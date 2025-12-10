Lecce – Pisa, fischia Sacchi di Macerata

Written by admin• 1:39 pm• Pisa SC

Per undici volte ha diretto i nerazzurri, anche nella vittoria a Lecce per 3-0 nel 2019

PISA – Sarà il 41enne marchigiano Juan Luca Sacchi della Sezione di Macerata l‘arbitro designato a dirigere la sfida di venerdì prossimo 12 dicembre allo Stadio “Via del Mare” tra Lecce e Pisa, coadiuvato dai guardalinee Dario Cecconi della Sezione di Empoli e Lorenzo Giuggioli della Sezione di Grosseto, con Federico Dionisi della Sezione de L’Aquila in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Lorenzo Maggioni della Sezione di Lecco, assistito da Luca Pairetto della Sezione di Nichelino.

Dopo un triennio (2011-’14) a dirigere incontri di Serie C, Sacchi entra a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2014-’15 che lo vede arbitrare 16 gare del Torneo Cadetto, oltre ad esordire nella Massima Divisione il 24 maggio 2015 alla penultima giornata, in Verona-Atalanta conclusa 1-1

Ad oggi, il Curriculum del Direttore di gara marchigiano conta 68 presenze in Serie A, di cui solo due nella corrente stagione, avendo arbitrato ad inizio novembre Lazio-Cagliari (2-0) valevole per la decima giornata e quindi il recente Bologna-Udinese 0-3 del 22 novembre valevole per la 12esima giornata.

Per quanto concerne i precedenti coi nerazzurri, sono ben 11 le occasioni in cui Sacchi ha diretto il Pisa – le prime quattro delle quali in Serie C/Prima Divisione, ad iniziare da Barletta-Pisa 1-0 del 20 gennaio 2013 alla 17esima giornata del Campionato 2012-13 e quindi Lecce-Pisa 2-0 del 15 dicembre 2013, Pontedera-Pisa 2-2 del 9 febbraio 2014 e L’Aquila-Pisa 0-1 (Playoff Promozione) dell’11 maggio 2014 relative al Torneo 2013-’14 – mentre le restanti 7 fra i Cadetti, a partire da Latina-Pisa 1-1 alla decima giornata e Benevento-Pisa 1-0 alla 21esima del Torneo 2016-’17 per poi arbitrare il Derby Livorno-Pisa 1-0 del 26 ottobre 2018 per la nona giornata del Torneo 2019-’20, la beneaugurante Lecce-Pisa 0-3 del 19 dicembre 2020, Pisa-Ternana 3-1 al 26 novembre 2022 per la 14esima giornata del Campionato 2022-’23 e sino alle più recenti Pisa-Cittadella 2-1 del 21 ottobre 2023 e Sampdoria-Pisa 0-1 valida per la prima giornata di ritorno dello scorso Torneo, per un bilancio complessivo, pertanto, di 5 vittorie, due pareggi e 4 sconfitte.

Designazioni 15esima giornata Serie A 2025-’26:

Lecce – Pisa – Juan Luca Sacchi della Sezione di Macerata

Torino – Cremonese – Livio Marinelli della Sezione di Tivoli

Parma – Lazio – Matteo Marchetti della Sezione di Ostia Lido

Atalanta – Cagliari – Davide Di Marco della Sezione di Ciampino

Milan – Sassuolo – Valerio Crezzini della Sezione di Siena

Fiorentina – Verona – Andrea Colombo della Sezione di Como

Udinese-Napoli –Simone Sozza della Sezione di Seregno

Genoa – Inter – Daniele Doveri della Sezione di Roma I

Bologna – Juventus – Davide Massa della Sezione di Imperia

Roma – Como – Ermanno Feliciani della Sezione di Teramo

