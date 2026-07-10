In conclusione i lavori di riasfaltatura in via Gioberti. Via Garibaldi lunedì chiusa al traffico dalle 13 alle 17 per realizzare un attraversamento pedonale in quota

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PISA – Si avviano alla conclusione i lavori di riasfaltatura che hanno interessato nei giorni scorsi via del Borghetto, via Luschi e via Gioberti. L’intervento di rifacimento degli asfalti, coordinato da Pisamo, ha visto un investimento complessivo di 129mila euro da parte dell’amministrazione comunale di Pisa. I lavori di rifacimento del manto stradale in via Gioberti si concludono nella giornata di oggi, venerdì 10 luglio entro le 19, con riapertura della strada, mentre lunedì verranno eseguiti gli interventi di rifacimento della segnaletica stradale e, per l’occasione, verranno realizzati tre attraversamenti pedonali in quota, due in via Gioberti e uno in via Garibaldi, che erano stati richiesti dai cittadini della zona.

Per permettere la realizzazione dell’attraversamento pedonale in quota (all’altezza del civico 57, ovvero nel tratto di strada dopo l’arco delle mura), lunedì 13 luglio, via Garibaldi verrà chiusa al traffico veicolare in orario 13.00-17.00, con divieto di sosta nel tratto interessato, per il tempo necessario a completare le opere di installazione dell’attraversamento pedonale e rifacimento della segnaletica orizzontale.

Altri due attraversamenti pedonali in quota saranno realizzati in via Gioberti, uno all’altezza dell’asilo nido Girotondo e uno all’incrocio con via del Bastione, che non prevederanno la chiusura della strada. Per permettere il completamento dei lavori in via Gioberti, lunedì 13 luglio con orario 8.00-17.00 saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta, che non prevederanno la chiusura della strada:

– Via Gioberti in corrispondenza dell’intersezione con via del Bastione, lato destro del senso di marcia: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e restringimento di carreggiata;

– Via Gioberti civico 35 (altezza ingresso Asilo-nido “Il Girotondo”): istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e restringimento di carreggiata.

– Via Gioberti intersezione via Garibaldi: obbligo di svolta a destra, eccetto veicoli dei residenti di via Garibaldi fino all’Arco e diretti attività commerciali per rifornimento;

– Via Donadoni intersezione via Garibaldi: obbligo di svolta a sinistra, eccetto veicoli dei residenti di via Garibaldi fino all’Arco e diretti attività commerciali per rifornimento;

– Via Garibaldi intersezione via Canavari: obbligo di svolta a destra per i veicoli con direzione Via Santa Marta, eccetto veicoli dei residenti di Via Garibaldi fino all’Arco e diretti attività commerciali per rifornimento;

– Via Garibaldi tratto compreso tra l’Arco e l’intersezione con via Gioberti: istituzione del senso unico alternato a vista, per i soli veicoli dei residenti e diretti attività commerciali per rifornimento, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso;

– Via Degli Artigiani: inversione del senso di marcia con nuova direzione da Piazza San Silvestro a Via Garibaldi per consentire la svolta a sinistra su Via Garibaldi (lato Via del Lavatoio) e la svolta a destra per i soli residenti e diretti alle attività commerciali

– Via Garibaldi tratto compreso tra il civ.57 e l’intersezione con Via degli Artigiani: istituzione del senso unico alternato a vista, per i soli veicoli dei residenti e diretti attività commerciali per rifornimento, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso.

Last modified: Luglio 10, 2026