Le ballerine della Scuola di Danza Tersicore di Pisa, illuminano il podio del 15° Concorso internazionale di “Livorno in Danza”, conquistando il 3° posto

Written by Redazione• 5:11 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nel weekend del 7 e 8 marzo, si è svolta la 15° Edizione del Concorso Internazionale di “Livorno in Danza”, che ha portato anche quest’anno nella splendida cornice del Teatro Goldoni, coreografi e giovani danzatori provenienti da tutto il mondo, uniti nel nome di questa nobile disciplina. Ad illuminare di grazia tutta italiana l’importante podio, sono state le ballerine della Scuola di Danza Tersicore di Pisa, conquistando la medaglia di bronzo e un meritatissimo 3° posto.

di Melania Pulizzi

Perfezione tecnica, capacità espressiva, eleganza e passione, è tutto ciò che ha contraddistinto le ballerine della Scuola di Danza Tersicore diretta dalla titolare Carla Friz, ottenendo una targa e un attestato nella categoria contemporanea senior, esibendosi in uno spettacolo ricco di carisma, luce e meraviglia: Giulia Manconi, Azzurra Giannelli, Marta La Delfa, Elettra Del Lupo, Martina De Pasquale e Laura Meola, hanno portato sul palco l’emozionante coreografia del loro maestro di danza contemporanea Yuri Gentilini, ispirata a mille “Stelle” che cadono giù, vestite di un basico due pezzi color carne e una camicia bianca da uomo, pronta a seguire ogni loro movimento.

Organizzato dalla Scuola Areadanza di Livorno, affiliata al CONI con lo scopo di promuovere la danza dilettantistica tra i giovani, “Livorno in Danza” ha portato ancora una volta in città una Giuria internazionale d’eccezione, pronta a scegliere i migliori danzatori e coreografi di danza classica, neoclassica, moderna e contemporanea, sia junior che senior; a comporla, la direttrice della Scuola Areadanza di Livorno Gaia Lemmi, dal Maestro del Balletto Nazionale Polacco Guido Sarno, dal Direttore dell’Ateneo della Danza di Siena Marco Batti, dal Vice-rettore della Bruckner University of Arts a Linz in Austria Rose Breuss, e dal Direttore dell’Iwanson International Contemporary Dance School di Monaco di Baviera in Germania Johannes Hartl.

Ma gli appuntamenti con le ballerine della Scuola di Danza Tersicore di Pisa, non finiscono qui, perchè vi aspettano per il Saggio di danza di fine anno accademico, in programma per il 20 Giugno, nella suggestiva e lussuosa location del TH Tirrenia Green Park Resort di Calabrone (PI), per un altro straordinario spettacolo tutto da scoprire.

Last modified: Marzo 15, 2026