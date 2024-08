La presentazione della quarta giornata di serie B

Scritto da admin• 11:14 am• Nuova Categoria

In campo sabato e domenica prima della sosta per le nazionali

PISA – Il quarto turno di serie B ha il programma condensato fra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre con cinque gare al giorno ancora alle 20:30, fatta salva la sfida fra Sampdoria e Bari che apre la giornata ed in calendario alle ore 18.

di Giovanni Manenti

Foto Roberto Cappello

Per uno strano scherzo del computer, scendono in campo a “Marassi” le due grandi deluse di questo avvio di stagione che chiudono la Classifica con un solo punto sinora raccolto, circostanza che, in casa blucerchiata, ha già portato all’esonero del tecnico Andrea Pirlo sostituito da Sottil, così come potrebbe essere a rischio la panchina di Moreno Longo in caso di ulteriore passo falso al termine di un confronto che oltretutto, non ha mai visto i biancorossi pugliesi imporsi in Liguria nei quattro precedenti in Serie B, mentre l’unica affermazione nella Massima Divisione risale addirittura ad inizio giugno 1948 (!!), con il programma serale a presentare l’atteso match alla “Cetilar Arena” tra ilPisa e la Capolista Reggiana, vale a dire una ghiotta occasione per i nerazzurri di confermare il positivo inizio di Campionato e riscattare la parziale amarezza di Cittadella dove avrebbero ampiamente meritato i tre punti, opposti peraltro ad una formazione come quella emiliana infarcita di ex (Meroni, Rozzio e Vido …) e che nel corso del presente Secolo ha raccolto due pari ed altrettante sconfitte nelle sue visite in terra toscana.

Altra interessante sfida fra due deluse del turno infrasettimanale è quella del “Mapei Stadium” tra il Sassuolo e la Cremonese, con i padroni di casa ad aver visto sfuggire al 93′ la vittoria a Bari che li avrebbe proiettati ai vertici della Graduatoria assieme a Reggiana ed Juve Stabia, mentre i grigiorossi lombardi devono riscattare l’immeritata sconfitta casalinga patita contro il Palermo, così come l’esito dell’ultimo precedente in A fra le due formazioni ad inizio marzo 2023 che li aveva visti sconfitti 2-3 per una rete di Bajrami messa a segno nel recupero, match a cui fa da contorno l’altro incontro delicato che al “Druso” di Bolzano oppone il SudTirol, desideroso di rioscattare la prima battuta d’arresto stagionale contro la neopromossa Carrarese, ad un Brescia viceversa reduce da due sconfitte consecutive e che non può permettersi ulteriori passi falsi, ancorché nei due precedenti fra i Cadetti in Alto Adige le “Rondinelle” abbiano raccolto un solo punto.

Il programma del sabato sera si conclude con l’incontro del “Braglia” tra il Modena ed il Cittadella, entrambe a quota 4 punti e che, pertanto, verrebbero rilanciate verso le zone alte della Classifica in caso di vittoria, con i precedenti peraltro a sorridere ai “canarini” padroni di casa che in 10 confronti contro i veneti fra le mura amiche non sono mai stati sconfitti, con 5 vittorie ed altrettanti pareggi, risultato quest’ultimo verificatosi nelle ultime tre occasioni, mentre le sfide di domenica sera vedono la sorprendente Juve Stabia recarsi al “Benito Stirpe” per affrontare un Frosinone ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e con l’unico precedente fra i Cadetti tra le due formazioni risalente a metà luglio 2020 (stagione prolungata a causa della pandemia da Covid-19) e concluso sul 2-2, con i campani due volte in vantaggio ed altrettante raggiunti.

Due match che mettono di fronte protagoniste di questo avvio di stagione sono quello del “Picco”, tra i due Club dai colori bianconeri, con lo Spezia padrone di casa ad affrontare il neopromosso Cesena, con i romagnoli a sperare di poter replicare il successo per 2-1 ottenuto ad inizio marzo 2018, pur trattandosi della loro unica affermazione fra i Cadetti in terra ligure, così come risalgono al biennio 2009-’10 gli unici due confronti in Serie B fra Mantova e Salernitana – ed entrambi conclusi sul risultato di parità per 1-1 – per quello che può essere un valido banco di prova per le ambizioni delle due formazioni, dopo un positivo inizio di Campionato.

Per concludere, si celebra il ritorno del Palermo al “Renzo Barbera” dopo aver dovuto disputare le prime tre giornate in trasferta, con i rosanero ad ospitare il Cosenza nel “Derby del Sud” con la speranza di poter tornare a festeggiare un successo davanti ai propri tifosi che nel Capoluogo siciliano manca addirittura dal 17 febbraio scorso (3-0 al Como), anche se nelle ultime due occasioni i silani hanno ottenuto un pari a reti bianche e si sono imposti per 1-0 il 22 settembre scorso /rete di Canotto al 91′), mentre il tecnico Fabio Caserta non ha altra alternativa alla conquista dei tre punti se non vuol vedere a rischio la sua panchina, allorché il Catanzaro ospita al “Ceravolo” la matricola Carrarese per una sfida inedita fra le due compagini, ancorché l’ultimo precedente, risalente a metà aprile 2013 in Lega Pro, abbia visto l’affermazione per 3-2 proprio degli apuani, con la rete decisiva siglata da Emanuele Orlandi ad 1′ dal termine.



Le gare del quarto turno in serie B



sabato 31 agosto



Sampdoria – Bari ore 18

Modena- Cittadella ore 20.30

Pisa – Reggiana ore 20.30

Sassuolo- Cremonese ore 20.30

SudTirol- Brescia

Domenica 1 settembre

Catanzaro Carrarese ore 20.30

Frosinone- Juve Stabia ore 20.30

Mantova – Salernitana ore 20.30

Palermo – Cosenza ore 20.30

Spezia – Cesena ore 20.30

