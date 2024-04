La Primavera nerazzurra sconfigge il Monopoli

Scritto da admin• 10:53 am• Pisa SC

Continua il momento d’oro degli Under 17 di mister Cois che battono il Modena

PISA – Ancora un successo interno per la Primavera del Pisa Sporting Club che regola il Monopoli con un gol di Trdan e prosegue la marcia nei piani alti del girone B del campionato di categoria. Gli Under 17 chiudono con una vittoria il loro campionato grazie al successo sul Modena; e contro i gialloblù emiliani centrano i 3 punti anche gli Under 16:

Campionato PRIMAVERA 2

Pisa-Monopoli 1-0

Campionato UNDER 17

Pisa-Modena 2-0

Campionato UNDER 16

Pisa-Modena 1-0

Campionato UNDER 15

Pisa-Modena 0-5

Campionato ESORDIENTI 2° ANNO

Pisa-San Giuliano Terme 2-2

Campionato ESORDIENTI 2° ANNO

Zambra-Pisa 4-2

Campionato ESORDIENTI 1° ANNO

Calci-Pisa 0-1

Campionato PULCINI 2° ANNO

Ponsacco-Pisa 4-2

Campionato PULCINI 1° ANNO

Pisa-Fornacette 3-0

