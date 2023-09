Lab33, la nuova creatura del Gruppo Paim è realtà a San Giuliano Terme

Scritto da admin• 8:51 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Inaugurata venerdì 29 settembre a San Giuliano Terme, la nuova iniziativa promossa dal Gruppo PAIM ed avente per oggetto una struttura, denominata LAB33 San Giuliano, quale Centro Medico utilizzabile per Analisi cliniche, visite di idoneità sportiva ed Ambulatori specialistici, al cui rituale taglio del nastro erano presenti il Presidente del Gruppo PAIM Giancarlo Freggia ed il Sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio oltre alla rappresentanza del Pisa Sporting Club con Marco D’Alessandro.

di Giovanni Manenti

In relazione a tale realizzazione, il Presidente del Gruppo PAIM Giancarlo Freggia ha tenuto a sottolineare: “Sotto la dizione “LAB33” si cela il nuovo Marchio del Gruppo PAIM che si occupa prettamente di Sanità, ed ecco pertanto che questa mattina inauguriamo questo Poliambulatorio, il cui punto forte è rappresentato dalla Medicina dello Sport e che costituisce solo il primo di una serie di Centri che avranno sede nei prossimi mesi anche a Firenze, Porcari e quindi a Rosignano, trattandosi di un settore su cui abbiamo inteso scommettere, dotando le ricordate strutture anche di un Laboratorio di Analisi, nella ferma convinzione di riuscire a portarne avanti il relativo sviluppo“.

Ovviamente felice di questa nuova struttura non può che essere il Sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, che riconosce: “Ancora una volta si sia riusciti ad attrarre l’eccellenza, il che ci rende come Amministrazione Comunale estremamente soddisfatti della nascita di questo importante servizio che va a favore dell’intera comunità, permettendomi di ringraziare il Gruppo PAIM che, ancora una volta, ha deciso di investire sul nostro territorio, non potendo altresì esimermi dal rivolgere un caloroso “in bocca al lupo” a Giancarlo Freggia ed a tutti i suoi collaboratori. Oltretutto conclude il Primo Cittadino, questa nuova iniziativa si va ad inserire in uno spazio particolare, in quanto in quest’Area sorge la nuova RSA e non solo, visto che vi ha sede anche il Centro di riabilitazione di Pisa trasferito da via Garibaldi, così da rappresentare un Polo sanitario in netta espansione, circostanza della quale non possiamo come Amministrazione che esserne felici ed al tempo stesso orgogliosi“.

