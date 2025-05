La festa di Sant’Ubaldo, tra piante, fiori e tradizioni religiose popolari

Written by Leonardo Miraglia• 12:41 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

Pisa (venerdì, 16 maggio 2025) — Tra oggi, venerdì 16 maggio, e domenica 18 maggio a Pisa si tiene la fiera di Sant’Ubaldo, con il viale delle Piagge chiuso al traffico dal ponte della Vittoria alla chiesa di San Michele degli Scalzi per permettere ai visitatori di accedere alle svariate decine di stand sparsi lungo il tratto del viale dedicato alla fiera.

di Leonardo Miraglia

La storia della fiera risale a quarantaquattro anni fa e da sempre è legata principalmente all’esposizione e vendita florovivaistica dato che si tiene in primavera e perciò quando le piante sono nel pieno della loro fioritura.

Va da sé che uno dei giorni in cui si tiene la fiera sia anche il giorno dedicato a sant’Ubaldo ossia il 16 maggio.

La devozione a Sant’Ubaldo è legata a Pisa e in particolare alla chiesa di San Michele degli Scalzi -e qui ritorna il legame con la zona delle Piagge, dato che la chiesa risiede circa a metà del viale- dalla fine del XVIII secolo quando la festa era esclusivamente religiosa e veniva celebrata dalle maggiori autorità religiose che chiedevano l’intercessione per i fedeli presenti nella richiesta della benedizione da parte del santo, specialmente per quanto riguardava l’allontanamento del demonio e la guarigione dalle malattie mentali (Ubaldo, proclamato santo nel 1192, fra l’altro, veniva invocato contro l’idrofobia, gli spiriti immondi e “contra omnes diabolicas nequitias”).

Questo genere di intercessione era legato alla tradizione popolare riguardante le capacità taumaturgiche di Ubaldo Baldassini nato nel 1085 a Gubbio, nominato vescovo della città nel 1129 e qui deceduto nel 1160.

La sua festa, il 16 maggio, è celebrata a Gubbio con la Festa dei Ceri, uno degli eventi folcloristici più antichi e famosi d’Italia. Caratteristica di questa celebrazione è la corsa dei Ceri, tre grandi strutture di legno che vengono trasportate a spalla dai ceraioli per le vie della città fino alla basilica di Sant’ Ubaldo, situata in cima al monte Ingino, dove le reliquie del santo sono custodite.

Last modified: Maggio 16, 2025