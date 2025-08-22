Written by Agosto 22, 2025 7:10 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’Effemeride Pisana del 22 agosto 2025

di Leonardo Miraglia

Venerdì 22 agosto 2025, il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 20:13, le ore di luce solare sono 13 e 45 minuti

Oggi è il 184mo giorno del 2026 in Stile Pisano

 Giornata Internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sul credo religioso

Giornata mondiale del latte vegetale

Santo del giorno:

Beata Vergine Maria Regina

Patrona di Apricena

La festa di Maria Regina è stata istituita da Papa Pio XII nel 1955, in parallelo con quella di Cristo Re. In origine si celebrava il 31 maggio, alla fine del mese dedicato a Maria, ma oggi cade il 22 agosto, subito dopo l’Assunzione, per sottolineare il legame tra la sua glorificazione e la sua regalità. Maria è Regina perché è Madre di Cristo, il Re, e perché è la più santa tra tutte le creature. Pio XII, nell’enciclica Ad Coeli Reginam, ne ha illustrato i titoli regali: madre del Corpo mistico, regina della Chiesa e collaboratrice dell’opera di Cristo. Anche se ha vissuto con umiltà, Maria ha un ruolo speciale nel piano di Dio: unisce i discepoli e distribuisce le grazie ai fedeli. La sua regalità è amorevole e materna: dona ciò che ha ricevuto da Dio ai suoi figli. Per questo la Chiesa la invoca come madre e regina, lodata in cielo da angeli e santi. Maria è stata coronata con la verginità e la maternità divina, come annuncia l’angelo nel Vangelo: “Il Santo che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio”.

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

E’ accaduto il 22 agosto:

1485 – Con la battaglia di Bosworth Field finisce definitivamente la guerra delle due rose

1642 – Carlo I accusa di tradimento il parlamento inglese, dando inizio alla guerra civile inglese

1654 – Jacob Barsimson arriva a New Amsterdam: è il primo immigrato ebraico in quelli che diventeranno gli Stati Uniti d’America

1770 – La spedizione di James Cook sbarca sulla costa orientale dell’Australia

1775 – Re Giorgio III del Regno Unito dichiara che le colonie americane sono in aperta ribellione

1780 – La nave di James Cook HMS Resolution ritorna in Inghilterra senza il capitano Cook stesso, rimasto ucciso alle Hawaii durante il suo terzo viaggio

1791 – Inizio della rivoluzione degli schiavi a Haiti

1851

L’oro viene scoperto in Australia

La prima America’s Cup viene vinta dallo yacht America presso l’Isola di Wight

1864 – Ratifica della prima convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in battaglia, che porta alla contestuale fondazione della Croce Rossa

1901 – Viene fondata la Cadillac Motor Company

1902 – Theodore Roosevelt diventa il primo presidente statunitense a viaggiare in automobile

1910 – Il Giappone si annette la Corea con trattato di annessione nippo-coreano

1914 – In Belgio, le truppe britanniche e tedesche si scontrano per la prima volta nel corso della prima guerra mondiale

1926 – A Johannesburg, Sudafrica, viene scoperto l’oro

1932 – Entra in esercizio la linea ferroviaria Rovato-Soncino, quarto nucleo della Ferrovia Cremona-Iseo

1941 – L’esercito tedesco inizia l’assedio di Leningrado

1944 – Ultimo trasporto di ebrei francesi verso i campi di concentramento in Germania

1950 – Althea Gibson diventa la prima giocatrice di colore del tennis internazionale

1953 – Viene chiusa la prigione di Devil’s Island

1962

Fallito tentativo di assassinio del presidente francese Charles de Gaulle

La Savannah, la prima nave a propulsione atomica del mondo, completa il suo viaggio inaugurale

1968 – Papa Paolo VI arriva a Bogotà, Colombia: è la prima visita di un papa in America Latina

1972 – La Rhodesia viene espulsa dal Comitato Olimpico Internazionale per le sue politiche razziste

1984 – Il paleoantropologo Alan Walker e il suo team trovano i resti del “Ragazzo del Turkana”, un Homo erectus quasi perfettamente conservato

1988 – Viene emesso il Koala australiano, la prima moneta di platino del mondo

1989 – Viene scoperto il primo anello di Nettuno

2004 – I due dipinti di Edvard Munch L’urlo e Madonna vengono rubati dal Museo Munch a Oslo; verranno ritrovati in città il 31 agosto 2006

2006 – Grigori Perelman rifiuta la medaglia Fields, assegnatagli per il lavoro sulla congettura di Poincaré

Testi tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Nati il 22 agosto: 

RAY BRADBURY

Ray Bradbury

Scrittore di fantascienza statunitense

α 22 agosto 1920  ω 5 giugno 2012

CLAUDE DEBUSSY

Claude Debussy

Compositore e pianista francese

α 22 agosto 1862  ω 25 marzo 1918

LAUTARO MARTÍNEZ

Lautaro Martínez

Calciatore argentino

α 22 agosto 1997

CARLO PISACANE

Carlo Pisacane

Patriota italiano

α 22 agosto 1818  ω 2 luglio 1857

MATS WILANDER

Mats Wilander

Tennista svedese

α 22 agosto 1964

DENG XIAOPING

Deng Xiaoping

Leader politico cinese

α 22 agosto 1904  ω 19 febbraio 1997

Deceduti il 22 agosto:

TOTO CUTUGNO

Toto Cutugno

Cantautore italiano

α 7 luglio 1943  ω 22 agosto 2023

SANDRO MAZZINGHI

Sandro Mazzinghi

Pugile italiano

α 3 ottobre 1938  ω 22 agosto 2020

IGNAZIO SILONE

Ignazio Silone

Scrittore italiano

α 1 maggio 1900  ω 22 agosto 1978

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

