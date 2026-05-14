L’Academy del Pisa Sc in campo con gli azzurrini

Written by Redazione• 3:52 pm• Pisa SC

PISA – L’aspetto ludico e sportivo è uno dei grandi protagonisti del Festival della Robotica 2026 al Centro Coni di Tirrenia.

Venerdì 15 maggio, alle 16.30, avrà luogo l’esibizione di calcio tra i ragazzi dell’Azzurrini Academy e la squadra della categoria 2016 del Pisa Sporting Club accompagnata per l’occasione da un rappresentante della Prima squadra. Interverranno anche Gabriele Barreca e Vincenzo Saladino di Azzurrini Academy.

Su due campi a sette si svolgeranno tre partite di circa quindici minuti l’una. Sarà un momento speciale in cui si potrà riflettere, giocando, sul valore dell’inclusione e della condivisione.

Cos’è Azzurrini Academy. È un progetto di avvicinamento all’attività calcistica e motoria inclusiva destinato a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico ad alto funzionamento o lieve disabilità intellettiva. Vengono utilizzate le nuove tecnologie per rinforzare le competenze acquisite sul campo da gioco (training cognitivo) e per migliorare la gestione delle emozioni (intelligenza emotiva).

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

Last modified: Maggio 14, 2026