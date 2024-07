La nuova piscina comunale in Barbaricina. Latrofa: “Sono aumentati i costi ma si farà”

Scritto da admin• 3:08 pm• Pisa, Attualità

PISA – Nessun ritardo significativo, ma semplicemente uno slittamento tecnico dei tempi per quanto concerne il realizzo della nuova Piscina Comunale nell’area sportiva di Barbaricina, in via Atleti Azzurri d’Italia, al fine di trasformare il relativo progetto da preliminare a definitivo e quindi esecutivo da parte dei progettisti incaricati di prevedere un aumento dei costi a seguito ad una diversa scelta per le fondazioni.

di Giovanni Manenti

L’iter è stato illustrato in un’apposita Conferenza Stampa presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti dal Vice Sibdaci ed Assesspre ai Lavori Pubblici del Comune di Pisa Raffaele Latrofa, assieme all’Arch. Luigi Josi, Responsabilih dei Lavori.

In sostanza, alla luce delle indicazioni concordate con i citati progettisti, è stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta una variazione del quadro economico complessivo dell’opera, con un aumento di spesa inferiore al 15% rispetto all’originario Contratto di Appalto, così come previsto dalla normativa, circostanza che determina che i maggiori costi previsti dal nuovo piano di spesa – che passa da 5,65 milioni di euro (interamente finanziati con Fondi PNRR) a 6,6 milioni di €uro – saranno coperti con risorse dell’Amministrazione Comunale, che si fa altresì carico dei lavori propedeutici all’esecuzione dell’opera, che inizieranno entro il corrente mese di luglio e riguarderanno lo spostamento e la predisposizione dei sottoservizi, in modo da essere pronti dopo l’estate a dare il via al cantiere per la costruzione della nuova Piscina.

A definire più nel dettaglio i termini dell’operazione è lo stesso Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa che precisa: “Non abbiamo mai avuto alcun dubbio circa le possibilità di realizzare questo nuovo impianto, semplicemente abbiamo quest’oggi colto l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte, che prevede che entro la prossima fine di ottobre sia sviluppato il progetto esecutivo avente ad oggetto una nuova Piscina Comunale per un importo complessivo di 6,6 milioni di €uro (di cui, 5,65 milioni finanziati con Fondi PNRR), per poi a novembre dare avvio al cantiere per l’esecuzione dei lavori, mentre nel frattempo partiranno i lavori propedeutici inerenti lo spostamento dei sottoservizi. Tale nuova struttura, prosegue l’Assessore, prevede una vasca principale da 25 metri, una seconda da utilizzare per il relax e l’allenamento ed una terza dedicata ai bambini, con un impianto completamente accessibile anche per le persone con disabilità, oltre ad avere un suo contorno di opere a corredo da realizzare con un ulteriore appalto, sottolineando in particolare che il termine dei lavori, come previsto dalle norme di carattere generale inserite nel bando PNRR, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2026, così che per le Festività Natalizie di tale anno la città potrà avere a disposizione, dopo tanti decenni, una Piscina nuova di zecca. Tengo infine ad evidenziare, conclude Raffaele Latrofa, che questa nuova struttura va ad inserirsi nel più ampio progetto che ci eravamo prefissi sin dall’inizio della scorsa Consiliatura e che necessariamente non poteva che essere pluriennale, ovvero quello di riqualificare l’area destinata a “Cittadella dello Sport” nel quartiere di Barbaricina, così che l’inaugurazione della nuova Piscina non rappresenterà altro che l’ultimo tassello nel completamento di tutti gli impianti già rinnovati, dopo di che si aprirà il dibattito sulla destinazione del vecchio fabbricato attualmente adibito a Piscina Comunale con conseguente variazione di’uso, non senza dimenticare che questa riqualificazione consentirà altresì di eliminare il degrado in cui era caduta l’area in cui verrà costruita la nuova struttura, totalmente abbandonata da anni e viceversa oggetto di ripulitura già nella prima fase di questo importante progetto” .

