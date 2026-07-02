Istituto Modartech, due open day a luglio per aspiranti designer

Written by Redazione• 1:23 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Conoscere da vicino il mondo della formazione creativa, visitare gli spazi dove le idee prendono forma e scoprire le opportunità offerte dalle aziende dei settori moda, design e comunicazione. Sono dedicati agli aspiranti designer i prossimi open day di Istituto Modartech, in programma sabato 4 luglio e giovedì 16 luglio, con appuntamenti dedicati ai corsi professionali e alle lauree triennali in Fashion Design e Communication Design.

Il primo appuntamento si terrà sabato 4 luglio alle 10 nella sede della Scuola di Alta Formazione, in viale Rinaldo Piaggio 7 a Pontedera, ed è rivolto a chi è interessato a percorsi con una forte componente tecnica e professionalizzante. Le aree di riferimento sono Web & Graphic Design, Modellista CAD Abbigliamento, Modellista CAD Borse e Pelletteria, Modellista CAD Calzatura, Modellistica e Alta Sartoria.

La mattinata prevede una presentazione dell’istituto e dei dipartimenti, seguita dall’illustrazione dell’offerta formativa, degli sbocchi professionali e dalla visita ad aule e laboratori. Sarà inoltre possibile prenotare un colloquio individuale di orientamento.

Giovedì 16 luglio l’open day sarà invece dedicato agli studenti delle scuole superiori, ai neodiplomati e a tutti gli interessati ai percorsi di laurea triennale in Fashion Design e Communication Design. In programma un doppio appuntamento: in sede, alle 10.30, e online, alle 15.30.

Durante l’incontro sarà possibile conoscere nel dettaglio il percorso didattico dei due corsi di laurea, visionare i progetti creativi sviluppati dagli studenti, ricevere informazioni sulle borse di studio a supporto del talento e prenotare un incontro individuale con un orientatore, per ricevere indicazioni in linea con attitudini, obiettivi e aspettative personali.

«Gli open day rappresentano il primo passo verso il futuro professionale di chi desidera trasformare la propria creatività in un mestiere – afferma il direttore di Istituto Modartech, Alessandro Bertini –. Visitare una scuola significa andare oltre la semplice presentazione dei corsi: vuol dire conoscere gli spazi in cui si studia, entrare nei laboratori, confrontarsi con docenti e tutor, comprendere il metodo didattico e le concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro».

Bertini sottolinea anche il legame dell’istituto con il sistema delle imprese. «In Modartech questo percorso è arricchito da una collaborazione costante con alcune delle più importanti aziende della moda, del design e della comunicazione, che contribuiscono a mantenere la nostra offerta formativa in continua evoluzione. Un approccio orientato all’innovazione che trova conferma sia nella qualità dei progetti realizzati dagli studenti sia in un dato particolarmente significativo: il nostro tasso di placement si mantiene stabilmente intorno al 90%, a dimostrazione della capacità dei nostri diplomati di inserirsi rapidamente nel mercato del lavoro».

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a orientamento@modartech.com o contattare Istituto Modartech al numero 0587 58458.

Last modified: Luglio 2, 2026