L’Effemeride Pisana del 25 febbraio 2026

Mercoledì 25 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:05 e tramonta alle 17:57, le ore di luce solare sono 10 e 52 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 337mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Santi Luigi Versiglia e Callisto Caravario, vescovi e martiri

Luigi e Callisto, primi martiri in Cina dell’ordine dei salesiani di don Bosco (S. Giovanni Bosco, 31 gen.), appartengono a un periodo successivo rispetto ai martiri della Cina ricordati il 17 febbraio; benché condividano molto della loro vicenda, meritano un’attenzione particolare. Morirono in un periodo contrassegnato dalle incessanti ostilità tra i “signori della guerra” locali, dall’ascesa al potere del Kuomintang di Sun Yatsen e successivamente di Chiang Kaishek, dalla nascita del partito comunista cinese, dalla sua iniziale alleanza e successiva rottura con i nazionalisti, e dalla continua protezione “imperialista” degli interessi nazionali e stranieri in Cina.

Oggi è il giorno di:

Festa nazionale del Kuwait

La citazione del giorno:

La satira è una sorta di specchio, dove gli osservatori in genere vedono le facce di tutti tranne la loro. (Swift)

E’ accaduto il 25 febbraio nel mondo:

1919 – Il governo dell’Oregon applica una tassa sulla benzina di un centesimo al gallone, divenendo il primo Stato degli Stati Uniti d’America a tassare la benzina

1922 – Nella prigione di St. Pierre a Versailles viene ghigliottinato Henri Désiré Landru seduttore e omicida di dieci donne, ingannate con la promessa di matrimonio

1951 – Si svolgono i primi Giochi panamericani, a Buenos Aires, Argentina

1952 – Si chiudono a Oslo, in Norvegia, i VI Giochi olimpici invernali

1964 – Muhammad Ali diventa campione mondiale dei pesi massimi a soli 22 anni, sconfiggendo a Miami Sonny Liston per abbandono alla settima ripresa

2018 – Si chiudono a Pyeongchang, in Corea del Sud, i XXIII Giochi olimpici invernali

La frase di oggi di Frate Indovino:

Non è colpa della gatta se la padrona è matta

Questa non la sapevo:

Fino agli anni ’50 i tibetani eliminavano i propri morti squartando i loro corpi e abbandonandoli in luoghi dove uccelli e animali da preda potessero divorarli

Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):

Pagliaccio – chi si comporta in modo ridicolo

Nati il 25 febbraio:

ANTHONY BURGESS

Scrittore inglese

α 25 febbraio 1917 ω 22 novembre 1993

ENRICO CARUSO

Tenore italiano

α 25 febbraio 1873 ω 2 agosto 1921

BENEDETTO CROCE

Filosofo, storico, scrittore e politico italiano

α 25 febbraio 1866 ω 20 novembre 1952

GIANLUIGI DONNARUMMA

Calciatore italiano, portiere

α 25 febbraio 1999

CARLO GOLDONI

Commediografo italiano

α 25 febbraio 1707 ω 6 febbraio 1793

GEORGE HARRISON

Cantante e musicista inglese, Beatles

α 25 febbraio 1943 ω 29 novembre 2001

FRANCESCA MICHIELIN

Cantante italiana

α 25 febbraio 1995

PAOLO MIELI

Giornalista italiano

α 25 febbraio 1949

FLAVIA PENNETTA

Tennista italiana

α 25 febbraio 1982

PIERRE-AUGUSTE RENOIR

Pittore francese

α 25 febbraio 1841 ω 3 dicembre 1919

TEO TEOCOLI

Attore e comico italiano

α 25 febbraio 1945

Deceduti il 25 febbraio:

TENNESSEE WILLIAMS

Scrittore e drammaturgo statunitense

α 26 marzo 1911 ω 25 febbraio 1983

