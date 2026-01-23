Le celebrazioni per il Giorno della Memoria

Written by admin• 12:19 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Martedì 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, in ricordo delle vittime della Shoah, nella data che è l’anniversario della liberazione di Auschwitz. Il Comune di Pontedera ha organizzato, come ogni anno, una commemorazione che si svolgerà in piazza Vittime dei lager nazisti.

Il programma prevede il ritrovo, alle ore 10, con la deposizione di un cuscino al monumento alla memoria di Anna Frank e, a seguire, gli interventi istituzionali. Ci sarà la partecipazione di numerosi studenti delle scuole cittadine, con i giovani che daranno il proprio contributo con letture e riflessioni.

Ricordiamo anche che, in prossimità della celebrazione della Giornata della Memoria, domenica 25 gennaio, alle ore 21, il Teatro Era di Pontedera ospiterà “Il Bambino nel Vento“, un evento di teatro, immagini e musica dal vivo,organizzato dal Gruppo Sportivo Bellaria Cappuccini Volley e patrocinato dal Comune di Pontedera.

“L’iniziativa propone un momento di riflessione profonda sui temi della memoria, della dignità umana e della responsabilità collettiva, risultando coerente con i percorsi di educazione civica, cittadinanza attiva e formazione etica promossi in ambito scolastico”, hanno spiegato i promotori.

Lo spettacolo si svolgerà con ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Questo il link di prenotazione https://forms.gle/quFV9zC9YWcMPeix8

