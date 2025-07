L’artista livornese Gabriele Puccetti sul palco di Eliopoli a Calambrone

Written by Antonio Tognoli• 11:08 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Gabriele Puccetti, artista livornese, da più di un anno a questa parte va forte sui social grazie a una serie di parodie di brani famosi rivisitati in livornese, nonché ad alcuni personaggi che sono stereotipi della livornesità, rappresentandone vizi e virtù, senza peli sulla lingua, salirà sabato 26 luglio ore 22 a Eliopoli sul palco di Eliopoli Summer in Piazza Antonio Madonna a Calambrone.

Uno su tutti: Shèyla, caricatura di una tipica ragazza livornese, separata con due figli, Bryan e Zuleika. Già i nomi sono tutto un programma, il resto è un flusso di gag e battute, situazioni di vita quotidiana affrontate a viso aperto, tra incontri e problemi, tutto concentrato in una serie di video in cui Shèyla spicca, per altro, per la sua folta chioma verde.

Un personaggio che è diventato virale. In tutta Italia. Tanto che Puccetti conta un profilo Instagram con ben da 27mila follower. Fin da piccolo cantava e faceva degli spettacolini in casa, perciò a 6 anni ha iniziato a prendere lezioni di canto. Il nonno paterno era un cantante e anche i genitori, per quanto facciano altro nella vita, hanno velleità artistiche e comiche. Insomma, sono cose che ha sempre respirato in famiglia.

Crescendo, ha fatto vari contest canori in giro per l’Italia come per esempio quando, nel 2018, ho vinto a Milano il contest Canto italiano.

Last modified: Luglio 24, 2025