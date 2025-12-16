L’Effemeride Pisana del 16 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:44 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Martedì 16 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:44 e tramonta alle 16:41, le ore di luce solare sono 8 e 55 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 296mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Festa nazionale del Bahrein

Giorno della vittoria del Bangladesh

Giorno dell’indipendenza del Kazakistan

Giorno della costituzione del Nepal

Giorno della riconciliazione in Sudafrica

Giornata nazionale dello spazio in Italia

Santo del giorno:

Sant‘Adelaide imperatrice

Borgogna, 931 – Seltz, Francia, 16 dicembre 999

Nata nel 931 da Rodolfo, re di Borgogna, e da Berta, figlia di Burcardo, duca di Svevia, Adelaide all’età di sei anni rimane orfana di padre e nel 947 sposa Lotario, re d’Italia. Rimasta vedova dopo soli tre anni di matrimonio, viene perseguitata e messa in prigione da Berengario II del Friuli, che si era impadronito del regno d’Italia, essendosi lei rifiutata di sposarne il figlio. Liberata da Ottone I, lo sposerà e ne avrà tre figli, tra cui il futuro Ottone II. Nel 962 papa Giovanni XII la incorona unitamente a suo marito Ottone I. Dopo la morte di questi esercita la tutela del minorenne Ottone III, suo nipote, reggendo l’impero. Attenta agli ultimi e agli indigenti, Adelaide è in stretti rapporti con il movimento di riforma di Cluny, specialmente con gli abati Maiolo e Odilone, il quale ne compone la «Vita». Costruisce chiese e monasteri, beneficando particolarmente i cenobi di Peterlingen, San Salvatore di Pavia e Selz. In quest’ultimo monastero benedettino, da lei fondato presso Strasburgo, Adelaide si ritira fino alla morte nel 999. Presto venerata come santa in Alsazia, viene canonizzata da Urbano II nel 1097.

E’ accaduto il 16 dicembre nel mondo:

1392 – L’imperatore del Giappone Go-Kameyama abdica in favore del pretendente rivale Go-Komatsu, ponendo fine al periodo nanboku-cho, caratterizzato da corti imperiali in competizione

1631 – L’eruzione del Vesuvio causa almeno 4000 decessi e una moria di bestiame

1653 – Oliver Cromwell diventa Lord protettore di Inghilterra, Scozia e Irlanda

1689 – Il Parlamento inglese adotta la Carta dei diritti e Guglielmo III d’Orange firma la Bill of Rights

1773 – Il Boston Tea Party fu un atto di protesta di un gruppo di giovani coloni nordamericani, che gettarono in mare le casse di tè trasportate dalle navi al porto di Boston

1838 – I Boeri sconfiggono le truppe Zulu guidate da Dambuza e Nhlela nella battaglia di Blood River

1857 – Un funesto terremoto si abbatté sulla Val d’Agri e sul Vallo di Diano mietendo migliaia di vittime, radendo al suolo Montemurro (PZ) e danneggiando pesantemente tutti i comuni delle due zone

1893 – Alla Carnegie Hall di New York prima della Sinfonia dal nuovo mondo di Antonín Dvořák

1910 – Henri Coandă compie il primo breve volo con un aereo dotato di motore jet

1920 – Violento sisma di magnitudo Richter 8,5 nella provincia di Ningxia (Cina), 235.000 le vittime stimate

1940 – Seconda guerra mondiale: primo bombardamento a tappeto da parte della Royal Air Force sulla cittadina tedesca di Mannheim

1941 – Seconda guerra mondiale: le forze imperiali giapponesi occupano Miri nel Sarawak (Malaysia)

1942 Heinrich Himmler ordina che anche gli zingari vengano condotti nei campi di concentramento nazisti Operazione Piccolo Saturno: sotto la pressione di una massiccia offensiva sovietica, inizia la ritirata dell’8ª Armata italiana dall’Unione Sovietica

1944 – Con l’attacco di tre armate tedesche inizia la battaglia delle Ardenne

1962 – John Paul Scott e Gerald “Darl” Parker evadono da Alcatraz, ultima fuga registrata dall’omonimo penitenziario

1971 – L’indipendenza del Bahrein viene riconosciuta dal Regno Unito

1973 – O.J. Simpson diventa il primo giocatore della NFL a correre per 2.000 iarde in una stagione

1985 – A New York i boss della mafia Paul Castellano e Thomas Bilotti vengono uccisi all’uscita di un ristorante, rendendo l’organizzatore dell’assassinio, John Gotti, capo della potente Famiglia Gambino

1991 Il Kazakistan diventa l’ultima repubblica a dichiarare la sua indipendenza dall’Unione Sovietica L’ONU annulla la decisione secondo cui il Sionismo equivale al razzismo

1998 – Operazione Desert Fox: statunitensi e britannici iniziano a bombardare obbiettivi iracheni, dopo che l’Iraq ha ostacolato l’operato degli ispettori ONU

2006 – Rissa furibonda con pugni e calci in NBA al Madison Square Garden di New York, dove si affrontavano i New York Knicks ed i Denver Nuggets; nell’occasione vennero espulsi 10 giocatori, tra cui anche il campione dei Nuggets Carmelo Anthony

2007 – Il Milan vince la Coppa del Mondo per club FIFA superando in finale a Yokohama il Boca Juniors per 4-2

2008 USA: la Federal Reserve azzera per la prima volta nella storia il tasso di sconto Italia: durante l’Operazione Perseo dei Carabinieri vengono arrestati oltre 90 mafiosi, imputati di voler riformare la Cupola

2014 – In una scuola del Pakistan i talebani assassinano circa 130 minori

La frase del giorno di Frate Indovino:

Chi aspetta l’eredità campa di stenti

Nati il 16 dicembre:

JANE AUSTEN

Scrittrice inglese

α 16 dicembre 1775 ω 18 luglio 1817

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Compositore tedesco

α 16 dicembre 1770 ω 26 marzo 1827

PHILIP K. DICK

Scrittore statunitense

α 16 dicembre 1928 ω 2 febbraio 1982

FRANCESCO GRAZIANI

Ex calciatore ed allenatore italiano

α 16 dicembre 1952

VASILIJ KANDINSKIJ

Pittore russo

α 16 dicembre 1866 ω 13 dicembre 1944

LUISA RANIERI

Attrice e conduttrice tv italiana

α 16 dicembre 1973

Deceduti il 16 dicembre:

NINO BIXIO

Militare, politico e patriota italiano

α 2 ottobre 1821 ω 16 dicembre 1873

LICIO GELLI

Imprenditore italiano, esponente della loggia massonica P2

α 21 aprile 1919 ω 16 dicembre 2015

SILVANA MANGANO

Attrice italiana

α 21 aprile 1930 ω 16 dicembre 1989

SINISA MIHAJLOVIC

Allenatore ed ex calciatore serbo

α 20 febbraio 1969 ω 16 dicembre 2022

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L'immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'"accadde il…" sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

