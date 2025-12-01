Nuovi orari e collegamenti per gli studenti di Vecchiano: arrivano le modifiche al trasporto scolastico

Written by admin• 5:11 pm• Vecchiano, Attualità

VECCHIANO – Sono in arrivo importanti modifiche al servizio di trasporto scolastico per gli studenti di Vecchiano che frequentano l’Istituto Buonarroti, frutto della concertazione tra Autolinee Toscane, Comune di Vecchiano e Provincia di Pisa.

«Nei giorni scorsi – spiega il presidente della Provincia, Massimiliano Angori – su sollecitazione anche del dirigente scolastico, professor Alessandro Salerni, abbiamo richiesto un incontro con Autolinee Toscane per valutare alcuni correttivi al servizio. L’obiettivo è migliorare il collegamento con le località di Vecchiano e Filettole, garantendo maggiore puntualità e coincidenze più funzionali».

Dall’incontro sono scaturite due modifiche principali.

Dal 9 dicembre, le linee 14 e 070 anticiperanno la partenza alle 13:02 da Flamini 1 e 13:03 da Flamini 2, così da transitare da via Betti alle 13:04. Una variazione utile a permettere agli studenti degli istituti della zona di raggiungere via Pellico in orario utile per la coincidenza con la linea 85.

Dal 9 gennaio, inoltre, verrà anticipata la partenza della linea 080, che garantirà un collegamento diretto — senza rottura di carico — per gli studenti residenti nel Comune di Vecchiano. Il nuovo percorso prevede: via Garibaldi, Ponte della Vittoria, via Benedetto Croce, via Crispi, per poi proseguire sull’itinerario regolare verso Filettole.

La modifica comporta un incremento di percorrenze pari a 459 km nel 2026, costo che il Comune di Vecchiano ha confermato di essere disponibile a sostenere.

«Contestualmente – aggiunge Angori – abbiamo richiesto al Comune di Pisa la convocazione del Comitato Viabilità, che si terrà a breve. È fondamentale verificare che le modifiche concordate con AT producano gli effetti attesi e non vengano vanificate dalla congestione del traffico nelle ore di punta».

