Lavori al Ponte di Ripafratta a cura della Provincia di Pisa: dopo la riunione istituzionale, giovedì 4 giugno assemblea pubblica con i cittadini per concordare l’iter delle lavorazioni 

Written by Redazione• 12:53 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, Vecchiano

SAN GIULIANO TERME/VECCHIANO – Giovedì 4 giugno alle 21 presso Villa Danielli Stefanini in via Statale Abetone 344, a Ripafratta, si svolgerà una assemblea pubblica a cura della Provincia di Pisa per illustrare le fasi di lavorazioni per la manutenzione straordinaria del Ponte sul Serchio in località Ripafratta. Incontro pubblico in collaborazione con Pro Loco Ripafratta “Salviamo La Rocca” aps.

“Dopo la riunione istituzionale, che si è svolto nelle scorse settimane alla presenza del sottoscritto anche come Sindaco di Vecchiano, dell’Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme e delle Associazioni di Categoria, coinvolgiamo adesso direttamente le Comunità per informare relativamente ai tempi di avvio del cantiere e di queste importanti lavorazioni per il territorio“, spiega il Presidente Massimiliano Angori. “lavori determineranno la chiusura al traffico della infrastruttura. Gli interventi riguarderanno il consolidamento dell’impalcato, il rifacimento delle spallette e dei parapetti. Inoltre, una volta ultimate le lavorazioni, sarà possibile ripristinare la capacità di portata per i mezzi pesanti, oltre che, soprattutto, il doppio senso di marcia, per un totale di interventi del valore complessivo di circa 1 milione di euro“,

“Si tratta di un investimento rilevante che va a recuperare un’infrastruttura molto importante per le comunità di Ripafratta e Filettole – dice il Sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli-. Poiché il recupero del Ponte sull’Ozzeri ha comportato la chiusura della viabilità per alcuni mesi, ora è importante far conoscere il progetto e informare e condividere con i cittadini i tempi degli interventi“.

Saranno presenti alla assemblea il Presidente della Provincia Massimiliano Angori anche in veste di Sindaco di Vecchiano, il Sindaco del Comune di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, la struttura tecnica provinciale con il Dirigente alla Viabilità e Infrastrutture Ingegner Cristiano Ristori e la ditta che dovrà eseguire le lavorazioni.

Last modified: Maggio 30, 2026