La Primavera del Pisa Sc inizia a Lecco l’avventura play-off

Calendario fitto anche per le formazioni femminili che sfidano Carrarese e Rinascita Doccia
PISA – La squadra Primavera del Pisa Sporting Club è pronta ad iniziare l’avventura nei playoff promozione del campionato di categoria. I nerazzurri guidati da Luca Sordi affronteranno sabato il Lecco in una gara ‘secca’ che proietterà una delle due contendenti alla finale.
IL REGOLAMENTO. In caso di parità al 90′ si procederà con tempi supplementari e, eventualmente, con i calci di rigore.
In campo femminile riflettori puntati sulle Juniores impegnate a Carrara; sfida interna alla Rinascita Doccia, invece, per le Under 17.
PRIMAVERA
Lecco-Pisa (sabato, ore 16.00)
Stadio “Rigamonti-Ceppi”, via Don Pozzi 6, Lecco
JUNIORES FEMMINILE
Carrarese-Pisa (sabato, ore 17.00)
Campo “Montuschi”, via Provinciale, Nazzano
UNDER 17 FEMMINILE
Pisa-Rinascita Doccia (sabato, ore 16.30)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato
Foto tratta dal sito ufficiale del Pisa Sporting ClubLast modified: Maggio 14, 2026