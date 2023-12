La Maratona di Pisa parla inglese: un grande successo con quasi 2.800 iscritti

Scritto da admin• 4:56 pm• Pisa, Attualità, Sport/Altro, Tutti

PISA – Una splendida giornata di sole invernale ha fatto da contorno alla XXIV Edizione della “Maratona di Pisa” che si è svolta domenica 17 dicembre 2023, con 2800 iscritti alle tre prove – Maratona, mezza Maratona (detta anche Pisanina) e la 4 miglia – ed alla quale ha dato il via, come di consueto, il Sindaco di Pisa Michele Conti, alla presenza altresì dell’Assessore allo Sport Frida Scarpa.

di Giovanni Manenti

Un’edizione che ha parlato principalmente inglese, visto che la prima gara a concludersi, ovvero la mezza Maratona maschile, ha visto il trionfo del britannico George James, il quale è giunto al traguardo in perfetta solitudine con il tempo di 1.06’30”, lasciando ad oltre 1′ di distanzaGirma Castelli del G.S: Orecchiella Garfagnana, il quale ha concluso la sua fatica in 1.07’46” a precedere il francese Alexis Garod, il quale ha completato il podio in 1.08’32”.

Nulla di nuovo sotto il sole (è proprio il caso di dirlo …), per la maltese Lisa Marie Bezzina, alla sua quarta affermazione ai piedi della Torre Pendente, che è andata a trionfare nella mezza Maratona femminile in un per lei “comodo” 1.21’44”, con la piazza d’onore appannaggio della brasiliana Jocasta Oliboni da Costa, che ha coperto la distanza in 1.22’02”, mentre ben più staccata, nonché prima delle italiane, è risultata Irene Faccanoni della Società Atletica Alta Valseriana. che ha concluso la sua prova in 1.25’40”.

Per ciò che concerne, viceversa, la Maratona maschile, è stata mantenuta fede al pronostico che indicava in Khalid Jbari il netto favorito, avendo il 34enne portacolori dell’Athletic Club Alpeia portato a termine la sua fatica nel tempo di 2.20’00”, non distante dal suo personale di 2.19’36” stabilito il 20 marzo 2022 a Rimini, mentre la sfida per i restanti due posti sul podio si è risolta in volata fra due fondisti italiani, con Andrea Soffientini dell’ASD Dinamo Sport a precedere Roberto Patuzzo dell’Azzurra Garbagnate, pur venendo entrambi accreditati del medesimo tempo di 2.25’42”.

Pronostico rispettato anche nella Maratona femminile, con il podio a parlare essenzialmente inglese, visto che ad imporsi è stata la 38enne britannica Jemima Farley, che al successo di Pisa ha altresì abbinato il suo “Personal Best” in carriera con il tempo di 2.36’43” (lei che vantava quale miglior prestazione 2.42’40” ottenuti ad inizio ottobre 2022 ad Inverness, in Scozia, poi recentemente migliorata con 2.26’51” a Sliema, Malta …), seguita dalla connazionale Melissah Gibson, già terza a Pisa nel 2021, che concludendo in 2.42’07” ha sfiorato il proprio miglior risultato di 2.40’41” ottenuto alla Maratona di New York 2023, mentre il podio è stato completato dalla prima delle maratonete italiane, vale a dire Federica Moroni del G.S. Gabbi che ha tagliato il traguardo in 2.48’59”.

A conclusione delle gare, si sono svolte le relative premiazioni officiate dai già ricordati Sindaco Michele Conti ed Assessore Frida Scarpa in un sempre affascinante scenario ai bordi di Piazza dei Miracoli, con l’arrivederci all’anno prossimo che coinciderà con la XXVesima edizione della Maratona di Pisa con il sincero augurio di superare quota 3000 iscritti, obiettivo tutt’altro che difficile da raggiungere.

