L’Effemeride Pisana del 12 novembre 2025

Mercoledì 12 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:06 e tramonta alle 16:56, le ore di luce solare sono 9 e 50 minuti

La Luna è in fase calante

Oggi è il 265mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale della polmonite

Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace in Italia

Santo del giorno:

San Giosafat Kuncewicz, vescovo e martire

Wolodymyr in Volynia, Ucraina, 1580 – Vitesbk, Bielorussia, 12 novembre 1623

Protettore degli ecumenisti

Nasce a Wolodymyr in Volynia (Ucraina) nel 1580 e viene ricordato come il simbolo di una Russia ferita dalle lotte tra ortodossi e uniati. La diocesi di Polock si trovava in Rutenia, regione che dalla Russia era passata in parte sotto il dominio del Re di Polonia, Sigismondo III. La fede dei Polacchi era quella cattolica romana; in Rutenia invece, come nel resto della Russia, i fedeli aderivano alla Chiesa greco-ortodossa. Si tentò allora un’unione della Chiesa greca con quella latina. Si mantennero cioè i riti e i sacerdoti ortodossi, ma si ristabilì la comunione con Roma. Questa Chiesa, detta «uniate», incontrò l’approvazione del Re di Polonia e del Papa Clemente VIII. Gli ortodossi, però, accusavano di tradimento gli uniati, che non erano ben accetti nemmeno dai cattolici di rito latino. Giovanni Kuncevitz, che prese il nome di Giosafat, fu il grande difensore della Chiesa uniate. A vent’anni era entrato tra i monaci basiliani. Monaco, priore, abate e finalmente arcivescovo di Polock, intraprese una riforma dei costumi monastici della regione rutena, migliorando così la Chiesa uniate. Ma a causa del suo operato nel 1623 un gruppo di ortodossi lo assalì e lo uccise a colpi di spada e di moschetto.

E’ accaduto il 12 novembre:

1927 Apertura al traffico dell’Holland Tunnel, che collega New York al New Jersey passando sotto il fiume Hudson Lev Trockij viene espulso dal Partito Comunista dell’Unione Sovietica, lasciando a Stalin il controllo incontrastato dell’Unione Sovietica

1941 – Seconda guerra mondiale: la temperatura attorno a Mosca scende a -12 °C e l’Unione Sovietica lancia per la prima volta un attacco con truppe sciatrici, contro le forze tedesche “congelate” poco fuori dalla città

1942 – Seconda guerra mondiale: la battaglia navale di Guadalcanal tra le forze giapponesi e statunitensi, comincia nei pressi di Guadalcanal, durerà per tre giorni

1944 – Seconda guerra mondiale: la Royal Air Force lancia uno dei più riusciti bombardamenti di precisione della guerra, ed affonda la nave da guerra tedesca Tirpitz, al largo della costa norvegese

1971 – Guerra del Vietnam: come parte della vietnamizzazione, il presidente statunitense Richard Nixon indica nel 1º febbraio 1972 il termine per la rimozione di altri 45.000 soldati statunitensi dal Vietnam

1989 – Achille Occhetto dà via alla Svolta della Bolognina che porterà allo scioglimento del Partito Comunista Italiano

1990 Il principe ereditario Akihito viene formalmente incoronato come imperatore del Giappone, diventando il 125º monarca giapponese Tim Berners-Lee pubblica una proposta formale per il World Wide Web

1996 – Processo ENI-SAI: Bettino Craxi viene condannato in via definitiva per corruzione a 5 anni e 6 mesi di reclusione

1998 – La Daimler-Benz completa la fusione con la Chrysler che dà vita alla DaimlerChrysler

2001 – Guerra in Afghanistan: le forze dei Talebani lasciano Kabul, la capitale dell’Afghanistan, prima dell’arrivo delle truppe dell’Alleanza del nord

2003 – In un attentato suicida a Nāṣiriyya in Iraq muoiono 23 persone, tra loro 19 sono italiani: 12 Carabinieri, 5 soldati dell’Esercito Italiano e 2 civili

2014 – La sonda Rosetta, dopo 10 anni dal lancio atterra sulla superficie della cometa 67P/Churyumov Gerasimenko

2019 – Seconda Acqua Granda storica a Venezia dopo quella del 1966: +187 centimetri sul livello del medio mare



Nati il 12 novembre:

NADIA COMANECI

Atleta, ginnasta rumena

α 12 novembre 1961

GRACE KELLY

Attrice statunitense e reale monegasca

α 12 novembre 1929 ω 14 settembre 1982

CHARLES MANSON

Famigerato criminale statunitense

α 12 novembre 1934 ω 19 novembre 2017

MIETTA

Cantante e attrice italiana

α 12 novembre 1969

AUGUSTE RODIN

Scultore e pittore francese

α 12 novembre 1840 ω 17 novembre 1917

NEIL YOUNG

Cantautore e chitarrista canadese

α 12 novembre 1945

Deceduti il 12 novembre:

STAN LEE

Fumettista statunitense

α 28 dicembre 1922 ω 12 novembre 2018

