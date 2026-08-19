Written by Agosto 19, 2026 7:01 pm Pisa, Politica

Garzella: “Miglioriamo il percorso turistico che porta a Piazza dei Miracoli”

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PISA – “Miglioriamo il percorso turistico ben fatto dall’ amministrazione di Michele Conti: quel tubo sulle mura urbane che servono la fontana. Non sò quando questo tubo sia stato collocato o ricollocato (essendo nuovo di zecca), ma è certo che dopo aver abbellito il percorso turistico che porta alla Piazza dei Miracoli, trovare una piccola risorsa economica per nascondere quell’obbrobrio (ovviamente coinvolgendo la sovrintendenza), alla vista di tutti è doveroso. Sono certo che rapidamente questa macchia sarò tolta“. Ad affermarlo Giovanni Garzella, “Idee per Pisa” – Idee e progetti per migliorare Pisa.

Last modified: Agosto 20, 2026
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