L’Effemeride Pisana del 13 dicembre 2025

Sabato 13 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:42 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 8 e 58 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 293mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale dello shareware
Giorno della repubblica di Malta
Festa della patrona nazionale di Santa Lucia
Santo del giorno:
Santa Lucia, vergine e martire
Siracusa, III secolo – Siracusa, 13 dicembre 304
Protettrice deglio occhi, della vista, dei ciechi, oculisti, ottici ed elettricisti
Patrona di Siracusa, Belpasso, Savignano sul Rubicone, Carlentini, Copparo, Medicina, Santa Lucia di Piave, Prata di Pordenone, Acqualagna, Santa Sofia ed altri comuni
Invocata contro carestie, malattie degli occhi, cecità, dissenteria ed emorragie
La vergine e martire Lucia è una delle figure più care alla devozione cristiana. Come ricorda il Messale Romano è una delle sette donne menzionate nel Canone Romano. Vissuta a Siracusa, sarebbe morta martire sotto la persecuzione di Diocleziano (intorno all’anno 304). Gli atti del suo martirio raccontano di torture atroci inflittele dal prefetto Pascasio, che non voleva piegarsi ai segni straordinari che attraverso di lei Dio stava mostrando. Proprio nelle catacombe di Siracusa, le più estese al mondo dopo quelle di Roma, è stata ritrovata un’epigrafe marmorea del IV secolo che è la testimonianza più antica del culto di Lucia. Una devozione diffusasi molto rapidamente: già nel 384 sant’Orso le dedicava una chiesa a Ravenna, papa Onorio I poco dopo un’altra a Roma. Oggi in tutto il mondo si trovano reliquie di Lucia e opere d’arte a lei ispirate.
E’ accaduto il 13 dicembre nel mondo:
- 115 – Il terremoto di Antiochia, con una magnitudo di 7,5 MS, colpisce la regione levantina, causando danni materiali e un numero imprecisato di vittime
- 304 – Santa Lucia muore martirizzata a Siracusa per non abiurare la sua fede
- 1250 – Federico II, che fu duca di Svevia, re di Sicilia, re di Germania, re di Gerusalemme e imperatore del Sacro romano impero, muore a Fiorentino di Puglia
- 1294 – Papa Celestino V abdica, compiendo il dantesco Gran rifiuto
- 1577 – Sir Francis Drake salpa da Plymouth, per il suo giro attorno al mondo
- 1642 – Abel Tasman raggiunge la Nuova Zelanda
- 1836 – Il Gran Teatro La Fenice viene distrutto da un incendio
- 1939 – Seconda guerra mondiale: inizia la battaglia del Río de la Plata, il primo grande scontro navale della guerra
- 1949 – La Knesset vota lo spostamento della capitale d’Israele a Gerusalemme
- 1972 – Due astronauti del programma Apollo 17 (Eugene Cernan e Harrison Schmitt) cominciano la sesta e ultima attività extraveicolare sulla Luna, l’ultima missione umana sulla Luna del XX secolo, conclusasi il 14 dicembre alle 05:40 UTC
- 1974 – Malta diventa una repubblica
- 1981
- Il CR Flamengo vince la Coppa Intercontinentale diventando campione del mondo battendo il Liverpool 3-0
- Il generale Wojciech Jaruzelski dichiara la legge marziale in Polonia
- 1982 – Una frana devasta la città di Ancona, 3500 sfollati. La ricostruzione della zona interessata, partita l’anno successivo, durerà fino al 1997.
- 2003 – L’ex presidente iracheno Saddam Hussein viene catturato nei pressi della sua città natale, Tikrit
- 2004 – L’ex dittatore cileno Augusto Pinochet viene messo agli arresti domiciliari
La frase del giorno di Frate Indovino:
Per santa Lucia fuoco in compagnia
Nati il 13 dicembre:
AGA KHAN IV
Principe arabo, autorità religiosa e imprenditore
α 13 dicembre 1936 ω 4 febbraio 2025
STEVE BUSCEMI
α 13 dicembre 1957
ELISA DI FRANCISCA
DICK VAN DYKE
α 13 dicembre 1925
DONATELLO
α Anno di nascita: 1386 ω 13 dicembre 1466
IMPERATORE FEDERICO II DI SVEVIA
α 26 dicembre 1194 ω 13 dicembre 1250
SAMUEL JOHNSON
Poeta, scrittore e critico inglese
α 18 settembre 1709 ω 13 dicembre 1784
VASILIJ KANDINSKIJ
α 16 dicembre 1866 ω 13 dicembre 1944
SANTA LUCIA
Santa e martire cattolica italiana
α Anno di nascita: 283 ω 13 dicembre 304
