L’Effemeride Pisana del 19 agosto 2025

di Leonardo Miraglia

Martedì 19 agosto 2025, il sole sorge alle 6:25 e tramonta alle 20:18, le ore di luce solare sono 13 e 53 minuti

Oggi è il 181mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata mondiale dell’aiuto umanitario

Giornata internazionale dell’orango

Giornata mondiale della fotografia

Giorno dell’indipendenza dell’Afghanistan

Santo del giorno:

San Ludovico d’Angiò vescovo, frate

Patrono di Serravalle Pistoiese e Limosano

Protettore dagli esaurimenti, dalle malattie dei polmoni e dalla tubercolosi

Brignoles (Provenza), febbraio 1274 – 19 agosto 1297

Figlio di Carlo d’Angiò, re di Napoli. Da ragazzo fu condotto prigioniero con i fratelli presso il re di Aragona, ed ebbe occasione di conoscere i Francescani. Riacquistata la libertà, rinunciò al trono e ad ogni altra prospettiva di grandezze terrene. Ludovico venne ordinato sacerdote nel febbraio 1296, a ventidue anni, e vescovo nel dicembre successivo. Fu inviato a reggere la diocesi di Tolosa.

Nel ricco episcopato Ludovico, improntò la propria vita alle rigide regole della povertà francescana. Predilesse i poveri, i malati, i giudei vittime di persecuzione ed emarginazione e i carcerati ai quali si recava spesso a far visita.

Ludovico venne elevato agli onori degli altari nel 1318 da Giovanni XXII, presenti sua madre e il fratello Roberto.

Che tempo farà oggi 19 agosto a Pisa:

mattino e mezza giornata (00–13)

La notte e le prime ore del mattino saranno serene e piacevolmente miti, con temperature attorno ai 22–24 °C.

Col passare delle ore, gradualmente aumenterà il livello di soleggiamento. Alle 12–13, le temperature raggiungeranno i 30 °C, con un clima decisamente caldo.

Pomeriggio (13–18)

Il caldo persiste: tra le 15 e le 17, le temperature si manterranno sui 30–31 °C, con cieli prevalentemente soleggiati, a tratti con qualche nube intermittente.

Importante: attenzione alle allerte meteo in Toscana!

È in vigore un allarme arancione per temporali dalle 18:00 alle 22:59 .

dalle . Prima di questo, fino alle 17:59, è previsto un allarme giallo per temporali.

Sera (18–23)

Il meteo volgerà verso il peggioramento: in serata, il cielo si farà nuvoloso, con possibili temporali intensi soprattutto tra le 18 e le 23 (allarme arancione). È dunque consigliabile pianificare eventuali uscite serali con flessibilità e in sicurezza.

E’ accaduto il 19 agosto:

480 a.C. – Battaglia delle Termopili, l’esercito greco ferma i persiani alle Termopili (Leonida I)

14 – Muore Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto

1419 – Posa della prima pietra dello Spedale degli Innocenti a Firenze, ritenuto il primo edificio rinascimentale mai costruito

1458 – Enea Silvio Piccolomini viene eletto papa con il nome di Pio II

1561 – Maria Stuarda ritorna in Scozia

1692 – A Salem (Massachusetts) cinque donne e un sacerdote vengono giustiziati dopo essere stati condannati per stregoneria

1848 – Corsa all’oro della California: il New York Herald riporta sulla costa orientale la notizia della corsa all’oro in California (anche se questa era cominciata a gennaio)

1919 – L’Afghanistan, dopo la vittoria nella terza guerra contro l’impero britannico, ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1934 – La creazione della carica di Führer, che riunisce quella di capo dello Stato e del Governo, viene approvata con l’89,9% dei voti dall’elettorato tedesco

1942 – Seconda guerra mondiale: le truppe alleate effettuano un raid su Dieppe in Francia

1945 – I Viet Minh guidati da Ho Chi Minh prendono il potere ad Hanoi nel Vietnam

1949 – Strage di Passo di Rigano – Bellolampo, sette carabinieri restano uccisi da una mina piazzata da Salvatore Giuliano e dai suoi uomini

1953 – Guerra fredda: la CIA aiuta a rovesciare il governo di Mohammad Mossadeq in Iran e reinsedia lo Scià Mohammad Reza Pahlavi

1954 – Negli Stati Uniti viene bandito il Partito Comunista degli Stati Uniti d’America

1960

Guerra fredda: a Mosca, il pilota dell’aereo spia Lockheed U-2 abbattuto Francis Gary Powers viene condannato a dieci anni di prigione dall’Unione Sovietica per spionaggio

Programma Sputnik: l’Unione Sovietica lancia la Sputnik 5 con a bordo i cani Belka e Strelka (in russo significano “Scoiattolo” e “Piccola freccia”), 40 topi, due ratti e diverse piante. La navetta rientrerà sulla Terra il giorno successivo e tutti gli animali verranno recuperati sani e salvi

1964 – Viene lanciato dalla base di Cape Canaveral il Syncom III, primo satellite geostazionario per telecomunicazioni

1974 – Si apre a Bucarest in Romania, per iniziativa dell’ONU, la Conferenza mondiale sulla popolazione con l’adesione di oltre 140 Paesi; al centro le tematiche legate a un migliore approccio globale ai problemi dell’umanità

1981 – Il leader libico Mu’ammar Gheddafi invia due caccia Sukhoi Su-22 a ingaggiare un paio di caccia statunitensi sul Golfo della Sirte, ma i jet americani distruggeranno gli apparecchi libici

1991 – Su ordine di alti gradi del partito, timorosi delle incombenti novità, Michail Gorbačëv viene trattenuto contro la sua volontà in Crimea, non potendo quindi recarsi alla sigla del nuovo accordo federativo: è l’inizio del tentativo di colpo di Stato

1999 – A Belgrado decine di migliaia di serbi chiedono le dimissioni da presidente della Repubblica di Slobodan Milošević

Curiosità astrologiche per i nati il 19 agosto:

chi è nato il 19 agosto è del segno del Leone, un segno di fuoco governato dal Sole, che porta con sé energia, carisma e desiderio di emergere. Essendo nel terzo decano del Leone, sotto l’influenza di Marte, i nati in questa data hanno una grinta particolare: sono combattivi, determinati e pieni di passione, ma a volte anche un po’ impazienti.

La numerologia del giorno (il numero 1) rafforza il loro lato da leader: indipendenza, iniziativa e creatività sono tratti distintivi. Accanto alla tipica fierezza leonina, però, emerge anche un lato più pratico e organizzato, visto che siamo vicini al passaggio in Vergine.

Sono persone generose e magnetiche, capaci di ispirare e guidare, ma devono fare attenzione all’orgoglio e alla tendenza ad essere troppo autoritarie. Con segni di Fuoco e Aria trovano intese spontanee, mentre con Toro e Scorpione i rapporti possono essere più intensi e complessi.

In generale, chi nasce il 19 agosto tende a lasciare il segno: ha talento per farsi notare, per guidare e per vivere con passione.

Rievocazioni storiche e feste tradizionali del 19 agosto in Italia:

Il Giglio di Sant’Antonio di Padova – Giuliano Teatino (Abruzzo)

Il 19 agosto si celebra una festa popolare dedicata a Sant’Antonio di Padova. Durante la giornata, nella comunità di Giuliano Teatino, si svolge una suggestiva processione chiamata “Giglio di Sant’Antonio”, accompagnata dalla preparazione di taralli tipici locali.

Pellegrinaggio all’eremo di San Domenico – Villalago (Abruzzo)

Sempre il 19 agosto, a Villalago si tiene un pellegrinaggio verso l’eremo di San Domenico. I fedeli visitano la grotta interna, strofinano una roccia sacra e raccolgono la cosiddetta manna benedetta, considerata propiziatoria per i raccolti.

Festa del Sacro Cuore di Gesù – Noto, contrada Rigolizia (Sicilia)

Il 19 agosto si svolgono a Noto (in contrada Rigolizia) i solenni festeggiamenti dedicati al Sacro Cuore di Gesù, caratterizzati da una processione che si snoda lungo la via provinciale 24 Noto-Palazzolo.

Festa della Madonna del Soccorso – Castellammare del Golfo (Sicilia)

Il 19 agosto è uno dei giorni centrali della festa patronale in onore della Madonna del Soccorso. In questa giornata si vive la caratteristica processione a mare: la statua della Madonna viene imbarcata su una barca tradizionale per un tour davanti alla costa, terminando con uno spettacolo pirotecnico alla rientro alla Cala Marina.

I Caldoreschi – Pacentro (Abruzzo)

Dal 19 al 24 agosto, a Pacentro si svolge la rievocazione I Caldoreschi, un evento medievale che anima il borgo con tornei, figuranti in costume e maestri artigiani.

Palio di San Donato – Cividale del Friuli (Friuli-Venezia Giulia)

Si tiene il 18, 19 e 20 agosto, il Palio include taverne, mercatini, spettacoli, giocolieri, cavalieri e gare con l’arco — un tuffo nella storia locale ideale anche per famiglie

Nati il 19 agosto:

COCO CHANEL

Stilista francese

α 19 agosto 1883 ω 10 gennaio 1971

BILL CLINTON

42° Presidente degli Stati Uniti d’America

α 19 agosto 1946

SARA CURTIS

Nuotatrice italiana

α 19 agosto 2006

GIANFRANCO D’ANGELO

Attore teatrale e cinematografico

α 19 agosto 1936 ω 15 agosto 2021

JOHN DRYDEN

Poeta e drammaturgo inglese

α 19 agosto 1631 ω 12 maggio 1700

IAN GILLAN

Cantante inglese, Deep Purple

α 19 agosto 1945

MARCO MATERAZZI

Calciatore italiano

α 19 agosto 1973

CESARE PRANDELLI

Allenatore di calcio italiano

α 19 agosto 1957

JOHN DEACON

musicista inglese, bassista dei Queen

α 19 agosto 1951

Deceduti il 19 agosto:

AUGUSTO

Primo imperatore romano

α 23 settembre 63 A.C. ω 19 agosto 14

GROUCHO MARX

Attore comico e scrittore statunitense

α 2 ottobre 1890 ω 19 agosto 1977

ANDREA PALLADIO

Architetto italiano

α 30 novembre 1508 ω 19 agosto 1580

BLAISE PASCAL

Filosofo e matematico francese

α 19 giugno 1623 ω 19 agosto 1662

ARDENGO SOFFICI

Poeta, scrittore e pittore italiano

α 7 aprile 1879 ω 19 agosto 1964

