La Scuola Paritaria Maria Ausiliatrice di Marina di Pisa si presenta alla cittadinanza

8:06 am• Attualità, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA – Una piccola realtà a misura di bambino. Ma piccolo, quello dell’infanzia. E’ la scuola dell’infanzia Paritaria Maria Ausiliatrice di Marina di Pisa che si presenta alla cittadinanza mercoledì 11 dicembre dalle ore 16,30 alle 18,30.

Aprirà le porte a quei genitori che vorranno conoscere gli ambienti accoglienti e colorati per i piccoli dove trascorrere tre anni molto importanti per la loro crescita. Aule didattiche, un ampio giardino, una comoda possibilità di sosta per le auto, insegnanti qualificati e di esperienza. Maggior attenzione al bambino, al suo sviluppo integrale e disponibilità all’ascolto e al dialogo con le famiglie per poter creare un rapporto di fiducia e un clima rassicurante.

Questo consente alle insegnanti di poter svolgere l’ attività didattica nel miglior modo possibile rispettando le indicazioni ministeriali riguardanti la scuola dell’infanzia. A Marina di Pisa in Via Ciurini n.19, 050 311055, amministrazione.salesiamo@gmail.com

Last modified: Novembre 26, 2024