La giornata della prevenzione alla Stazione Leopolda: screening gratuiti per tutti

Dalla ore 10 alle ore 19 alla Stazione Leopolda l’iniziativa organizzata da Unikey Corporation

PISA – Venerdì 27 Ottobre Unikey Corporation, azienda di marketing di Pisa, organizza la Giornata della Prevenzione 2023 presso la Stazione Leopolda a partire dalle ore 10 fino alle ore 19. L’ingresso sarà libero.



La Giornata della Prevenzione è un evento nato per sensibilizzare i cittadini alla cura di se stessi e porre attenzione sul tema della salute a 360°. L’idea è quella di dare la possibilità alle persone di effettuare visite gratuite di prevenzione e controllo, ricevere indicazioni e consulenze ed assistere ad iniziative collaterali, sostenendo così una campagna di informazione e diffusione a scopo sociale.

Tra gli screening gratuiti che si potranno effettuare ci sono: misurazione della pressione oculare per la prevenzione del glaucoma, visita acustica, ecografia alla tiroide, elettrocardiogramma, ecodoppler ai vasi carotidei, valutazione osteopatica e podologica e la consulenza andrologica rivolta in particolare si ragazzi dai 16 ai 35 anni e a tutte le scuole del territorio pisano. Inoltre, durante la manifestazione mini corso di tecniche di primo soccorso, dimostrazione manovre salvavita e disostruzione pediatrica, sessioni di yoga e pilates.

Sono state coinvolte attività commerciali, enti locali, associazioni, fondazioni, figure professionali specializzate nel settore che avranno modo di far conoscere e provare i propri servizi, in forma del tutto gratuita.

In questo modo ogni attività partecipante avrà l’occasione di far conoscere i propri servizi e la propria professionalità che in altri casi non avrebbe avuto modo di presentare.

L’obiettivo è quello di far vivere a chi parteciperà una giornata intensa che possa essere utile per la propria salute e per il proprio benessere, oltre a sensibilizzare i cittadini su un tema così importante molto spesso sottovalutato e lasciato al caso e preso in considerazione solo nei momenti di bisogno. Inoltre, è un’ottima occasione per mettere in relazione professionisti e utenti al fine di restare aggiornati sui servizi che vengono offerti dalle attività del territorio.

“Siamo molto contenti di aver organizzato un’intera giornata rivolta alla prevenzione – afferma Irene Macchi, First Manager di Unikey Corporation – ne approfitto per ringraziare tutte le attività e i medici che hanno messo a disposizione la loro competenza e professionalità per questa giornata”.

“Una iniziativa fortemente appoggiata dalla nostra amministrazione comunale per l’importanza che la prevenzione riveste – afferma Giovanna Bonanno assessore alle politiche socio educative del Comune di Pisa – che aiuta a salvare vite umane. Spesso ci sono tantissime famiglie che non possono eseguire screening di controllo gratuiti quindi sarà importante sottoporsi a queste visite fatte da specialisti professionisti all’interno di questa giornata di prevenzione”.



SERVIZI GRATUITI:

Misurazione della pressione oculare per prevenzione glaucoma • Visita acustica

Valutazione posturale, viscerale, cervicale

Visita dermatologica

Elettrocardiogramma con referto

Ecodoppler vasi carotidei

Ecografia alla tiroide

Misurazione pressione arteriosa

Misurazione saturazione ossigeno nel sangue • Misurazione frequenza cardiaca

Test di prevenzione del decadimento cognitivo

Trattamento di Pressoterapia e stiramento vertebrale • Trattamento panca posturale con le trazioni

Consulenza nutrizionale

Consulenza odontoiatrica

Consulenza Podologica con podoscopio

Consulenza osteopatica

