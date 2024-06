“La Ricetta della Felicità: Donare Vita, Donare Sangue”: Iniziativa di Fratres Pisa

Scritto da admin• 10:37 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – “La ricetta della felicità? Donare vita donare sangue” è il messaggio sulle buste distribuite nei negozi della provincia di Pisa dai gruppi Fratres, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. L’iniziativa mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di donare sangue, soprattutto in vista dell’estate, periodo in cui la carenza di sangue è più acuta.

Angelo Schiavetti, Presidente di Fratres Territoriale Pisa, sottolinea l’importanza del gesto semplice ma vitale della donazione di sangue e plasma. Le buste contengono anche i contatti dei gruppi Fratres locali per facilitare le prenotazioni delle donazioni.

Fratres Territoriale Pisa ringrazia i donatori e li invita a continuare a donare, promuovendo la donazione tra familiari e amici.

Last modified: Giugno 14, 2024