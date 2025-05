L’Effemeride Pisana

Written by Leonardo Miraglia• 7:15 am• Cultura, Pisa

di Leonardo Miraglia

Venerdì 30 maggio 2025, il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:50

Giornata internazionale della patata

Giornata mondiale della sclerosi multipla

Festa di Anguilla

Giornata della statalità della Croazia

Il santo del giorno:

Santa Giovanna d’Arco vergine

Nascita: 1412, Domrémy, Francia

Morte: 30 maggio 1431, Rouen, Francia

Protettrice:

della radio, della telegrafia

Figlia di contadini, analfabeta, lasciò giovanissima la casa paterna per seguire il volere di Dio, rivelatole da voci misteriose, secondo il quale avrebbe dovuto liberare la Francia dagli Inglesi. Presentatasi alla corte di Carlo VII, ottenne dal re di poter cavalcare alla testa di un’armata e, incoraggiando le truppe con la sua ispirata presenza, riuscì a liberare Orleans e a riportare la vittoria di Patay. Lasciata sola per la diffidenza della corte e del re, Giovanna non potè condurre a termine, secondo il suo progetto, la lotta contro gli Anglo-Borgognoni; fu dapprima ferita alle porte di Parigi e nel 1430, mentre marciava verso Compiegne, fatta prigioniera dai Borgognoni, che la cedettero agli Inglesi. Tradotta a Rouen davanti a un tribunale di ecclesiastici, dopo estenuanti interrogatori fu condannata per eresia ed arsa viva. Fu riabilitata nel 1456. Nella Basilica di San Pietro in Vaticano Giovanna venne beatificata dal papa Sant Pio X il 18 aprile 1909 e poi canonizzata il 16 maggio 1920 da papa Benedetto XV. Le venne riconosciuto il titolo di vergine, ma non quello di martire.

E’ accaduto il 29 maggio:

1431 – A Rouen, in Francia, la diciannovenne Giovanna d’Arco viene bruciata sul rogo

1848 – Battaglia di Goito: l’esercito sardo registra una grande ma non sfruttata vittoria sugli austriaci del feldmaresciallo Josef Radetzky

1879 – Il Gilmores Garden di New York viene ribattezzato Madison Square Garden da William Kissam Vanderbilt e aperto al pubblico

1911 – Sul Circuito di Indianapolis la prima 500 miglia di Indianapolis finisce con la vittoria di Ray Harroun

1922 – A Washington viene inaugurato il Lincoln Memorial

1924 – Giacomo Matteotti denuncia in parlamento le violenze dei fascisti durante le elezioni di aprile

1939 – Esce negli USA il numero 27 della rivista a fumetti Detective Comics contenente la prima apparizione di Batman, personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger

1942 – Seconda guerra mondiale: un migliaio di bombardieri britannici lanciano un attacco di 90 minuti su Colonia, in Germania

1949 – La Germania Est promulga la propria costituzione

1958 – I corpi di diversi soldati non identificati della seconda guerra mondiale e della guerra di Corea vengono seppelliti nella Tomba del milite ignoto del Cimitero nazionale di Arlington

1968 – Tornati nel Regno Unito dopo un controverso soggiorno in India, i Beatles iniziano le sessioni di registrazione del loro successivo album The Beatles (noto come White Album) incidendo Revolution; alcuni dei materiali scartati da questa canzone verranno rielaborati a partire dal giorno dopo e fino al successivo 25 giugno da John Lennon e Yōko Ono per realizzare il brano Revolution 9

1971 – Programma Mariner: il Mariner 9 viene lanciato verso Marte

1982 – La Spagna diventa il sedicesimo membro della NATO e la prima nazione a entrare nell’alleanza dall’ammissione della Germania Ovest nel 1955

1988 – Viene fondata l’Agenzia spaziale italiana

1989 – Dimostrazioni di piazza Tienanmen del 1989: la statua alta otto metri della Dea della Democrazia viene svelata dagli studenti dimostranti

2004 – Italia: nel 50º anniversario del suo primo volo, all’Aeroporto di Pratica di Mare (Roma) viene celebrata la festa d’addio per l’F-104, il caccia militare detto Starfighter

Nati il 30 maggio:

MICHAIL BAKUNIN

Filosofo e rivoluzionario russo

α 30 maggio 1814 ω 1 luglio 1876

VIGOR BOVOLENTA

Pallavolista italiano

α 30 maggio 1974 ω 25 marzo 2012

GIANRICO CAROFIGLIO

Scrittore, politico ed ex magistrato italiano

α 30 maggio 1961

PIERO CHIAMBRETTI

Presentatore tv italiano

α 30 maggio 1956

PETER CARL FABERGÉ

Gioielliere e orafo russo

α 30 maggio 1846 ω 24 settembre 1920.

STEFANO RODOTÀ

Giurista e politico italiano

α 30 maggio 1933 ω 23 giugno 2017

DAVID SASSOLI

Politico italiano, giornalista e conduttore tv

α 30 maggio 1956 ω 11 gennaio 2022

ZAR PIETRO I IL GRANDE

Zar di Russia

α 30 maggio 1672 ω 28 gennaio 1725

Deceduti il 30 maggio:

GIOVANNA D’ARCO

Martire francese

α 6 gennaio 1412 ω 30 maggio 1431

CHRISTOPHER MARLOWE

Drammaturgo e poeta inglese

α Anno di nascita: 1564 ω 30 maggio 1593

BORIS PASTERNAK

Scrittore russo, premio Nobel

α 10 febbraio 1890 ω 30 maggio 1960

ALEXANDER POPE

Poeta inglese

α 21 maggio 1688 ω 30 maggio 1744

RUBENS

Pittore fiammingo

α 28 giugno 1577 ω 30 maggio 1640

VOLTAIRE

Filosofo e scrittore francese

α 21 novembre 1694 ω 30 maggio 1778

Il proverbio del 30 maggio:

Beni di fortuna passano come la Luna

Non prendiamoci troppo sul serio perché oggi è anche la:

Giornata del buco nel secchio

Last modified: Maggio 29, 2025