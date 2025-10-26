L’Effemeride del 26 ottobre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:39 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Domenica 26 ottobre 2025, il Sole sorge alle 6:44 e tramonta alle 17:19, le ore di luce solare sono 10 e 35 minuti

Alle 3:00 è entrata in vigore l’ora legale che ha riportato l’orologio indietro alle 2:00

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 248mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale dell’ululare alla luna

Anniversario dell’indipendenza dell’Austria

Santo del giorno:

Sant’Amando di Strasburgo, vescovo

Visse nella prima metà del sec. IV. Su diverse liste del sec. X egli figura come apostolo e primo vescovo della chiesa di Argentoratum, l’odierna Strasburgo, che era stata al tempo dei Romani un insigne municipium. In una di tali liste, compilata in versi dal vescovo della città, Erchembaldo, poco prima del 991 si legge: «Alpha nitet dignus pater huius sedis Amandus». Senza dubbio prese parte, nel 346, al concilio di Colonia, in cui venne condannato il vescovo locale, Eufrate, che negava la divinità di Cristo; meno certa è la sua partecipazione, nel 343, al concilio di Sardica, del quale in ogni modo sottoscrisse gli atti. La sua nomina è fatta risalire dai Bollandisti al tempo di Costantino il Grande (morto nel 337), quando la città era già stata in parte convertita al cristianesimo dai vescovi vicini e dai sacerdoti che in essa erano stati ordinati.

Si ignora il luogo della sua primitiva sepoltura: «In aede suburbana sepultum fuisse Sant’Amandum suadent saeculi IV mores; cuius tamen rei memoria nulla superest ». Si sa solo che nel sec. X egli godeva di grande fama e venerazione e che il suo corpo si trovava «penes canonicos Honovienses seu Honangienses» i quali dimoravano in un’isola del fiume Reno, detta appunto «insula Hanovia seu Honangia» (oggi Honau), due leghe a nord di Strasburgo. Di là, nel 1290, a causa delle frequenti inondazioni, con il consenso del vescovo del tempo, Corrado III, il corpo del santo fu portato a Rhinovia (oggi Rheinau), sei leghe a sud, dove il 3 novembre 1371, ebbe luogo una ricognizione delle reliquie, le quali non trovarono neppure a Rheinau stabile dimora, poiché il 22 maggio 1398 furono trasferite nella città e, dopo una breve sosta nella chiesa di Santa Caterina, furono sistemate decorosamente nella chiesa parrocchiale di San Pietro Vecchio, che era forse stata la sua cattedrale. La festa di sant’Amando si celebra il 26 ottobre e in alcuni luoghi il 3 novembre in memoria della traslazione, cui abbiamo accennato. Il suo culto ebbe l’approvazione della Santa Sede nel 1748 e nel 1796.

E’ accaduto il 26 ottobre:

1597 – Nella battaglia di Myeongnyang, l’ammiraglio coreano Yi Sun-sin sconfigge la flotta giapponese, forte di oltre 330 navi, con solamente 13 navi da guerra

1860 – Incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II a Teano

1863 Fondazione della The Football Association inglese, che segna la nascita del calcio moderno Fondazione della Federazione Internazionale della Croce Rossa

1881 – A Tombstone, Arizona, ha luogo la Sparatoria all’O.K. Corral

1940 – A Roma viene inaugurata la stazione ferroviaria Ostiense, progettata dall’architetto Roberto Narducci rimodellando una struttura precedente che lo stesso Narducci aveva progettato nel 1938 per la visita di Adolf Hitler in Italia

1944 – Fine della battaglia del Golfo di Leyte

1954 – Ritorno di Trieste all’Italia

1965 – I Beatles vengono nominati Membri dell’Ordine dell’Impero Britannico

1977 – Ali Maow Maalin è l’ultima persona nella storia dell’umanità ad ammalarsi di vaiolo: viene curato e sopravvive, e due anni più tardi la malattia sarà dichiarata definitivamente eradicata

1984 – A Baby Fae viene trapiantato il cuore di un babbuino

1994 Giordania e Israele firmano un trattato di pace Andrew Wiles annuncia la conferma della dimostrazione dell’Ultimo teorema di Fermat

1999 – La Camera dei lord britannica vota la fine del diritto ereditario di votare nella camera alta del parlamento

2002 – Fine della Crisi del teatro Dubrovka di Mosca: circa 50 ribelli ceceni e 150 ostaggi, muoiono quando i commando russi irrompono nel teatro della Casa della Cultura di Mosca, che era stato occupato dai ribelli tre giorni prima

2017 – Jacinda Ardern, a seguito delle elezioni generali, diventa il primo ministro della Nuova Zelanda e il primo ministro donna più giovane della storia

Frase del giorno di Frate Indovino:

Al mulino e alla sposa manca sempre qualche cosa

Nati il 26 ottobre:

ANDREA BARGNANI

Atleta italiano, basket

α 26 ottobre 1985

MARIA GRAZIA CUTULI

Giornalista italiana, assassinata in Afghanistan

α 26 ottobre 1962 ω 19 novembre 2001

GEORGES JACQUES DANTON

Politico e rivoluzionario francese

α 26 ottobre 1759 ω 5 aprile 1794

TRILUSSA

Poeta italiano, noto per le sue opere in romanesco

α 26 ottobre 1871 ω 21 dicembre 1950

Deceduti il 26 ottobre:

CARLO COLLODI

Scrittore italiano

α 24 novembre 1826 ω 26 ottobre 1890

LUCIANO RISPOLI

Giornalista e conduttore TV italiano

α 12 luglio 1932 ω 26 ottobre 2016

IGOR SIKORSKY

Ingegnere pioniere dell’aviazione russo, naturalizzato statunitense

α 25 maggio 1889 ω 26 ottobre 1972

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L'immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'"accadde il…" sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

