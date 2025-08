L’Effemeride Pisana del 1° agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:44 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

venerdì 1° agosto 2025, il sole sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:43, le ore di luce solare sono 14 e 38 minuti

La Luna entrerà nel primo quarto alle 14:41:12 e sarà distante dalla Terra di 405.433 km.

Oggi è il 163mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata internazionale delle coppie che hanno deciso di non avere figli

Giorno del rispetto dei genitori

Giorno dell’Uomo Ragno

Giorno delle astronome

Giorno della sciarpa scout

Giorno del World Wide Web

Festa nazionale della Svizzera

Giorno delle forze armate in Angola

Giorno dell’emancipazione delle Barbados

Giorno dell’emancipazione di Trinidad e Tobago

Festa nazionale del Benin

Giorno dell’esercito del Libano

Giorno della fiesta in Nicaragua

Anniversario della fondazione dell’esercito popolare di liberazione della Cina

Perdono d’Assisi – Dal mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del 2 agosto è possibile conseguire l’indulgenza plenaria detta della Porziuncola o Perdono di Assisi visitando una chiesa parrocchiale o francescana

Santo del giorno:

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori vescovo e dottore della Chiesa

Patrono di Napoli, Pagani e Liberi

Protettore dei teologi, dei moralisti, dei confessori, degli avvocati e dei pagani

Napoli, 1696 – Nocera de’ Pagani, Salerno, 1 agosto 1787

Nasce a Napoli il 27 settembre 1696 da genitori appartenenti alla nobiltà cittadina. Studia filosofia e diritto. Dopo alcuni anni di avvocatura, decide di dedicarsi interamente al Signore. Ordinato prete nel 1726, Alfonso Maria dedica quasi tutto il suo tempo e e il suo ministero agli abitanti dei quartieri più poveri della Napoli settecentesca. Mentre si prepara per un futuro impegno missionario in Oriente, prosegue l’attività di predicatore e confessore e, due o tre volte all’anno, prende parte alle missioni nei paesi all’interno del regno. Nel maggio del 1730, in un momento di forzato riposo, incontra i pastori delle montagne di Amalfi e, constatando il loro profondo abbandono umano e religioso, sente la necessità di rimediare ad una situazione che lo scandalizza sia come pastore che come uomo colto del secolo dei lumi. Lascia Napoli e con alcuni compagni, sotto la guida del vescovo di Castellammare di Stabia, fonda la Congregazione del SS. Salvatore. Intorno al 1760 viene nominato vescovo di Sant’Agata, e governa la sua diocesi con dedizione, fino alla morte, avvenuta il 1 agosto del 1787.

E’ accaduto il 1° agosto:

30 a.C. – Con la conquista di Alessandria, l’Egitto diventa una provincia romana

527 – Giustiniano I diventa imperatore bizantino

1291 – Secondo la tradizione, firma del Patto eterno confederale sul Grütli e nascita della Confederazione Svizzera

1492 – Con il Decreto dell’Alhambra, Ferdinando e Isabella cacciano gli ebrei dalla Spagna

1498 – Cristoforo Colombo scopre il Venezuela

1499 – L’attacco fiorentino a Pisa. Durante il periodo del dominio fiorentino, questo giorno segna un momento di grande violenza: le truppe di Firenze, composte da circa 15.000 fanti e cavalieri e 80 pezzi d’artiglieria, attaccarono Pisa. Dopo dieci giorni di combattimenti intensi, riuscirono ad occupare il bastione di Stampace a Porta a Mare

1519 – Carlo V viene eletto imperatore del Sacro Romano Impero

1619 – I primi schiavi neri arrivano a Jamestown (Virginia)

1658 – Leopoldo I d’Asburgo all’età di 18 anni viene eletto imperatore del Sacro Romano Impero

1754 – Papa Benedetto XIV pubblica la lettera enciclica Quod Provinciale sull’uso di nomi islamici da parte di cristiani

1774 – Scoperta ufficiale dell’ossigeno a opera di Joseph Priestley

1790 – Viene completato il primo censimento degli Stati Uniti d’America: la popolazione totale dei 13 Stati era di 3 929 214 abitanti

1798 – Battaglia del Nilo tra la flotta francese e quella britannica

1820 – Apertura del Regent’s Canal di Londra

1831 – Apertura del London Bridge

1834 – La schiavitù viene abolita nell’Impero britannico

1838 – Vittoria viene incoronata regina del Regno Unito

1865 – In Italia esce il primo numero de Il Sole 24 Ore

1873 – Il primo tram entra in servizio a San Francisco

1900 – Nasce il Borussia Mönchengladbach

1907 – Inizia il primo campo scout della storia sull’Isola di Brownsea: inizia così il Movimento Scout

1914

Prima guerra mondiale: la Germania dichiara guerra alla Russia

La rivista Lacerba pubblica il Manifesto dell’architettura futurista

1926 – Nasce la Società Sportiva Calcio Napoli

1927 – Formazione dell’Esercito Popolare di Liberazione

1931 – A Genova viene varato il transatlantico Rex, l’unica nave italiana a vincere il Nastro Azzurro

1936 – A Berlino si tiene la cerimonia inaugurale dei Giochi della XI Olimpiade presieduta da Adolf Hitler: durante l’evento viene eseguito per la prima volta l’inno olimpico composto per l’occasione da Richard Strauss e si svolge per la prima volta la cerimonia di accensione del braciere olimpico ideata dalla regista Leni Riefenstahl, che immortalerà i momenti salienti dei giochi nel suo film Olympia

1941 – Viene prodotta la prima Jeep

1943 – Seconda guerra mondiale: la motosilurante PT-109, comandata dal tenente John F. Kennedy, affonda

1944

Anna Frank scrive l’ultimo brano del suo diario

Rivolta di Varsavia contro l’occupazione nazista

1957 – Gli USA e il Canada formano il North American Air Defense Command (NORAD)

1960 – Il Dahomey, già colonia francese e parte dell’Africa Occidentale Francese, proclama la propria indipendenza e si dà il nome di Benin

1965 – Il presidente statunitense Lyndon B. Johnson autorizza il primo impiego di truppe di terra nazionali nella guerra del Vietnam

1966 – Primo atto di “mass shooting” in un campus USA: Charles Whitman spara dall’Università del Texas, uccidendo 16 persone. È uno degli eventi più drammatici legati alla questione delle armi negli Stati Uniti.

1967 – Israele si annette Gerusalemme Est

1971 – Il Concerto per il Bangladesh organizzato a New York da George Harrison vede l’esibizione di numerosi musicisti fra cui Eric Clapton, Bob Dylan, Leon Russell e Ringo Starr

1976 – Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania sulla pista del Nürburgring-Nordschleife

1981 – MTV inaugura ufficialmente le sue trasmissioni mandando in onda Video Killed the Radio Star dei Buggles; nello stesso giorno del 1987 partiranno le trasmissioni di MTV Europe con il videoclip di Money for Nothing dei Dire Straits

2005 – Entra in vigore in tutti gli Stati membri dell’Unione europea il divieto di fare pubblicità al tabacco in radio, televisione, carta stampata e Internet

2021 – Ai Giochi della XXXII Olimpiade disputatesi a Tokyo, due atleti italiani vincono due medaglie d’oro in 16 minuti: prima il salto in alto con Gianmarco Tamberi e poi i 100 metri con Marcell Jacobs

Curiosità astrologiche per i nati il 1° agosto:

Chi è nato il 1° agosto appartiene al segno del Leone, uno dei più carismatici e solari dello zodiaco. Governati dal Sole, questi individui emanano energia, fiducia e una naturale propensione alla leadership. Hanno una forte personalità: sono idealisti, generosi e ambiziosi, ma anche orgogliosi e un po’ testardi. Amano essere al centro dell’attenzione, non per vanità fine a sé stessa, ma perché sentono il bisogno di esprimere ciò che sono senza filtri.

I nati in questo giorno tendono ad avere una presenza magnetica: attirano le persone con il loro entusiasmo e la loro sicurezza. Sono portati per ruoli che richiedono visibilità, creatività o comando – come nella politica, nello spettacolo, nella moda o nella gestione d’impresa. Hanno un forte senso di giustizia e non sopportano l’ipocrisia o la mancanza di lealtà.

Dal punto di vista affettivo, sono intensi e protettivi, ma possono diventare esigenti o dominanti se si sentono trascurati. Le affinità migliori si trovano con altri segni di fuoco (Ariete, Sagittario) o con la Bilancia, che ne bilancia il temperamento.

Simbolicamente, il girasole rappresenta la loro natura luminosa e aperta, mentre la pietra portafortuna è il peridoto, che stimola l’autostima e protegge dalle influenze negative. I colori fortunati sono il giallo e l’oro, perfetti per riflettere la loro natura solare e regale.

In breve, chi nasce il 1° agosto ha dentro di sé un fuoco che brilla forte: vuole lasciare il segno, vivere con intensità e farsi ricordare per la propria autenticità.

I proverbi del 1° agosto:

Per San Pietro in Vincoli il grano è nei covoni

→ San Pietro in Vincoli si celebra proprio il 1° agosto: è il momento in cui il grano, ormai mietuto, viene raccolto nei campi in covoni. Segna l’inizio della fine dell’estate agricola.

Se piove a San Pietro in Vincoli, piove quaranta giorni

→ Variante popolare simile a quella di San Medardo o Santa Scolastica: la pioggia in questo giorno era vista come presagio di un periodo instabile.

A San Pietro in Vincoli, falce in mano e schiena curva

→ Riferito al lavoro intenso del raccolto: è tempo di mietere e conservare.

Chi ha fieno a San Pietro, ha pane tutto l’inverno

→ Avere il raccolto pronto al 1° agosto era considerato un segno di previdenza e sicurezza per l’anno.

Citazioni del giorno:

L’agosto ha un sole che pesa, ma una luce che promette cambiamento — Detto popolare toscano, trasmesso oralmente nelle campagne pisane

Il sole di agosto è un vecchio re che non vuole cedere il trono — Cesare Pavese

Nati il 1° agosto:

GIANCARLO GIANNINI

Attore e doppiatore italiano

α 1 agosto 1942

HERMAN MELVILLE

Scrittore statunitense

α 1 agosto 1819 ω 28 settembre 1891

JASON MOMOA

Attore statunitense

α 1 agosto 1979

YVES SAINT LAURENT

Stilista francese

α 1 agosto 1936 ω 1 giugno 2008

Deceduti il 1° agosto:

CALAMITY JANE

Personaggio famoso del selvaggio west, primo pistolero donna

α 1 maggio 1852 ω 1 agosto 1903

COSIMO DE’ MEDICI

Politico e banchiere italiano, primo signore di Firenze

α 27 settembre 1389 ω 1 agosto 1464

MARCO ANTONIO

Politico e militare romano

α 14 gennaio 82 A.C. ω 1 agosto 30 A.C.

SANT’ALFONSO

Santo cattolico italiano

α 27 settembre 1696 ω 1 agosto 1787

Last modified: Agosto 1, 2025