Lazio – Pisa, arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi

Written by Redazione• 1:11 pm• Pisa SC

PISA – Sarà la 35enne Maria Sole Ferrieri Caputi della Sezione di Livorno, l‘arbitro designato a dirigere la sfida di sabato prossimo 23 maggio 2026 alle ore 20:45 allo “Stadio Olimpico” di Roma fra Lazio e Pisa, coadiuvata dai guardalinee Andrea Niedda della Sezione di Ozieri e Marco Emmanuele della Sezione di Pisa, con Davide Di Marco della Sezione di Ciampino in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Davide Ghersini della Sezione di Genova, assistito da Marco Piccinini della Sezione di Forlì.

di Giovanni Manenti

Dopo un quinquennio (2015-’20) a dirigere incontri di Serie D, Ferrieri Caputi vive un biennio ad arbitrare gare di Serie C, prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A-B a partire dalla corrente stagione 2022-’23 che la vede esordire tra i Cadetti a metà aprile 2021 in Cittadella-SPAL conclusa 0-0 e valevole per l’ottava giornata, mentre il debutto nella Massima Divisione avviene ad inizio ottobre 2022, curiosamente ancora all’ottavo turno, in Sassuolo-Salernitana conclusa 5-0 a favore dei padroni di casa.

Ad oggi, il fischietto livornese vanta 44 presenze nel Torneo Cadetto e 14 in Serie A, di cui una sola nella corrente stagione, vale a dire Udinese.Sassuolo (1-2) di metà febbraio scorso, mentre per quanto concerne i precedenti con i nerazzurri, Ferrieri Caputi ha diretto il Pisa in una sola occasione, ovvero nella sconfitta per 1-3 a Como (reti di Gabrielloni, Bellemo e Cutrone per i lariani e di Barbieri per i nerazzurri) di metà marzo 2024 e valevole per la 30esima giornata del Torneo Cadetto.

Designazioni 34esima giornata Serie A 2025-’26:

Fiorentina – Atalanta – Mario Perri della Sezione di Roma 1

Bologna – Inter – Kevin Bonacina della Sezione di Bergamo

Lazio – Pisa – Maria Sole Ferrieri Caputi della Sezione di Livorno

Parma – Sassuolo – Niccolò Turrini della Sezione di Firenze

Napoli – Udinese – Andrea Zanotti della Sezione di Rimini

Cremonese – Como – Fabio Maresca della Sezione di Napoli

Lecce – Genoa – Daniele Doveri della Sezione di Roma 1

Milan – Cagliari – Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata

Torino – Juventus – Luca Zufferli della Sezione di Udine

Verona – Roma – Simone Sozza della Sezione di Seregno

Last modified: Maggio 21, 2026