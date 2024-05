La Giornata della Legalità a Pisa

Scritto da admin• 4:41 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La Giornata della Legalità istituita il 23 maggio data in cui ricorre l’anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro.è stata celebrata a Pisa, su iniziativa dell’Assessorato alla Legalità del Comune di Pisa, presso un luogo iconico quale l’edicola della legalità posta in Piazza Martiri della Libertà, alla presenza di Autorità Civili e Militari, fra cui il Questore di Pisa Raffaele Gargiulo e l’Assessore alla Scuola e Servizi Educativi Riccardo Buscemi.

di Giovanni Manenti



Una Cerimonia di commemorazione e di richiamo al senso del rispetto e della legalità in particolare indirizzata agli alunni delle Scuole primarie presenti in Piazza accompagnati dai loro insegnanti e verso i quali si sono rivolti gli interventi di Sua Eccellenza il Prefetto MariaLuisa D’Alessandro, del Sindaco Michele Conti, della Presidente del Tribunale di Pisa, Beatrice Dani, e del Sostituto Procuratore della Repubblica Miriam Pamela Romano, nel mentre a tornare successivamente protagonisti sono stati gli studenti della Classe III G dellaScuola Media Inferiore Fibonacci, i quali sono stati premiati da Nico Pasculli, Presidente del Comitato Porta Fiorentina e dal Prefetto, per il lavoro svolto in classe sui temi della legalità e della lotta alle mafie, dopo che aveva preso la parola anche l’Avv. Federica Ciardelli, Presidente della “Associazione Nicola Ciardelli” cui è affidata la gestione dell’Edicola della legalità per l’organizzazione di iniziative di promozione della legalità e di educazione civica, con la cerimonia infine a concludersi con la deposizione di una corona d’alloro alla base dell’albero della legalità, piantumato nel marzo 2019 in ricordo delle vittime di mafia, sempre all’interno della medesima Piazza.

Quale sia il significato e l’importanza di questa commemorazione lo ricorda l’Assessore alla Legalità del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, sottolineando: “Si tratta di una cerimonia a livello nazionale in cui si commemora la strage di Capaci dove persero la vita il Giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, unitamente ai tre agenti della scorta, che la nostra Amministrazione ha deciso di effettuare in Piazza Martiri della Libertà che rappresenta un luogo dedicato alla legalità stessa, avendovi nel 2019 piantato l’albero della legalità e nel 2023 posto l’edicola che ne rappresenta un simbolo, così che quest’oggi diviene altresì l’occasione per ricordare quelli che sono stati i sacrifici, i valori e le idee portati avanti dai Giudici Falcone e Borsellino, a rappresentare per tutti l’esempio di un impegno comune nella lotta alla criminalità mafiosa, nonché a tutti i fenomeni di illegalità“.

Come riferito, la cerimonia è stata in particolar modo rivolta agli studenti, un’importanza della quale riferisce l’Assessore alla Scuola ed ai Servizi Educativi Riccardo Buscemi, evidenziando: “E’ determinante educare sin da piccoli i bambini sul tema della legalità ed il fatto che stamattina siano presenti alcune Classi dei nostri Istituti comprensivi consente di renderli partecipi, oltre che del ricordo di tutti i martiri che hanno reso possibile che l’Italia restasse un Paese democratico, di ricevere l’insegnamento che la lotta alla Mafia deve essere combattuta fin dalla più giovane età, atteggiamento che è alla base del mandato di questa Amministrazione Comunale. E’ anche giusto ricordare – conclude l’Assessore, –come la Mafia non rappresenti altro che l’apice dell’attività criminale, in quanto occorre insegnare il rispetto della legalità anche nelle piccole cose quotidiane, in quanto noi tutti siamo cittadini che fanno parte di un sistema che deve prevedere delle regole, oltre al rispetto degli altri e che garantisce la libertà a condizione che tutto ciò avvenga nel reciproco rispetto ed è proprio questo che i bambini devono imparare“.

E’ stata altresì l’occasione per fare il punto con l’Avv. Federica Ciardelli su quali siano le prospettive di utilizzo dell’Edicola della Legalità, di cui ha la gestione attraverso la “Associazione Nicola Ciardelli” da lei presieduta, precisando: “Si tratti in realtà di un progetto di co-progettazione in merito al quale ci auguriamo che riesca a coinvolgere tutta quella sinergia di reti e collaborazioni che l’Associazione ha costruito nel tempo attraverso la Manifestazione “La Giornata della Solidarietà”, giunta quest’anno alla sua XVII edizione, il cui compito è anche quello di traghettare e rendere il più vitale possibile questo luogo affinché diventi un punto d’incontro e di confronto, una sorta di laboratorio permanente per la nostra città. Ovviamente – conclude l’Avv,. Ciardelli, i grandi temi da affrontare saranno collegati ai valori fondamentali della nostra Costituzione, primo fra tutti quello della legalità, in ordine ai quali l’edicola sarà per il momento aperta un giorno alla settimana, vale a dire il sabato mattina, essendo prevista la realizzazione di una biblioteca che prevede sia la lettura in loco che l’asporto di libri, oltre a sportelli di ascolto che vogliamo realizzare grazie alla collaborazione delle tante realtà cittadine, unitamente ad incontri convegni, seminari, concerti, iniziative culturali di qualsiasi tipo e Manifestazioni sportive con l’obiettivo di far sì che Pisa sia ancora una volta artefice di un grande progetto che coinvolga tutte le realtà affinché questa piazza possa essere restituita a 360 gradi al centro della Comunità pisana con particolare occhio di riguardo alla popolazione studentesca ed alle fasce più fragili”.

