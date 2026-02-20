L’Effemeride Pisana del 20 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:12 am• Pisa, Attualità, Cultura

Venerdì 20 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:12 e tramonta alle 17:50, le ore di luce solare sono 10 e 38 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 332mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

Santa Giacinta Marto

Aljustrel, Portogallo, 11 marzo 1910 – Lisbona, Portogalo, 20 febbraio 1920

Nata l’11 marzo 1910 ad Aljustrel, frazione di Fatima in Portogallo, Giacinta Marto era l’undicesima e ultima figlia di Emanuele Pietro Marto e Olimpia de Jesus. Insieme al fratello Francesco e alla cugina Lucia, fu una dei veggenti delle apparizioni mariane di Fatima, tra il maggio e l’ottobre 1917. D’indole vivace, imparò ad accettare di buon grado le sofferenze, anche compiendo piccoli sacrifici per amore di Dio e della Madonna. Ammalatasi durante una violenta epidemia di influenza “spagnola” nel 1918, morì il 20 febbraio 1920 nell’ospedale «Dona Estefânia» di Lisbona, a nove anni e undici mesi. Suo fratello Francesco l’aveva preceduta il 4 aprile 1919. Entrambi sono stati beatificati da san Giovanni Paolo II il 13 maggio 2000 e canonizzati da papa Francesco diciassette anni esatti dopo. I resti mortali di Giacinta Marto sono venerati nella Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima, nella cappella sul lato sinistro dell’altare maggiore. Il Martirologio Romano commemora separatamente Santa Giacinta Marto ed il fratellino San Francesco Marto nei rispettivi anniversarsi di nascita al Cielo, il 20 febbraio ed il 4 aprile. La loro comune memoria liturgica è invece stata posta al 20 febbraio, ma è celebrata solamente a livello locale, in quanto al momento non inserita nel Calendario Romano Generale.

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale della giustizia sociale

La citazione del giorno:

Quelli che fanno una rivoluzione a metà non hanno fatto altro che scavarsi una tomba. (Saint-Just)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Ho grazie a DIO non sono triestino!!!

Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):

Ho detto al mio dentista che dieci dollari per togliere un dente erano tanto. Dopotutto sono solo cinque secondi di lavoro. Così mi ha tolto il dente lentamente. (Jack Klugman)

E’ accaduto il 19 febbraio nel mondo:

1816 – Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini viene rappresentato per la prima volta al Teatro di Torre Argentina, a Roma

1844 – Nel Teatro Civico di Cagliari viene eseguito per la prima volta S’hymnu sardu nationale, il primo inno nazionale composto da Giovanni Gonella su parole di Vittorio Angius, che ha preceduto quello di Mameli, quando l’Italia era ancora Regno di Sardegna

1872 – Viene inaugurato a New York il Metropolitan Museum of Art

1909 – Filippo Tommaso Marinetti pubblica su Le Figaro il Manifesto del Futurismo

1935 – La signora Karoline Mikkelsen (1906-1990 circa), moglie del capitano di vascello norvegese Klarius Mikkelsen, fu la prima donna a mettere piede in Antartide

1942 – Il tenente Edward O’Hare diventa il primo asso dell’aviazione statunitense della seconda guerra mondiale

1944 – Seconda guerra mondiale: gli statunitensi iniziano una settimana di bombardamenti delle fabbriche di velivoli tedesche

1958 – Viene promulgata la Legge Merlin, che abolisce le case di tolleranza in Italia

1962 – Programma Mercury: a bordo della Friendship 7, John Glenn orbita attorno alla Terra per tre volte in 4 ore e 55 minuti

1965 – La Ranger 8 si schianta sulla Luna al termine di una missione volta a fotografare possibili punti di atterraggio per gli astronauti del Programma Apollo

1986 – L’Unione Sovietica lancia il primo modulo della stazione spaziale Mir

La frase di oggi di Frate Indovino:

Gli sciocchi sono i primi a farsi sentire

Questa non la sapevo:

Il prodotto colombiano più esportato è la cocaina

Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):

Quacchero – chi pratica austerità e semplicità di vita in modo eccessivo o affettato

Nati il 20 febbraio:

ROBERT ALTMAN

Regista statunitense

α 20 febbraio 1925 ω 20 novembre 2006

KURT COBAIN

Cantante e musicista statunitense

α 20 febbraio 1967 ω 5 aprile 1994

RICCARDO COCCIANTE

Cantante, cantautore, compositore e musicista italiano

α 20 febbraio 1946

CINDY CRAWFORD

Modella statunitense

α 20 febbraio 1966

JOHNNY DORELLI

Cantante, attore e presentatore TV italiano

α 20 febbraio 1937

CIRO IMMOBILE

Calciatore italiano

α 20 febbraio 1990

SINISA MIHAJLOVIC

Allenatore ed ex calciatore serbo

α 20 febbraio 1969 ω 16 dicembre 2022

GIOVANNI STORTI

Attore, cabarettista e comico italiano

α 20 febbraio 1957

Deceduti il 20 febbraio:

FERRUCCIO LAMBORGHINI

Imprenditore italiano

α 28 aprile 1916 ω 20 febbraio 1993

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ per le mille lire scritte, fonte “le mille lire scritte” (Ed. Millelire Stampa Alternativa) Per Questa non la sapevo, fonte “Questa non la sapevo!” (Ed. Vallardi) Per La citazione del giorno fonte “Dizionario delle citazioni” (Ed. Vallardi)

Last modified: Febbraio 20, 2026