrice inglese

α 25 gennaio 1882 ω 28 marzo 1941

VOLODYMYR ZELENSKY

Politico ed ex attore ucraino

α 25 gennaio 1978

Deceduti il 25 gennaio:

AL CAPONE

Criminale statunitense

α 17 gennaio 1899 ω 25 gennaio 1947

GIULIO REGENI

Ricercatore universitario italiano, vittima di omicidio

α 15 gennaio 1988 ω 25 gennaio 2016

