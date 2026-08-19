L’arbitro. Per la prima con il Padova dirige un fischietto romano

Written by Redazione• 5:02 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 33enne Mario Perri della Sezione di Roma 1, a dirigere la sfida fra Pisa e Padova in programma domenica prossima 23 agosto 2026 alle ore 19:00 alla “Cetilar Arena“, coadiuvato dai segnalinee Stefano Alassio della Sezione di Imperia e Francesco Luciani della Sezione di Milano, con Giuseppe Muceradella Sezione di Palermo in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Alessandro Prontera della Sezione di Bologna, assistito da Giacomo Camplone della Sezione di Pescara.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2017-’20) a dirigere incontri di Serie D, Perri trascorre il successivo quadriennio (2020-’24) in Serie C prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2024-’25 che lo vede arbitrare 14 gare del Torneo Cadetto, debuttando alla prima giornata il 17 agosto 2024 in SudTirol-Modena conclusa con la vittoria per 2-1 dei padroni di casa, per poi collezionare altre 16 presenze nella scorsa stagione, oltre ad esordire nella Massima Divisione il 22 maggio 2026 all’ultima giornata nel pari per 1-1 tra Fiorentina ed Atalanta al “Franchi”, mentre la scorsa domenica ha diretto il match di Coppa Italia fra Genoa ed Ascoli a Marassi concluso con la vittoria per 4-1 dei padroni di casa.

Per quanto concerne i precedenti con i nerazzurri, gli stessi si limitano alla sola sfida fra il Pisa ed il Modena andata in scena il 5 aprile 2025 alla “Cetilar Arena” e valida per la 32esima giornata del Torneo Cadetto, gara conclusasi con la vittoria ospite per 2-1 grazie alle reti di Santoro e Gliozzi, con Moreo ad accorciare le distanze per i padroni di casa.

Last modified: Agosto 19, 2026