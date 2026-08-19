Nuovo McDonald’s a Pontedera, 35 posti di lavoro: selezioni aperte

Written by Redazione• 4:57 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA– McDonald’s aprirà un nuovo ristorante a Pontedera e cerca 35 persone da inserire nell’organico. Le candidature potranno essere presentate online entro il 1° settembre.

I profili selezionati parteciperanno alla tappa pontederese del McDonald’s Job Tour, l’iniziativa itinerante dedicata alle assunzioni per le nuove aperture, prevista nella prima metà di settembre.

L’azienda ricerca persone disponibili a lavorare in squadra e a contatto con il pubblico. McDonald’s evidenzia che i contratti stabili rappresentano il 95% del totale e che i dipendenti possono accedere a percorsi strutturati di formazione e crescita professionale.

Per partecipare alla prima fase della selezione è necessario compilare un questionario e allegare il curriculum nella sezione Lavora con noi del sito aziendale.

I candidati ritenuti idonei dovranno successivamente svolgere un test per individuare i propri punti di forza. Chi lo supererà riceverà una convocazione con data e orario del colloquio individuale, che si terrà durante il Job Tour.

Alla giornata prenderanno parte anche alcuni dipendenti dei ristoranti della zona, che racconteranno la propria esperienza e forniranno informazioni sull’attività lavorativa in McDonald’s.

Le 35 assunzioni previste a Pontedera rientrano nel piano nazionale dell’azienda, che nel corso del 2026 prevede l’inserimento di 5.000 nuove persone in Italia.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dedicato al McDonald’s Job Tour.

Last modified: Agosto 19, 2026