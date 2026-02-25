L’Effemeride Pisana del 25 febbraio 2026

Mercoledì 25 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:05 e tramonta alle 17:57, le ore di luce solare sono 10 e 52 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 337mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
Santi Luigi Versiglia e Callisto Caravario, vescovi e martiri
Luigi e Callisto, primi martiri in Cina dell’ordine dei salesiani di don Bosco (S. Giovanni Bosco, 31 gen.), appartengono a un periodo successivo rispetto ai martiri della Cina ricordati il 17 febbraio; benché condividano molto della loro vicenda, meritano un’attenzione particolare. Morirono in un periodo contrassegnato dalle incessanti ostilità tra i “signori della guerra” locali, dall’ascesa al potere del Kuomintang di Sun Yatsen e successivamente di Chiang Kaishek, dalla nascita del partito comunista cinese, dalla sua iniziale alleanza e successiva rottura con i nazionalisti, e dalla continua protezione “imperialista” degli interessi nazionali e stranieri in Cina.
Oggi è il giorno di:
Festa nazionale del Kuwait
La citazione del giorno:
La satira è una sorta di specchio, dove gli osservatori in genere vedono le facce di tutti tranne la loro. (Swift)
Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):
Sono mongolo, ma non fateci caso
Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):
Mi dia la solita confezione gigante di profilattici… Anzi, me ne tolga 4 o 5: sa, sto cercando di smettere. (Gianni Magni)
E’ accaduto il 25 febbraio nel mondo:
- 1919 – Il governo dell’Oregon applica una tassa sulla benzina di un centesimo al gallone, divenendo il primo Stato degli Stati Uniti d’America a tassare la benzina
- 1922 – Nella prigione di St. Pierre a Versailles viene ghigliottinato Henri Désiré Landru seduttore e omicida di dieci donne, ingannate con la promessa di matrimonio
- 1951 – Si svolgono i primi Giochi panamericani, a Buenos Aires, Argentina
- 1952 – Si chiudono a Oslo, in Norvegia, i VI Giochi olimpici invernali
- 1964 – Muhammad Ali diventa campione mondiale dei pesi massimi a soli 22 anni, sconfiggendo a Miami Sonny Liston per abbandono alla settima ripresa
- 2018 – Si chiudono a Pyeongchang, in Corea del Sud, i XXIII Giochi olimpici invernali
La frase di oggi di Frate Indovino:
Non è colpa della gatta se la padrona è matta
Questa non la sapevo:
Fino agli anni ’50 i tibetani eliminavano i propri morti squartando i loro corpi e abbandonandoli in luoghi dove uccelli e animali da preda potessero divorarli
Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):
Pagliaccio – chi si comporta in modo ridicolo
ANTHONY BURGESS
α 25 febbraio 1917 ω 22 novembre 1993
ENRICO CARUSO
α 25 febbraio 1873 ω 2 agosto 1921
BENEDETTO CROCE
Filosofo, storico, scrittore e politico italiano
α 25 febbraio 1866 ω 20 novembre 1952
GIANLUIGI DONNARUMMA
α 25 febbraio 1999
CARLO GOLDONI
α 25 febbraio 1707 ω 6 febbraio 1793
GEORGE HARRISON
Cantante e musicista inglese, Beatles
α 25 febbraio 1943 ω 29 novembre 2001
FRANCESCA MICHIELIN
α 25 febbraio 1995
PAOLO MIELI
α 25 febbraio 1949
FLAVIA PENNETTA
PIERRE-AUGUSTE RENOIR
α 25 febbraio 1841 ω 3 dicembre 1919
TEO TEOCOLI
α 25 febbraio 1945
TENNESSEE WILLIAMS
Scrittore e drammaturgo statunitense
α 26 marzo 1911 ω 25 febbraio 1983
