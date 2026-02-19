Concluso il restauro della ex Chiesa di Sant’Antonio in Qualquonia

Written by admin• 6:04 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Comune di Pisa ha concluso l’intervento di restauro all’interno della ex chiesa di Sant’Antonio in Qualquonia, nel quartiere Sant’Antonio. I lavori proseguiranno ora negli spazi esterni, con la sistemazione delle aree di accesso, mentre le operazioni finali di collaudo sono previste nelle prossime settimane.

L’intervento, finanziato inizialmente con fondi PNRR per 990 mila euro, è stato integrato da un contributo supplementare di 390 mila euro della Fondazione Pisa, necessario per le opere di consolidamento statico emerse durante i lavori.

La riqualificazione restituisce alla città uno spazio destinato ad attività culturali ed espositive, inserito nel circuito della fruizione turistica cittadina. Lo stato dell’opera è stato presentato questa mattina nel corso di un sopralluogo con il vicesindaco e assessore alla cultura Filippo Bedini, il vicepresidente della Fondazione Pisa Michele Mariani e i tecnici comunali.

«Questo intervento – ha dichiarato Bedini – consente di recuperare un edificio storico destinandolo a funzioni espositive e convegnistiche. Sarà un luogo dedicato a conferenze, presentazioni e iniziative culturali, a servizio del quartiere e dell’intera città».

Lo spazio, con una capienza di circa 70 persone, si distingue anche per l’accessibilità, grazie all’ingresso a livello strada e ai nuovi impianti tecnologici.

«Non basta restaurare – ha aggiunto Bedini – è fondamentale restituire questi luoghi alla comunità, rendendoli vivi e fruibili».

Il contributo della Fondazione Pisa

«Con questo intervento – ha sottolineato Michele Mariani – la Fondazione Pisa conferma il proprio impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico cittadino, favorendo il recupero e la fruizione pubblica di spazi di alto valore culturale».

Gli interventi realizzati

I lavori hanno riguardato:

opere architettoniche di recupero e rifunzionalizzazione

realizzazione di nuovi impianti tecnologici e climatizzazione

e adeguamento alla piena accessibilità

consolidamento statico di capriate, pareti e campanile

messa in sicurezza degli elementi lapidei

Il cassettonato ligneo, elemento di pregio storico-artistico, non è stato reinstallato in questa fase e sarà oggetto di un successivo progetto di restauro dedicato.

Nelle prossime settimane è prevista la sistemazione dei giardini circostanti, con interventi di decoro urbano e nuove piantumazioni.

Last modified: Febbraio 19, 2026