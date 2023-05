Scritto da admin• 9:02 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – La Giornata Mondiale della Talassemia viene celebrata ogni anno l’8 maggio.



di Leonardo Miraglia

È un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla talassemia, una malattia genetica del sangue che colpisce l’emoglobina, la proteina responsabile del trasporto dell’ossigeno nel corpo.

La talassemia è caratterizzata da un’anomala produzione di globuli rossi e può manifestarsi in diverse forme, tra cui la talassemia alfa e la talassemia beta. Le persone affette da talassemia possono sperimentare anemia, affaticamento, ritardo nella crescita e in alcuni casi possono richiedere trasfusioni di sangue regolari per tutta la vita.

La Giornata Mondiale della Talassemia è promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dall’International Thalassemia Federation (ITF) e da altre organizzazioni e associazioni a livello globale. L’obiettivo principale è aumentare la consapevolezza sulla malattia, promuovere la prevenzione e l’accesso alle cure a livello mondiale e sostenere la ricerca per trovare nuovi trattamenti e una potenziale cura.

Last modified: Maggio 8, 2023