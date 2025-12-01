Written by Dicembre 1, 2025 5:11 pm Vecchiano, Attualità

Nuovi orari e collegamenti per gli studenti di Vecchiano: arrivano le modifiche al trasporto scolastico

VECCHIANOSono in arrivo importanti modifiche al servizio di trasporto scolastico per gli studenti di Vecchiano che frequentano l’Istituto Buonarroti, frutto della concertazione tra Autolinee Toscane, Comune di Vecchiano e Provincia di Pisa.

«Nei giorni scorsi – spiega il presidente della Provincia, Massimiliano Angorisu sollecitazione anche del dirigente scolastico, professor Alessandro Salerni, abbiamo richiesto un incontro con Autolinee Toscane per valutare alcuni correttivi al servizio. L’obiettivo è migliorare il collegamento con le località di Vecchiano e Filettole, garantendo maggiore puntualità e coincidenze più funzionali».

Dall’incontro sono scaturite due modifiche principali.
Dal 9 dicembre, le linee 14 e 070 anticiperanno la partenza alle 13:02 da Flamini 1 e 13:03 da Flamini 2, così da transitare da via Betti alle 13:04. Una variazione utile a permettere agli studenti degli istituti della zona di raggiungere via Pellico in orario utile per la coincidenza con la linea 85.

Dal 9 gennaio, inoltre, verrà anticipata la partenza della linea 080, che garantirà un collegamento diretto — senza rottura di carico — per gli studenti residenti nel Comune di Vecchiano. Il nuovo percorso prevede: via Garibaldi, Ponte della Vittoria, via Benedetto Croce, via Crispi, per poi proseguire sull’itinerario regolare verso Filettole.
La modifica comporta un incremento di percorrenze pari a 459 km nel 2026, costo che il Comune di Vecchiano ha confermato di essere disponibile a sostenere.

«Contestualmente – aggiunge Angori – abbiamo richiesto al Comune di Pisa la convocazione del Comitato Viabilità, che si terrà a breve. È fondamentale verificare che le modifiche concordate con AT producano gli effetti attesi e non vengano vanificate dalla congestione del traffico nelle ore di punta».

