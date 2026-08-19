Garzella: “Miglioriamo il percorso turistico che porta a Piazza dei Miracoli”

Written by Redazione• 7:01 pm• Pisa, Politica

PISA – “Miglioriamo il percorso turistico ben fatto dall’ amministrazione di Michele Conti: quel tubo sulle mura urbane che servono la fontana. Non sò quando questo tubo sia stato collocato o ricollocato (essendo nuovo di zecca), ma è certo che dopo aver abbellito il percorso turistico che porta alla Piazza dei Miracoli, trovare una piccola risorsa economica per nascondere quell’obbrobrio (ovviamente coinvolgendo la sovrintendenza), alla vista di tutti è doveroso. Sono certo che rapidamente questa macchia sarò tolta“. Ad affermarlo Giovanni Garzella, “Idee per Pisa” – Idee e progetti per migliorare Pisa.

Last modified: Agosto 20, 2026