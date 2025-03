Le Café Philosophique: il 21 marzo si discute di Libertà a Pomaia

Written by admin• 9:01 am• Eventi/Spettacolo, Pisa, Santa Luce

SANTA LUCE – Un nuovo incontro con “Le Café Philosophique”, il ciclo di incontri organizzati dall’amministrazione comunale in cui la filosofia diventa strumento per favorire il dialogo e costruire una comunità.

L’appuntamento è per domani, 21 marzo 2025, al circolo di Pomaia, dalle 18 alle 19.30. Il tema di questa sessione sarà la libertà. Ogni mese, un tema diverso viene proposto per stimolare la riflessione collettiva, senza necessità di essere esperti di filosofia. L’incontro si aprirà con un intervento della sindaca Giamila Carli e sarà moderato dall’assessore alla cultura Patrizio Loprete e dal formatore e docente di storia e filosofia Giacomo Brucciani.

“La filosofia, come disciplina millenaria, ci invita a porci domande fondamentali sulla vita, sull’esistenza, sull’etica e sul significato delle cose”, sottolinea l’assessore Loprete. “Con questi incontri del Café Philosophique, abbiamo l’opportunità di confrontarci, condividere idee ed esplorare insieme le molteplici prospettive che la filosofia può offrire. Dopo il successo del primo incontro, incentrato sulla felicità, affronteremo il tema della ‘Libertà – Liberi di e Liberi da’, un argomento che, soprattutto in tempi di incertezze e conflitti, sollecita riflessioni profonde e dibattiti appassionati. Ricordiamoci che in filosofia non esistono risposte giuste o sbagliate, ma piuttosto un continuo processo di ricerca della verità. Questi incontri sono anche un’opportunità per promuovere l’inclusione e la partecipazione, mantenendo vivo il senso di ‘essere comunità‘”.

