L’Effemeride Pisana

Giovedì 5 giugno 2025, il sole sorge alle 5:37 e tramonta alle 20:55

Giornata mondiale dell’ambiente

Giornata internazionale per la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Giornata nazionale dell’Arma dei Carabinieri

Giorno della Costituzione in Danimarca

Il santo del giorno:

San Bonifacio vescovo e martire

Nome di battesimo: Wynfrith o Winfrid

Nascita: 680, Crediton, Inghilterra

Morte: 5 giugno 754, Frisia

Patrono di:

San Bonifacio, Erbusco, Brignano Gera d’Adda, Montelapiano

Etimologia: Bonifacio = che ha buona fortuna, dal latino

Emblema: Ascia, Bastone pastorale, Spada con infilzato il libro del vangelo

Senza l’opera missionaria di Bonifacio non sarebbe stata possibile l’organizzazione politica e sociale europea di Carlo Magno. Bonifacio o Winfrid sembra appartenesse a una nobile famiglia inglese del Devonshire, dove nacque nel 673 (o 680). Professò la regola monastica nell’abbazia di Exeter e di Nurslig, prima di dare inizio all’evangelizzazione delle popolazioni germaniche oltre il Reno. Dopo le prime difficoltà in tre anni percorse gran parte del territorio germanico. Convocato a Roma, ebbe dal papa l’ordinazione episcopale e il nuovo nome di Bonifacio. Prima di organizzare la Chiesa sulla riva destra del Reno pensò alla fondazione, tra le regioni di Hessen e Turingia, di un’abbazia, che divenisse il centro propulsore della spiritualità e della cultura religiosa della Germania. Nacque così la celebre abbazia di Fulda. Come sede arcivescovile scelse la città di Magonza. Morì nel 754.

E’ accaduto il 5 giugno:

1224 – Federico II di Svevia fonda l’Università degli Studi di Napoli

1288 – Nella battaglia di Worringen si scontrano gli eserciti di Giovanni I di Brabante e dell’arcivescovo di Colonia Siegfried II di Westerburg; verrà ricordata come una delle battaglie più sanguinose del Medioevo

1561 – Strage dei valdesi di Guardia Piemontese, popolo di lingua occitana

1662 – Luigi XIV adotta come suo simbolo personale il Sole e il titolo di Re Sole

1783 – I Fratelli Montgolfier dimostrano in pubblico la loro montgolfière

1841 – Giovanni Bosco viene ordinato sacerdote

1849 – La Danimarca diventa una monarchia costituzionale dopo la firma della nuova costituzione

1917 – Prima guerra mondiale: gli Stati Uniti d’America iniziano la coscrizione

1944 – Seconda guerra mondiale: più di mille bombardieri britannici sganciano circa 5000 tonnellate di bombe sulle batterie di artiglieria tedesche della costa di Normandia come preparazione per il D-Day

1947 – Piano Marshall: il segretario di Stato degli Stati Uniti d’America George Marshall propone l’aiuto economico per i paesi d’Europa colpiti dalla guerra

1967 – Guerra dei sei giorni: l’aviazione israeliana lancia attacchi simultanei contro le forze aeree di Egitto, Giordania, e Siria

1968 – Sirhan Sirhan spara a Robert Kennedy all’Ambassador Hotel di Los Angeles, California; Kennedy morirà il giorno dopo

1977 – Il personal computer Apple II viene messo in vendita

1981 – Viene pubblicato sul bollettino medico dei CDC Morbidity and Mortality Weekly Report un articolo in cui si studia l’apparentemente immotivato contagio da PCP (rara polmonite causata dal fungo Pneumocystis jirovecii) in cinque giovani sani fino a quel momento; l’articolo sarà successivamente considerato come l’inizio ufficiale dell’epidemia di AIDS

1984 – Il primo ministro dell’India, Indira Gandhi, ordina un attacco al Tempio d’Oro, il luogo santo dei Sikh

1989 – Durante la Protesta di piazza Tienanmen, il Rivoltoso Sconosciuto si para davanti ai carri armati per bloccarli: diventerà il simbolo della rivolta

1991 – Lancio dello Space Shuttle Columbia, missione STS-40

1995 – Viene creato per la prima volta il Condensato di Bose-Einstein

2006 – In un’esplosione alle 21:35 (19:35 in Italia) a Nassiriya, in Iraq, muore il caporal maggiore dell’esercito Alessandro Pibiri della Brigata meccanizzata “Sassari” e restano feriti altri quattro militari italiani, uno dei quali in maniera grave (Attentati di Nāṣiriya)

2012 – Atterraggio del rover Curiosity su Marte, lanciato il precedente 26 novembre

2017 – Il Montenegro diventa il 29º membro della NATO

Nati il 5 giugno:

MASSIMO CACCIARI

Filosofo, accademico e politico italiano

α 5 giugno 1944

ELENA LUCREZIA CORNARO

Prima donna laureata al mondo

α 5 giugno 1646 ω 26 luglio 1684

SVEN-GÖRAN ERIKSSON

Allenatore di calcio svedese

α 5 giugno 1948 ω 26 agosto 2024

KEN FOLLETT

Scrittore gallese

α 5 giugno 1949

FEDERICO GARCIA LORCA

Poeta spagnolo

α 5 giugno 1898 ω 19 agosto 1936

PAT GARRETT

Sceriffo del Far West statunitense

α 5 giugno 1850 ω 29 febbraio 1908

MICHELE GUARDÌ

Autore tv italiano

α 5 giugno 1943

JOHN MAYNARD KEYNES

Economista inglese

α 5 giugno 1883 ω 21 aprile 1946

ENRICO RUGGERI

Cantautore italiano

α 5 giugno 1957

STEFANIA SANDRELLI

Attrice italiana

α 5 giugno 1946

ADAM SMITH

Economista e filosofo scozzese

α 5 giugno 1723 ω 17 luglio 1790

PANCHO VILLA

Rivoluzionario e guerrigliero messicano

α 5 giugno 1878 ω 20 luglio 1923

MARK WAHLBERG

Attore statunitense

α 5 giugno 1971

Deceduti il 5 giugno:

RAY BRADBURY

Scrittore di fantascienza statunitense

α 22 agosto 1920 ω 5 giugno 2012

Il proverbio del 5 giugno:

Giugno ti paga o ti castiga con la paglia o con la spiga

