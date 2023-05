Scritto da admin• 7:58 pm• Pisa SC

PISA – La Corte d’Appello Federale ha restituito due punti alla Reggina. La squadra di Pippo Inzaghi torna in ottava posizione, ultima valida per i play off, mentre il Pisa rimane a 46 a braccetto con il Venezia e quindi fuori dagli spareggi promozione.

LA NUOVA CLASSIFICA



Frosinone 71

Genoa (-1) 70

Bari 62

Sudtirol 57

Cagliari 54

Parma (-1) 54

Palermo 48

Reggina (-5) 47

Pisa 46

Venezia 46

Ascoli 46

Modena 45

Ternana 43

Como 43

Cittadella 41

Cosenza 39

Brescia 38

Perugia 36

Spal 35

Benevento 32

Last modified: Maggio 11, 2023