Alberto Aquilani: “Vincere contro il Lecco per dimostrare la nostra crescita”

Scritto da admin• 11:51 am• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara di recupero contro il Lecco di martedì 24 ottobre (Arena, ore 18) mister Alberto Aquilani ha parlato davanti a microfoni e taccuini della situazione attuale del gruppo squadra.

di Giovanni Manenti



SUL RECUPERO CONTRO IL LECCO. “Il Lecco è una partita che rappresenta un’opportunità per confermare la crescita dimostrata anche sabato e dobbiamo essere concentrati per non ritenere la stessa una gara facile, in quanto il Lecco a dispetto della classifica è una buona squadra. Non credo al fatto di dover vincere a tutti i costi indipendentemente dal come, ma occorre giocare bene perché così facendo alla fine i risultati alla fine arrivano”.

SULLE POSIZIONI IN CAMPO. “È ovvio che io dò delle indicazioni, ma poi in campo vanno i giocatori, ed il fatto ad esempio che Beruatto abbia spinto nonostante il ruolo di difensore puro ne è la dimostrazione, così come Esteves che hanno fatto entrambi le cose giuste nell’interpretare le situazioni di gioco”.

SUL CALO NEL FINALE. “Il calo nel finale è costituito da un mix di fattori. Da allenatore posso dire che la squadra si è abbassata un po’ troppo, mentre ovviamente non posso allenare la paura di un singolo giocatore, pur sperando che nelle prossime gare si possa mettere in campo più coraggio che può derivare anche dalla vittoria”.

SULLA FORMAZIONE. “Per la formazione di domani faremo delle valutazioni che emergeranno dalla rifinitura, consapevole di avere a disposizione dei ragazzi che sono in grado di consentirmi delle rotazioni anche perché mi rendo conto che stiamo crescendo sotto tutti gli aspetti, con il compito a poter essere facilitati dalla vittoria che da morale”.

SUL LECCO. “Per quanto riguarda il Lecco, non sono in grado di esprimermi sul loro modulo di gioco avendo cambiato allenatore da una settimana, anche se confermo l’impressione che è una squadra che cerca sempre di giocare un calcio propositivo”.

IL RECUPERO DI VALOTI E TORREGROSSA. Il recupero di Valoti e Torregrossa sta procedendo bene, ricordo che il primo a Monza era fuori rosa e si allenava a parte, mentre Torregrossa ha svolto tutta la preparazione per poi infortunarsi e quindi dover riprendere per trovare la migliore condizione, ma oramai entrambi sono quasi al pieno recupero fisico.

SU ESTEVES. “Riguardo ad Esteves, è vero che talvolta si intestardisce troppo nel tenere palla, ma devo evidenziare che quel tipo di giocate sono molto utili in certe circostanze in quanto è difficile togliergli il pallone, deve solo capire che se poi l’azione non la conclude con un passaggio smarcante se ne perde l’efficacia”.

SUGLI INFORTUNATI. “Per quanto riguarda la situazione degli infortunati, Caracciolo si sottoporrà alla risonanza dalla quale sapremo qualcosa di più sulle sue condizioni, mentre Arena è a disposizione e può giocare domani, a differenza di Gliozzi per il quale occorre attendere ancora un pò”.

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 23, 2023