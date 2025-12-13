L’Effemeride Pisana del 13 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:23 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Sabato 13 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:42 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 8 e 58 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 293mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale dello shareware

Giorno della repubblica di Malta

Festa della patrona nazionale di Santa Lucia

Santo del giorno:

Santa Lucia, vergine e martire

Siracusa, III secolo – Siracusa, 13 dicembre 304

Protettrice deglio occhi, della vista, dei ciechi, oculisti, ottici ed elettricisti

Patrona di Siracusa, Belpasso, Savignano sul Rubicone, Carlentini, Copparo, Medicina, Santa Lucia di Piave, Prata di Pordenone, Acqualagna, Santa Sofia ed altri comuni

Invocata contro carestie, malattie degli occhi, cecità, dissenteria ed emorragie

La vergine e martire Lucia è una delle figure più care alla devozione cristiana. Come ricorda il Messale Romano è una delle sette donne menzionate nel Canone Romano. Vissuta a Siracusa, sarebbe morta martire sotto la persecuzione di Diocleziano (intorno all’anno 304). Gli atti del suo martirio raccontano di torture atroci inflittele dal prefetto Pascasio, che non voleva piegarsi ai segni straordinari che attraverso di lei Dio stava mostrando. Proprio nelle catacombe di Siracusa, le più estese al mondo dopo quelle di Roma, è stata ritrovata un’epigrafe marmorea del IV secolo che è la testimonianza più antica del culto di Lucia. Una devozione diffusasi molto rapidamente: già nel 384 sant’Orso le dedicava una chiesa a Ravenna, papa Onorio I poco dopo un’altra a Roma. Oggi in tutto il mondo si trovano reliquie di Lucia e opere d’arte a lei ispirate.

E’ accaduto il 13 dicembre nel mondo:

115 – Il terremoto di Antiochia, con una magnitudo di 7,5 M S , colpisce la regione levantina, causando danni materiali e un numero imprecisato di vittime

, colpisce la regione levantina, causando danni materiali e un numero imprecisato di vittime 304 – Santa Lucia muore martirizzata a Siracusa per non abiurare la sua fede

1250 – Federico II, che fu duca di Svevia, re di Sicilia, re di Germania, re di Gerusalemme e imperatore del Sacro romano impero, muore a Fiorentino di Puglia

1294 – Papa Celestino V abdica, compiendo il dantesco Gran rifiuto

1577 – Sir Francis Drake salpa da Plymouth, per il suo giro attorno al mondo

1642 – Abel Tasman raggiunge la Nuova Zelanda

1836 – Il Gran Teatro La Fenice viene distrutto da un incendio

1939 – Seconda guerra mondiale: inizia la battaglia del Río de la Plata, il primo grande scontro navale della guerra

1949 – La Knesset vota lo spostamento della capitale d’Israele a Gerusalemme

1972 – Due astronauti del programma Apollo 17 (Eugene Cernan e Harrison Schmitt) cominciano la sesta e ultima attività extraveicolare sulla Luna, l’ultima missione umana sulla Luna del XX secolo, conclusasi il 14 dicembre alle 05:40 UTC

1974 – Malta diventa una repubblica

1981 Il CR Flamengo vince la Coppa Intercontinentale diventando campione del mondo battendo il Liverpool 3-0 Il generale Wojciech Jaruzelski dichiara la legge marziale in Polonia

1982 – Una frana devasta la città di Ancona, 3500 sfollati. La ricostruzione della zona interessata, partita l’anno successivo, durerà fino al 1997.

2003 – L’ex presidente iracheno Saddam Hussein viene catturato nei pressi della sua città natale, Tikrit

2004 – L’ex dittatore cileno Augusto Pinochet viene messo agli arresti domiciliari

La frase del giorno di Frate Indovino:

Per santa Lucia fuoco in compagnia

Nati il 13 dicembre:

AGA KHAN IV

Principe arabo, autorità religiosa e imprenditore

α 13 dicembre 1936 ω 4 febbraio 2025

STEVE BUSCEMI

Attore e regista statunitense

α 13 dicembre 1957

ELISA DI FRANCISCA

Schermitrice italiana

α 13 dicembre 1982

DICK VAN DYKE

Attore statunitense

α 13 dicembre 1925

Deceduti il 13 dicembre:

DONATELLO

Scultore e orafo italiano

α Anno di nascita: 1386 ω 13 dicembre 1466

IMPERATORE FEDERICO II DI SVEVIA

Imperatore svevo-normanno

α 26 dicembre 1194 ω 13 dicembre 1250

SAMUEL JOHNSON

Poeta, scrittore e critico inglese

α 18 settembre 1709 ω 13 dicembre 1784

VASILIJ KANDINSKIJ

Pittore russo

α 16 dicembre 1866 ω 13 dicembre 1944

SANTA LUCIA

Santa e martire cattolica italiana

α Anno di nascita: 283 ω 13 dicembre 304

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Dicembre 12, 2025