La Nazionale di Sitting Volley conferma il quinto posto alle Paralimpiadi di Parigi

Grande risultato per le atlete del Dream Volley Pisa

PISA – Si conclude con onore il percorso della Nazionale azzurra femminile di Sitting Volley alle Paralimpiadi di Parigi 2024, per la quale sono state selezionate ben sei atlete su dodici appartenenti al Dream Volley Pisa – ovvero Eva Ceccatelli, Giulia Aringhieri, Raffaella Battaglia, Giulia Bellandi, Sara Cirelli ed Elisa Spediacci – che ha conquistato il quinto posto che, in pratica, vale la conferma del titolo europeo.

di Giovanni Manenti

Inserite, difatti, nel “Girone di ferro” assieme a Cina, Stati Uniti e Francia, le ragazze allenate dal Commissario Tecnico brasiliano Amauri Ribeiro, hanno esordito con un facile successo per 3-0 sulle padrone di casa, i cui parziali (25-9, 25-6, 25-6) sono tali da non ammettere repliche, per poi doversi inchinare alla netta superiorità delle cinesi (che avevano superato 3-1 gli Usa) che fanno loro per 3-0 il secondo incontro, così come contro le americane, ancorché, in questo caso, lo 0-3 non rispecchi l’andamento della sfida, come testimoniano i parziali di 21-25, 23-25, 15-25 che vedono le azzurre aver dato filo da torcere alle loro avversarie nei primi due set.

Nell’altro Girone, composto da Brasile, Canada, Slovenia e Ruanda, a guadagnare l’accesso alle semifinali sono state Brasile e Canada (con le sudamericane ad imporsi 3-1 nello scontro diretto), mentre la Slovenia, giunta terza, ha così dovuto incontrare l’Italia per l’incontro che assegnava il quinto posto finale, con la Francia, padrona di casa, a concludere come peggio non avrebbe potuto il Torneo, collezionando il suo quarto 0-3 anche contro le africane.

Scese in campo alle ore 18:00 di ieri pomeriggio, il match fra Italia e Slovenia non era altro che la replica della Finale dei Campionati Europei 2023 svoltisi a Caorle e che avevano visto le azzurre imporsi 3-1 ed, anche stavolta, hanno avuto modo di confermare la loro leadership a livello continentale con un più netto 3-0 (parziali 25-19, 25-13, 25-19) a certificare la superiorità delle nostre portacolori, con in particolare evidenza le “pisane” Aringhieri, autrice di 11 punti, Ceccatelli e Cirelli con 9 punti a testa.

Un piazzamento che migliora il sesto posto di tre anni fa a Tokyo, allorché l’Italia venne sconfitta 1-3 dalla Russia nel match che assegnava la quinta posizione e che rende onore al movimento del Sitting Volley azzurro e, perché no, di quanto sia stato valido il contributo delle nostre atlete che, giova ricordarlo, nella gara decisiva contro gli Usa, hanno visto Ceccatelli, Battaglia, Bellandi e Cirelli disputare la stessa da titolari in tutti e tre i parziali.

Chapeau, ragazze, Pisa è orgogliosa di voi!

