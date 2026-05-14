Written by Maggio 14, 2026 4:09 pm Pisa SC

La Primavera del Pisa Sc inizia a Lecco l’avventura play-off

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Calendario fitto anche per le formazioni femminili che sfidano Carrarese e Rinascita Doccia

PISA – La squadra Primavera del Pisa Sporting Club è pronta ad iniziare l’avventura nei playoff promozione del campionato di categoria. I nerazzurri guidati da Luca Sordi affronteranno sabato il Lecco in una gara ‘secca’ che proietterà una delle due contendenti alla finale.

IL REGOLAMENTO. In caso di parità al 90′ si procederà con tempi supplementari e, eventualmente, con i calci di rigore.

In campo femminile riflettori puntati sulle Juniores impegnate a Carrara; sfida interna alla Rinascita Doccia, invece, per le Under 17.

PRIMAVERA
Lecco-Pisa (sabato, ore 16.00)
Stadio “Rigamonti-Ceppi”, via Don Pozzi 6, Lecco

JUNIORES FEMMINILE
Carrarese-Pisa (sabato, ore 17.00)
Campo “Montuschi”, via Provinciale, Nazzano

UNDER 17 FEMMINILE
Pisa-Rinascita Doccia (sabato, ore 16.30)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Foto tratta dal sito ufficiale del Pisa Sporting Club

Last modified: Maggio 14, 2026
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