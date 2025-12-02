L’Effemeride Pisana del 2 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:05 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Martedì 2 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:31 e tramonta alle 16:42, le ore di luce solare sono 9 e 11 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 283mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù

Giornata mondiale della prevenzione dall’inquinamento

Giornata mondiale dell’alfabetizzazione informatica

Festa nazionale degli Emirati Arabi Uniti

Giornata nazionale del Laos

Santo del giorno:

Santa Bibiana, martire

Protettrice dall’epilessia e dalle malattie mentali

Patrona di Bibiana

Non abbiamo notizie precise riguardo la vita di questa santa, alla quale papa Simplicio, nel V secolo, dedicò una chiesa sull’Esquilino. Eppure il culto di Bibiana è stato assai vivace, forse anche grazie al suo nome, che ha la stessa origine del nome di Viviana: un nome, nell’etimologia popolare, legato al verbo «vivere», e quindi sinonimo di vitalità, vivacità, e augurio di spirituale sopravvivenza. Secondo la «Passio Bibianae», questa santa sarebbe una delle vittime della persecuzione anticristiana dell’imperatore Giuliano l’Apostata (361 – 363), un devoto pagano che ostacolò la fede cristiana nonostante la libertà di culto proclamata grazie a Costantino nel 313. Secondo questa Passio, priva di valore storico, il governatore Apronio avrebbe mandato a morte i coniugi Fausto e Dafrosa, per impadronirsi dei loro beni. Poi volle costringere all’apostasia le loro figlie: Demetria e Bibiana. La prima sarebbe morta sotto tortura, mentre Bibiana, salda nella propria fede, dopo aver subito ogni tipo di angheria fu legata alla colonna e flagellata a morte. La chiesa sull’Esquilino sorgerebbe sulla tomba della martire.

E’ accaduto il 2 dicembre nel mondo:

1804 – Nella Cattedrale di Notre Dame a Parigi, Napoleone Bonaparte si auto-incorona, alla presenza di papa Pio VII, imperatore dei francesi

1805 – Guerre napoleoniche: battaglia di Austerlitz detta anche dei tre imperatori. Le truppe francesi di Napoleone Bonaparte infliggono una sconfitta decisiva agli eserciti russo e austriaco che porterà, nel 1806, allo scioglimento del Sacro Romano Impero

1867 – In un teatro di New York, lo scrittore britannico Charles Dickens tiene la sua prima lettura pubblica negli Stati Uniti

1913 – La scrittrice Karen Blixen decide di partire per l’Africa insieme al cugino il barone Bror von Blixen-Finecke col quale nel frattempo si era fidanzata, con lo scopo di acquistare una fattoria, per vivere lontano dalla civiltà e provare nuove emozioni. È l’inizio dell’esperienza che porterà alla redazione del romanzo autobiografico La mia Africa

1915 – Vengono pubblicate le Equazioni di campo di Albert Einstein, che costituiscono la summa della teoria della relatività generale

1927 – Dopo 19 anni di produzione della Ford Modello T, la Ford Motor Company svela la sua nuova autovettura, la Ford Model A (1927)

1939 – A New York diventa operativo l’Aeroporto LaGuardia

1942 – Progetto Manhattan: sotto le lavanderie di Stagg Field, all’Università di Chicago, un gruppo guidato da Enrico Fermi dà il via alla prima reazione nucleare a catena auto-sostenuta. L’evento viene annunciato al presidente statunitense Franklin D. Roosevelt con il messaggio in codice: «il navigatore italiano è sbarcato nel nuovo mondo»

1943 – Bombardamento di Bari: nel Porto di Bari, la Luftwaffe effettua un bombardamento aereo danneggiando alcuni cargo e alcune navi da trasporto, inclusa la nave da trasporto statunitense John Harvey che trasportava iprite, arma chimica della prima guerra mondiale

1956 – 82 esuli cubani guidati da Fidel Castro sbarcano a La Playa de las Coloradas, una zona paludosa vicino a Niquero (Cuba sudorientale), segnando l’inizio della rivolta che porterà alla cacciata di Fulgencio Batista nel 1959

1959 – Alle 21:13 crolla la Diga di Malpasset. L’inondazione che ne risulta provoca 421 vittime. Si tratta del più grande disastro nella storia francese

1960 – Papa Giovanni XXIII riceve in Vaticano, Geoffrey Francis Fisher, Arcivescovo di Canterbury. È il primo incontro fra un papa e il primate della comunione anglicana dal 1559 e rappresenta una pietra miliare nell’ecumenismo

1961 – Guerra fredda: in un discorso diffuso a livello nazionale, il leader cubano Fidel Castro si dichiara un marxista-leninista e che Cuba adotterà il comunismo

1971 – Si costituiscono gli Emirati Arabi Uniti

1975 – Il Pathet Lao comunista strappa il potere alla monarchia costituzionale del Regno del Laos e fonda la Repubblica popolare democratica del Laos

1982 – All’Università dello Utah, il sessantunenne Barney Clark diventa la prima persona a ricevere l’impianto di un cuore artificiale permanente; vivrà per 112 giorni con questo apparato

1984 – All’uscita da una chiesa, di fronte ai propri familiari, viene assassinato Leonardo Vitale, il primo pentito di mafia. Aveva denunciato Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco e Vito Ciancimino ma non era stato creduto e trascorse 12 anni tra carcere e manicomio

1984 – Da una fabbrica di pesticidi di proprietà della multinazionale statunitense Union Carbide si sviluppò una nube di isocianato di metile, che si espanse su una zona densamente popolata dell’India, nella città di Bhopal. I morti sul momento furono circa 3000, ma il bilancio sale oltre i 15000 se si contano coloro che morirono nel periodo seguente per le conseguenze dell’intossicazione

1988 – Benazir Bhutto giura come primo ministro del Pakistan, diventando la prima donna a capo di un governo in una nazione a maggioranza islamica

1990 – La coalizione guidata dal cancelliere Helmut Kohl vince le prime elezioni della Germania riunificata

1993 Il narcotrafficante colombiano Pablo Escobar viene ucciso a Medellín Programma Space Shuttle: STS-61 – La NASA lancia lo Space Shuttle Endeavour per una missione di riparazione di un difetto del telescopio spaziale Hubble

1995 – Il telescopio spaziale Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), progettato congiuntamente dall’Agenzia Spaziale Europea e dalla NASA per lo studio e l’osservazione continua del Sole, viene lanciato da Cape Canaveral con un vettore Atlas II

1999 – Il Regno Unito devolve il potere politico in Irlanda del Nord all’Esecutivo dell’Irlanda del Nord

2001 – La Enron richiede il Chapter 11 per bancarotta, cinque giorni dopo il ritiro dell’offerta di acquisto per 8,4 miliardi di dollari da parte di Dynegy. Al 2004, si tratta della più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti

2005 In Europa viene messa in commercio la console Xbox 360

2006 – Le Forze armate italiane concludono, dopo tre anni e mezzo di presenza, l’Operazione Antica Babilonia, presso la città di Nassiriya e la provincia di Dhi Qar (Iraq)

La frase di oggi di Frate Indovino:

Santa Bibiana, scarpe di ferro e calze di lana

Nati il 2 dicembre:

SERGIO BONELLI

Sceneggiatore di fumetti, editore italiano

α 2 dicembre 1932 ω 26 settembre 2011

MARIA CALLAS

Soprano greca

α 2 dicembre 1923 ω 16 settembre 1977

GIULIANO PALMA

Cantante italiano

α 2 dicembre 1965

GEORGES SEURAT

Pittore francese

α 2 dicembre 1859 ω 29 marzo 1891

BRITNEY SPEARS

Cantante pop statunitense

α 2 dicembre 1981

GIANNI VERSACE

Stilista italiano

α 2 dicembre 1946 ω 15 luglio 1997

Deceduti il 2 dicembre:

HERNÁN CORTÉS

Condottiero spagnolo

α Anno di nascita: 1485 ω 2 dicembre 1547

MARCHESE DE SADE

Scrittore francese

α 2 giugno 1740 ω 2 dicembre 1814

PABLO ESCOBAR

Criminale colombiano

α 1 dicembre 1949 ω 2 dicembre 1993

MARTY FELDMAN

Comico inglese

α 8 luglio 1934 ω 2 dicembre 1982

FILIPPO TOMMASO MARINETTI

Poeta e scrittore italiano, fondatore del futurismo

α 22 dicembre 1876 ω 2 dicembre 1944

