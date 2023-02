La “Giornata Mondiale della Radio” alla Villa Medicea di Coltano

Scritto da admin• 3:47 pm• Pisa, Cultura, Tutti

COLTANO – Lunedì 13 febbraio è stata proclamata dall’UNESCO la “Giornata Mondiale della Radio”, quale anniversario della prima trasmissione radio dell’ONU nel 1946.

Una festa internazionale, ma con radici italiane. Era il 2 luglio del 1897 quando il fisico Guglielmo Marconi brevettò la radio per la prima volta. Lo fece a Londra, città in cui si era trasferito per proseguire gli studi.

La validità della sua scoperta, però, fu riconosciuta solo quando il segnale riuscì ad arrivare oltreoceano, nel 1901. Scoperta che nel 1909 gli valse il premio Nobel per la Fisica e che cambiò la storia delle comunicazioni.

Cambiò anche la storia di un piccolo borgo rurale nel comune di Pisa, Coltano. Fu proprio lì che Marconi decise di costruire la prima stazione Radiotelegrafica Italiana, dopo aver ricevuto nel 1903 incarico da parte del Governo Italiano.

Ed è qui che “Marconi Labs Coltano”, in collaborazione con i Club UNESCO di Firenze, Livorno, Volterra, Arezzo e Torino organizza il Convegno Regionale del “World Radio Day”.

L’evento si terrà presso la Villa Medicea di Coltano lunedì 13 febbraio. Alle ore 15 visita guidata allo “Spazio della Memoria” e alla “Stazione Radiotelegrafica Marconi”. A seguire, ore 16.15 il convegno.

