Natale da Ottica Simonelli a Ponsacco: un grandissimo successo tra magia e solidarietà

Si è conclusa con un successo strepitoso la seconda edizione dell’evento natalizio organizzato da Ottica Simonelli, che venerdì 5 dicembre ha trasformato il negozio in un vero e proprio villaggio incantato. Tantissimi bambini, accompagnati dalle loro famiglie, sono accorsi per vivere un pomeriggio di pura magia e allegria.

La Magia dell’Incontro: slitta, folletti e solidarietà.

Il cuore dell’evento è stata la maestosa slitta sulla quale sedeva un caloroso Babbo Natale, pronto ad accogliere i piccoli ospiti. A contorno della figura simbolo del Natale, non potevano mancare allegri folletti e simpatiche renne, impersonati con grande entusiasmo dai dottori Alessandro e Gabriele Simonelli e da tutto il loro staff, che si sono dedicati anima e corpo per rendere l’esperienza indimenticabile.

I bambini hanno potuto consegnare personalmente le loro letterine dei desideri a Babbo Natale e immortalare il momento con scatti fotografici ricchi di gioia. Per rendere la festa ancora più dolce, ogni piccolo partecipante ha ricevuto una gustosa sorpresa a base di soffice zucchero filato o croccanti pop corn.

Un Regalo per la vista: l’importanza dello screening.

Oltre al divertimento, l’evento ha avuto un importante risvolto educativo e preventivo. Ottica Simonelli ha colto l’occasione per offrire ai piccoli visitatori un prezioso screening visivo. L’intento era quello di rilevare tempestivamente eventuali difetti visivi non ancora noti che, se corretti, possono migliorare significativamente la visione e la qualità della vita dei bambini. Un’iniziativa che conferma la professionalità e l’attenzione per la salute visiva che contraddistinguono l’attività dei dottori Simonelli.

Cuore grande: il sostegno all’oncologia pediatrica.

Come ogni anno, l’evento ha ribadito il forte impegno di Ottica Simonelli nel sociale. Una parte significativa dell’incasso della giornata è stata devoluta in beneficenza a sostegno dell’ospedale di oncologia pediatrico. Il gesto di generosità è stato reso possibile anche grazie alla presenza dei volontari che hanno indossato i panni di Babbo Natale e Mamma Natale, contribuendo a diffondere un messaggio di speranza e solidarietà.

L’entusiasmo e la partecipazione riscontrati in questa seconda edizione confermano il successo dell’iniziativa. I titolari, soddisfatti dell’ottima riuscita, stanno già pensando alla terza edizione, pronti a replicare e superare la magia di quest’anno.

Lo staff di Ottica Simonelli coglie l’occasione per augurare a tutti un felice e sereno Natale!

